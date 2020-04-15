Тулячка Лиза Сергеева: О реалити-проекте «Солдатки», марш-бросках и конфликтах

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ.

Красивая девушка Лиза из Тулы привыкла жить в свое удовольствие: работать на живописных курортах Красной Поляны зимой, а летом отрываться на полную катушку.

Но реалити-проект «Солдатки» на телеканале ТНТ выдернул гедонистку из привычной среды кайфа. Она сменила модную одежду на форму, а плей-лист из айфона – на зычные команды офицеров.

С Лизой связан и один из самых ярких эпизодов проекта – когда она внезапно предстала перед остальными участницами абсолютно лысой и поведала всей стране о своей болезни.

В эксклюзивном интервью Myslo Лиза рассказала, каково это – быть девушкой-солдатом и как складывались отношения с сослуживицами.

– Лиза, как Вы решились поучаствовать в этом проекте и зачем? Что Вас привлекло?

– Как только я увидела объявление о кастинге, сразу же поняла, что это крутая возможность попробовать свои силы в настоящей армии. Далеко не каждой девушке выпадает такой шанс. Мне стало интересно, и я решила узнать, что такое армейская жизнь. Кроме того, в повседневной жизни мне хотелось стать более дисциплинированной и собранной. Думаю, армия – лучшее место для этого.

– Вы предполагали, с какими трудностями придется столкнуться?

– Об армии я знала только по рассказам знакомых парней, которые служили. Мнения были разные: и про саму службу, и про командиров, и про общий уклад. Кому-то нравилось, кому-то нет. Вот я и решила увидеть всё собственными глазами.

– Помните первый день на проекте – ощущения, эмоции? Не было желания всё бросить и уехать домой?

– Я была в шоке, когда оказалась в армейском автобусе, но не потому, что нас везут в армию, а от девчонок. Все оказались настолько разными, что я в первый же день перестала понимать, как мы сможем ужиться вместе, при этом помогать друг другу и быть единым коллективом. Поначалу было сложно, я не понимала, чего от нас хотят и что будет дальше.

– Что помогало преодолеть сложные ситуации на проекте, да и в жизни?

– Вообще я человек неконфликтный, очень не люблю спорить и ругаться. Если ситуация не касается меня напрямую, скорее всего, я не буду в ней участвовать. В любой непонятной ситуации я сплю – это помогает и в армии, и в жизни. Очень толерантно отношусь к другим людям, понимаю, почему они поступают так или иначе. Если ставить себя на место другого человека, не возникает желания спорить, сразу принимаешь его таким, какой он есть. Но если ситуация задевает меня или моих близких, то я могу спорить до победного. Но это бывает редко и когда есть весомая причина. Нужно постараться, чтобы меня разозлить.

– Какими навыками пришлось овладеть на проекте?

– Мы очень много чего попробовали на проекте, даже не могу сказать, что это был проект или, тем более, шоу. Это была действительно армия в настоящей воинской части, с настоящими командирами. Попробовали очень многое, каждый день был полностью расписан: и копали «от забора и до обеда», и стреляли, и делали марш-броски. Остальное смотрите в выпусках каждое воскресенье в 19.00 на ТНТ.

– Какие отношения сложились с другими участницами?

– Скажу честно, мне даже в обычной жизни сложно жить долгое время под одной крышей с малознакомыми людьми. Мне всегда нужно пространство. В армии было ещё труднее: сложность была в том, что мы все очень разные, было постоянное столкновение интересов, и место для уединения было только в туалете или в душе. Хотелось уйти ото всех, побыть наедине с собой. В обычной жизни, если тебе человек не нравится, то ты просто с ним не общаешься, а в армии такого нет. Нравится или не нравится – в любом случае вы делаете всё вместе: спите в одной казарме, едите и даже помогаете друг другу во время испытаний.

– Изменил ли этот проект Вашу жизнь?

– Пока очевидных изменений не наступило. Но это была мощная психологическая прокачка и незабываемый опыт.

– Приоткройте секрет – что ждет Лизу Сергееву в проекте?

– Ох, колоссальный спектр эмоций: от радости и ощущения победы над собой до злости, ненависти и слёз. Там всё по-настоящему.

– Чем Вы занимаетесь в жизни и каковы дальнейшие планы?

– Зимой я работаю в Сочи инструктором по сноуборду, а летом чаще всего ухожу в долгосрочный отпуск. Сейчас мне бы хотелось больше времени посвящать творчеству, открывать в себе новые грани: петь, танцевать, участвовать в съемках.

– В одном из интервью Вы говорили, что живете на горнолыжных курортах – на своей работе. Как часто бываете в родной Туле?

– В Туле я бываю периодически, в основном после зимнего сезона, там у меня живут родные и друзья. Самоизоляцию провожу в Красной Поляне: здесь потрясающий климат и идеальные условия для этого.

– Ваш совет тулякам – как не унывать в нынешних реалиях и чем занять себя на карантине?

– Мне кажется, это время нужно максимально использовать: позволить себе и отдохнуть вдоволь, и научиться чему-то новому. Возможно, открыть в себе новые таланты, испечь пирог, пройти онлайн-курсы, приступить к тому, до чего не доходили руки. И, конечно, наслаждаться общением с близкими.