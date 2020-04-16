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Цветотерапия: волшебный фоторепортаж, заряженный позитивом!

Цветотерапия: волшебный фоторепортаж, заряженный позитивом!

Всем добра и красоты!

Цветотерапия — это метод нетрадиционной медицины, использующий воздействие на человека разнообразно окрашенного света, который может вылечить и от физических заболеваний, и от психических расстройств, а также влиять на настроение.

Данное направление официально не признают, так как эксперименты дают слишком неоднозначные результаты. Можно с уверенностью сказать, что этот метод лженаучный. Но интересный! Например, лечение цветом активно применяется в разных сферах: в рефлексологии, офтальмологии, педагогике, геронтологии, фен-шуе, психологии и психотерапии. В некоторых странах даже есть такая специальность — цветотерапевты.

Фотографии подобраны условно, по моим любимым цветам. В процессе подборки я понял, что любимого цвета у меня нет, есть постоянное увлечение разными цветами и светом. Чем больше разнообразный световых и цветовых решений, тем любопытнее!

Солнечный (желтый)

Жёлтый очищает от негативных эмоций. Способствует проявлению креативной составляющей. Активизирует мыслительную деятельность. Вселяет уверенность, настойчивость перед важными событиями и решениями. Противопоказан чрезмерно возбуждённым. Для меня это цвет бесконечной солнечной энергии, которая находится как во внешнем космосе, так и во внутреннем космосе каждого человека.

Галерея
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Цветотерапия, Фото: 2
Цветотерапия, Фото: 3
Цветотерапия, Фото: 4
Цветотерапия, Фото: 5
Цветотерапия, Фото: 6
Цветотерапия, Фото: 7
Цветотерапия, Фото: 8
Цветотерапия, Фото: 9
Цветотерапия, Фото: 10
Цветотерапия, Фото: 11
Цветотерапия, Фото: 12
Цветотерапия, Фото: 13
Цветотерапия, Фото: 14
Цветотерапия, Фото: 15
Цветотерапия, Фото: 16
Цветотерапия, Фото: 17
Цветотерапия, Фото: 18
Цветотерапия, Фото: 19
Цветотерапия, Фото: 20
Цветотерапия, Фото: 21
Цветотерапия, Фото: 22
Цветотерапия, Фото: 23
Цветотерапия, Фото: 24
Цветотерапия, Фото: 25
Цветотерапия, Фото: 26
Цветотерапия, Фото: 27
Цветотерапия, Фото: 28
Цветотерапия, Фото: 29
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Цветотерапия, Фото: 31
Цветотерапия, Фото: 32
Цветотерапия, Фото: 33
Цветотерапия, Фото: 34
Цветотерапия, Фото: 35
Цветотерапия, Фото: 36
Цветотерапия, Фото: 37
Цветотерапия, Фото: 38
Цветотерапия, Фото: 39
Цветотерапия, Фото: 40
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Небесный (синий)

Синий избавляет от переживаний, нервного напряжения, навязчивых мыслей. Способствует развитию интуиции. Обезболивающий и в физиологическом, и в психическом плане. Помогает бороться с зависимостями. Противопоказан при сезонной депрессии. На мой взгляд, философский, спокойный цвет. Цвет бесконечности и глубины.

Галерея
Цветотерапия, Фото: 1
Цветотерапия, Фото: 2
Цветотерапия, Фото: 3
Цветотерапия, Фото: 4
Цветотерапия, Фото: 5
Цветотерапия, Фото: 6
Цветотерапия, Фото: 7
Цветотерапия, Фото: 8
Цветотерапия, Фото: 9
Цветотерапия, Фото: 10
Цветотерапия, Фото: 11
Цветотерапия, Фото: 12
Цветотерапия, Фото: 13
Цветотерапия, Фото: 14
Цветотерапия, Фото: 15
Цветотерапия, Фото: 16
Цветотерапия, Фото: 17
Цветотерапия, Фото: 18
Цветотерапия, Фото: 19
Цветотерапия, Фото: 20
Цветотерапия, Фото: 21
Цветотерапия, Фото: 22
Цветотерапия, Фото: 23
Цветотерапия, Фото: 24
Цветотерапия, Фото: 25
Цветотерапия, Фото: 26
Цветотерапия, Фото: 27
Цветотерапия, Фото: 28
Цветотерапия, Фото: 29
Цветотерапия, Фото: 30
Цветотерапия, Фото: 31
Цветотерапия, Фото: 32
Цветотерапия, Фото: 33
Цветотерапия, Фото: 34
Цветотерапия, Фото: 35
Цветотерапия, Фото: 36
Цветотерапия, Фото: 37
Цветотерапия, Фото: 38
Цветотерапия, Фото: 39
Цветотерапия, Фото: 40
показать все фотографии

Красивый (красный)

Красный возбуждает, бодрит, тонизирует нервную систему, согревает. Может вызвать эмоциональный взрыв. Вселяет самоуверенность. Структурирует эмоции и мысли. Противопоказан агрессорам. Цвет активности, ярости, крови, жизненной энергии.

