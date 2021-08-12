Обзор Myslo: Рассказываем, где в Туле взять в рассрочку бытовую и цифровую технику

Можно ли купить технику без процентов? Когда можно забрать покупку, если денег хватает только на первый взнос? Где оформить рассрочку без участия банков? Отвечаем на самые волнующие вопросы.

Бытовая или цифровая техника понадобилась вам срочно, потому что вышла из строя. А может вы давно мечтали обновить холодильник или телевизор, но накопить на получалось. Все эти проблемы поможет решить рассрочка. Если подойти к ее оформлению грамотно, покупка окажется выгодной и приятной.

Чем хороша рассрочка?

Тем, что забрать покупку вы можете сразу же в день оформления рассрочки. Если вы заказываете товар со склада, то заложите еще пару дней на доставку, но никаких лишних дней ожидания не будет. К тому же, стоимость покупки будет разделена на небольшие платежи, а значит, даже внушительная сумма окажется доступной для семейного бюджета.

Рассрочка поможет не только срочно решить проблему, если сломалась техника, но и позволит купить именно тот товар, который вы хотите. Просто подумайте: телевизор вашей мечты стоит на 10 тысяч рублей дороже, чем модель попроще. Эта внушительная сумма, но если разделить ее на год, то сумма ежемесячного платежа при рассрочке увеличится всего на 830 рублей. Это не сильно ударит по вашему кошельку, но позволит пользоваться именно той техникой, которую вы хотели.

Чем отличается рассрочка от кредита?

Главное отличие – в отсутствии процентов. Настоящая рассрочка это просто разделение суммы покупки на число платежей без подводных камней и дополнительных затрат.

Кредиты, как правило, дают банки и микрофинансовые организации. Их задача – заработать именно на предоставлении денежных средств, здесь без процентов и страховок не обойтись. Настоящую рассрочку может дать только магазин.

Такую рассрочку в Туле предоставляет магазин цифровой и бытовой техники «Дуэт». Здесь вы забираете товар сразу, делаете первый взнос, а оставшуюся часть гасите равными частями без процентов. При этом рассрочка оформляется без участия банков, а платежи вносятся прямо в кассе магазина.

От какой суммы предоставляется рассрочка и что для этого нужно?

Магазин «Дуэт» предоставляет рассрочку на все покупки от 5000 рублей. Максимальный срок выплаты – 1 год.

Что нужно для рассрочки в «Дуэте»? Выбрать понравившуюся технику! Все необходимые документы сделают тут же, даже не придется никуда ходить.

Первоначальный взнос составляет всего 20% от суммы покупки, для постоянных клиентов – 10%.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка предоставляется на 12 месяцев без первого взноса!

Как правильно выбрать магазин, в котором можно оформить честную рассрочку?

Чтобы избежать обмана, выбирайте магазин с хорошей репутацией. Магазин «Дуэт» много лет работает в Туле, у него есть тысячи довольных клиентов, а значит, ему можно доверять.

Ну и, конечно, помните о том, что вы покупаете технику, и она должна прослужить вам долго. Сюрпризы в этом вопросе не нужны, поэтому проходите мимо торговых точек с техникой от неизвестных производителей. В магазине «Дуэт» в продаже – техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д.

В «Дуэте» консультанты владеют информацией обо всей представленной технике и электронике. У них нет плана продаж определенных моделей, поэтому они помогут вам сделать правильный выбор. А значит, покупка будет радовать вас долгие годы!

www. duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле: