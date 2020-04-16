Цветотерапия: волшебный фоторепортаж, заряженный позитивом!

Цветотерапия — это метод нетрадиционной медицины, использующий воздействие на человека разнообразно окрашенного света, который может вылечить и от физических заболеваний, и от психических расстройств, а также влиять на настроение.

Данное направление официально не признают, так как эксперименты дают слишком неоднозначные результаты. Можно с уверенностью сказать, что этот метод лженаучный. Но интересный! Например, лечение цветом активно применяется в разных сферах: в рефлексологии, офтальмологии, педагогике, геронтологии, фен-шуе, психологии и психотерапии. В некоторых странах даже есть такая специальность — цветотерапевты.

Фотографии подобраны условно, по моим любимым цветам. В процессе подборки я понял, что любимого цвета у меня нет, есть постоянное увлечение разными цветами и светом. Чем больше разнообразный световых и цветовых решений, тем любопытнее!

Солнечный (желтый)

Жёлтый очищает от негативных эмоций. Способствует проявлению креативной составляющей. Активизирует мыслительную деятельность. Вселяет уверенность, настойчивость перед важными событиями и решениями. Противопоказан чрезмерно возбуждённым. Для меня это цвет бесконечной солнечной энергии, которая находится как во внешнем космосе, так и во внутреннем космосе каждого человека.

Небесный (синий)

Синий избавляет от переживаний, нервного напряжения, навязчивых мыслей. Способствует развитию интуиции. Обезболивающий и в физиологическом, и в психическом плане. Помогает бороться с зависимостями. Противопоказан при сезонной депрессии. На мой взгляд, философский, спокойный цвет. Цвет бесконечности и глубины.

Красивый (красный)

Красный возбуждает, бодрит, тонизирует нервную систему, согревает. Может вызвать эмоциональный взрыв. Вселяет самоуверенность. Структурирует эмоции и мысли. Противопоказан агрессорам. Цвет активности, ярости, крови, жизненной энергии.

Травяной (зелёный)

Зелёный умиротворяет, успокаивает, расслабляет, помогает достичь внутренней гармонии. Вселяет оптимизм. Противопоказан вялым и нерешительным. Самый природный и самый скучный (художники и фотографы не любят зелёный, если только оттенки этого цвета).

Белоснежный (белый)

Белый настраивает на позитивный лад. Выражает доброе отношение. Запасает энергией. Поднимает настроение. Цвет начала, цвет зимы, цвет нежности.

Тёмный (чёрный)

Чёрный помогает сконцентрироваться. Улучшает мыслительные процессы. Усугубляет депрессивное состояние. Стильный и винтажный цвет. Цвет классических, гениальных фотографий. Цвет прошлого, а может, и будущего, в зависимости от вашего настроения.

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