Галерея
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Цветотерапия, Фото: 2
Цветотерапия, Фото: 3
Цветотерапия, Фото: 4
Цветотерапия, Фото: 5
Цветотерапия, Фото: 6
Цветотерапия, Фото: 7
Цветотерапия, Фото: 8
Цветотерапия, Фото: 9
Цветотерапия, Фото: 10
Цветотерапия, Фото: 11
Цветотерапия, Фото: 12
Цветотерапия, Фото: 13
Цветотерапия, Фото: 14
Цветотерапия, Фото: 15
Цветотерапия, Фото: 16
Цветотерапия, Фото: 17
Цветотерапия, Фото: 18
Цветотерапия, Фото: 19
Цветотерапия, Фото: 20
Цветотерапия, Фото: 21
Цветотерапия, Фото: 22
Цветотерапия, Фото: 23
Цветотерапия, Фото: 24
Цветотерапия, Фото: 25
Цветотерапия, Фото: 26
Цветотерапия, Фото: 27
Цветотерапия, Фото: 28
Цветотерапия, Фото: 29
Цветотерапия, Фото: 30
Цветотерапия, Фото: 31
Цветотерапия, Фото: 32
Цветотерапия, Фото: 33
Цветотерапия, Фото: 34
Цветотерапия, Фото: 35
Цветотерапия, Фото: 36
Цветотерапия, Фото: 37
Цветотерапия, Фото: 38
Цветотерапия, Фото: 39
Цветотерапия, Фото: 40
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Травяной (зелёный)

Зелёный умиротворяет, успокаивает, расслабляет, помогает достичь внутренней гармонии. Вселяет оптимизм. Противопоказан вялым и нерешительным. Самый природный и самый скучный (художники и фотографы не любят зелёный, если только оттенки этого цвета).

Галерея
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Цветотерапия, Фото: 5
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Цветотерапия, Фото: 9
Цветотерапия, Фото: 10
Цветотерапия, Фото: 11
Цветотерапия, Фото: 12
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Цветотерапия, Фото: 14
Цветотерапия, Фото: 15
Цветотерапия, Фото: 16
Цветотерапия, Фото: 17
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Цветотерапия, Фото: 19
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Цветотерапия, Фото: 21
Цветотерапия, Фото: 22
Цветотерапия, Фото: 23
Цветотерапия, Фото: 24
Цветотерапия, Фото: 25
Цветотерапия, Фото: 26
Цветотерапия, Фото: 27
Цветотерапия, Фото: 28
Цветотерапия, Фото: 29
Цветотерапия, Фото: 30
Цветотерапия, Фото: 31
Цветотерапия, Фото: 32
Цветотерапия, Фото: 33
Цветотерапия, Фото: 34
Цветотерапия, Фото: 35
Цветотерапия, Фото: 36
Цветотерапия, Фото: 37
Цветотерапия, Фото: 38
Цветотерапия, Фото: 39
Цветотерапия, Фото: 40
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Белоснежный (белый)

Белый настраивает на позитивный лад. Выражает доброе отношение. Запасает энергией. Поднимает настроение. Цвет начала, цвет зимы, цвет нежности.

Галерея
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Цветотерапия, Фото: 26
Цветотерапия, Фото: 27
Цветотерапия, Фото: 28
Цветотерапия, Фото: 29
Цветотерапия, Фото: 30
Цветотерапия, Фото: 31
Цветотерапия, Фото: 32
Цветотерапия, Фото: 33
Цветотерапия, Фото: 34
Цветотерапия, Фото: 35
Цветотерапия, Фото: 36
Цветотерапия, Фото: 37
Цветотерапия, Фото: 38
Цветотерапия, Фото: 39
Цветотерапия, Фото: 40
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Тёмный (чёрный)

Чёрный помогает сконцентрироваться. Улучшает мыслительные процессы. Усугубляет депрессивное состояние. Стильный и винтажный цвет. Цвет классических, гениальных фотографий. Цвет прошлого, а может, и будущего, в зависимости от вашего настроения.

Галерея
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Цветотерапия, Фото: 2
Цветотерапия, Фото: 3
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Цветотерапия, Фото: 10
Цветотерапия, Фото: 11
Цветотерапия, Фото: 12
Цветотерапия, Фото: 13
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Цветотерапия, Фото: 15
Цветотерапия, Фото: 16
Цветотерапия, Фото: 17
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Цветотерапия, Фото: 24
Цветотерапия, Фото: 25
Цветотерапия, Фото: 26
Цветотерапия, Фото: 27
Цветотерапия, Фото: 28
Цветотерапия, Фото: 29
Цветотерапия, Фото: 30
Цветотерапия, Фото: 31
Цветотерапия, Фото: 32
Цветотерапия, Фото: 33
Цветотерапия, Фото: 34
Цветотерапия, Фото: 35
Цветотерапия, Фото: 36
Цветотерапия, Фото: 37
Цветотерапия, Фото: 38
Цветотерапия, Фото: 39
Цветотерапия, Фото: 40
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Автор: Алексей Пирязев
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