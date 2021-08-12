Иван Охлобыстин: Я не боюсь умирать, но мне нравится жить

Валерия Хващевская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Как сказал один мудрец: «Хороши все жанры, кроме скучного». Так вот, с Иваном Охлобыстиным скучно не бывает. Что в кино: играет ли он следователя, или бандита, или даже доктора – это всегда неожиданно, нешаблонно, и каждую минуту ждешь, какой очередной финт он сейчас выкинет. Он и в жизни такой же, оригинальный, уникальный и непредсказуемый. И потому общаться с ним хоть в первый, хоть в десятый раз – всегда интересно. На каждый вопрос он отвечает искренне, на какой-то – по-философски мудро, а на другой – с юмором. Сейчас и повод вполне подходящий: народному любимцу исполнилось 55 лет.

– Иван, 55 лет – это что-то значит для Вас?

– Всего лишь цифра в паспорте. Я не придаю сакрального значения годам жизни, поскольку на опыте знаю, что есть люди, которые за 30 лет проживают жизнь в 300 лет, а есть те, кто проживают 90-100 лет, но чувствуют себя как дети. Время не имеет значения.

– Какой Вы сейчас по настроению: серьезный, сдержанный – или, напротив, хулиган?

– Люди не меняются. Наверное, я такой же, каким бы в 12 лет, когда шел через поля к своей деревенской школе. Разве что где-то разочаровался, где-то вдохновился, но больше вдохновился. Меня жизнь вдохновила, люди. Такое огромное количество прекрасных людей встретил в своей жизни, я благодарю Бога за это. Да и за все, что случилось, его благодарю. Меня в церковь в свое время привел не страх смерти, а желание сказать кому-то спасибо за то, что со мной происходит. Потому что, как мне кажется, я этого не заслуживаю. Это прекрасное, волшебное, мистическое стечение обстоятельств! Не сочтите за уничижение – это объективность. Потому что рядом со мной живут люди, которых я знаю уже много лет – они значительнее, достойнее меня, работоспособнее. Просто так жизнь сложилась, что кому-то больше повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Я не боюсь умирать, но мне нравится жить…

– А мечты есть? И много ли?

– Мне бы хотелось, чтобы все мои дети нашли своих спутников жизни, чтобы они были счастливы в этом отношении. Не хочется высоких слов, но мне бы хотелось, чтобы в России было все хорошо. Я чувствую зависимость от страны, люблю её и горжусь ею. Для меня это больше, чем земля, на которой я живу, больше, чем люди, которые меня окружают. Мечтаю, чтобы все у меня были здоровы, чтобы никто не пострадал. Я сейчас пишу два романа, хотелось бы их дописать. И скоро предстоят съемки, хотелось бы достойно отработать. Остальные заботы мелкие, но они не менее важны. Они касаются тех людей, которые рядом со мной. Например, у меня сейчас болеет тесть, он уже очень старый человек – ему больше 80-ти лет, и мне хочется, чтобы он жил как можно дольше. Мне много чего хочется, но все задачи простые, деревенские…

– Вы себя считаете успешным человеком?

– Считаю. Наверное, потому что у меня хорошая работа, со мной просят сфотографироваться, берут интервью, периодически зовут на какие-то пресс-конференции. И это, наверное, показатель моей успешности. Было бы глупо кокетничать и говорить: «Нет, что вы – мой успех еще впереди!» Успех – это возможность реализовать свое намерение. Но он сопряжен с массой обязательств. Например, ты не имеешь права отказать, если кто-то просит – не в агрессивной форме – сфотографироваться. Тебе нужно это сделать, потому что ты должен понимать – это твой непосредственный работодатель. Даже пятиклассница, которая просит сделать с тобой селфи, даже не очень хорошо зная, как тебя зовут – она тебя по телевизору видела. И непонятно, что за дядька, но на всякий случай надо... Если тебе что-то дается – надо что-то отдавать, должно быть равновесие. Для этого хорошо отлажена система благотворительного толка. Мы ездим в онкологические больницы, в больницы к детям, которых оставили родители, и так далее. Надо понимать, для чего дается успех. Кроме того, что ты из этого извлекаешь – ты не можешь пользоваться этим один, ты должен делиться. Это справедливо.

– Скажите, у Вас получается всё, за что Вы беретесь?

– Я фанатик, если чем-то занимаюсь, то я отдаюсь этому делу полностью. Конечно, за исключением тех вещей, которые у меня не получаются. Я в один момент понял, что я не режиссер по профессии. Во мне нет административной харизмы, необходимой режиссеру, хотя я на него учился. Я стал писать сценарии, я не думал, что стану актером – это произошло случайно. У меня были прекрасные учителя…

– Ваше отношение к жизни как-то изменилось за время пандемии коронавируса? И что думаете насчет этой болезни: может, это своеобразная проверка для мира и общества?

– Мир перестраивается. Сейчас мы можем с одного айпада и доить корову, и писать в блог, и на госуслугах штрафы уплачивать. У нас меняется объем оперативной памяти. Как раньше мы получали информацию? Надо было пойти в библиотеку, раскрыть книгу, позвонить другу, и еще был целый набор действий, необходимых для того, чтобы добыть информацию. Соответственно, она откладывалась глубоко, на жестком диске – это я так, условно говорю. Нынешнее поколение пользуется поиском в интернете – все в шаговой доступности. А так как информация легко добываемая, наше подсознание не торопится её надолго запоминать и загружать голову. Мы находимся на берегу смены эпох, и это глобально. Были три таких волны: сельскохозяйственная, индустриальная и сейчас – технотронная. И вот в момент смены многое происходит: войны, изменение государственных устройств и так далее. Ковид в их числе. Это довольно органичная перемена, поэтому истерить не надо, надо просто к этому разумно относиться. Мы переболели в легкой форме, мы не склонны к мистификации и к теории заговора.

Меня часто спрашивают:

«Вы сделали прививку?» Я не буду отвечать. Потому что у меня половина семьи её сделала, а половина – нет.

И у нас в этом конфликта нет.

А встречаешься с кем-то – сразу глаза меняются, и назревает тема для скандала, причем в любом из вариантов ответа: как сделал, так и не сделал. Какой смысл ссориться? Но мы всё переживем, все это пройдет...

Из досье Myslo

Иван Охлобыстин

Родился 22 июля 1966 г. в доме отдыха «Поленово» Тульской области.

Окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Семья: жена Оксана, дочери Анфиса, Евдокия, Варвара, Иоанна, сыновья Василий, Савва.

Является крестным отцом более 50 человек.

Избранная фильмография: «Приют комедиантов», «Мама, не горюй», «ДМБ», «Даун Хаус», «Москва, я люблю тебя!», «Generation П», «Метод Фрейда», «Холоп».