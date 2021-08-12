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Второй дом сдан: Жители ЖК «Современник» поделились впечатлениями от полученных квартир
Партнерский материал

Второй дом сдан: Жители ЖК «Современник» поделились впечатлениями от полученных квартир

Новоселье празднуют дольщики уже второй очереди. Оправдались ли ожидания? Об этом мы спросили у самих виновников торжества.

Smart-квартал «Современник» – это единство стиля, комфорта и современных технологий. Высотки с яркими фасадами привлекают внимание всех туляков, а закрытый зеленый двор и красивые подъезды создают уют для жителей. 

Собственники первого дома «Современника» уже полгода живут в smart-квартале, а сейчас ключи получают и дольщики второго дома. Он отличается разве что цветом фасада, в остальном все принципы жилья комфорт-класса сохранены: удобные и продуманные планировки, качественные строительные материалы, многофункциональный двор, круглосуточная охрана и многое другое. 

Smart-квартал стал новой ступенью в строительстве многоквартирных домов в Туле. Здесь все продумано до мелочей, все решения направлены на удобство жителей. Чего стоит один только двор: гамаки, велосипедные дорожки, качели, необычные игровые конструкции для детей разных возрастов.

Это дом и двор, в которых хочется жить.

Myslo поговорил с собственниками, уже получившими свои квартиры во втором доме и узнал об их впечатлениях о новом жилье.

Ирина и Александр Соловьевы:

– Нам понравился «Современник» из-за своей необычности. В Туле таких проектов больше нет. Яркие красивые дома, интересные планировки – это другой уровень жилья. Сегодня впервые увидели квартиру. Все ожидания оправдались: стены ровные,  в квартире просторно и уютно, все сделано аккуратно. Вложились в квартиру несколько лет назад на этапе строительства, но мы готовы были ждать, и теперь понимаем, что не напрасно. Впечатления прекрасные!

Александр и Светлана Лепорские с внучкой Алиной:

– Мы тоже живем в центре Тулы в нестаром доме, но с «Современником» его не сравнить. Мы приезжаем сюда как в Москву: комфорт, удобные игровые зоны для детей, велосипедные дорожки, оборудованная парковка. Привезли внучку посмотреть на новый двор, она в восторге. Да и мы спокойны: никаких машин рядом с детской площадкой, закрытая территория и новое игровое оборудование. 

Этот smart-квартал построен по типу «город в городе». На территории есть все, чтобы жить и отдыхать. С таким двором можно и в парк не ходить! А скоро построят новые дома, и площадь будет еще больше. Рядом магазины, церковь, будет детский сад.

Надеемся еще, что с соседями проблем не будет, потому что здесь точно собрались современные люди. С некоторыми, кстати, мы уже познакомились на площадке, надеемся, что двор будет дружным.

Елена Шубина с сыном Костей:

– Качество квартиры очень понравилось: и отделка, и планировка. Подъезд тоже не уступает. При покупке обращали внимание на качество материалов и на безопасность во дворе, «Современник» в этом плане выиграл среди других проектов в Туле.

Роман Соколов:

– «Современник» мы выбрали, когда дом еще был не построен. Сразу поняли, что это хорошая инвестиция и не прогадали. Сегодня получили ключи. Впечатления очень яркие и позитивные! Понравилось благоустройство территории, качество жилья и отделочных работ. У нас есть опыт получения квартиры в других жилых комплексах, поэтому можно с уверенностью сказать, что «Современник» – это новый уровень. Впереди ремонт, и приятно, что застройщик об этом тоже подумал и разработал такие технические решения, благодаря которым обустраивать квартиру будет удобно.

Алевтина Киреева с семьей:

– «Современник» был моей мечтой. Я хотела здесь жить. Мне нравится месторасположение, двор и детские площадки. Все красиво, современно и здорово. Здесь приобрели жилье многие из моих знакомых, потому что проект действительно привлекает внимание. Пока впечатления от квартиры очень хорошие. Надеемся, что дом и дальше будет радовать нас!

Вместе с некоторыми дольщиками в приемке квартир участвовали эксперты из компании «Тульская приемка». От их зоркого взгляда не ускользает ни один дефект, поэтому их мнение особенно важно. И вот что сказали профессионалы.

Максим Митраков, руководитель «Тульской приемки»:

– При многоквартирной застройке обойтись без дефектов практически невозможно, но представители застройщика smart-квартала «Современник» оперативно отвечают на все поставленные вопросы. Клиентоориентированность здесь на высоком уровне. На наши замечания откликаются моментально, а недостатки устраняют в кратчайшие сроки. По опыту первого сданного дома и квартир во втором, капитальных дефектов мы не обнаружили, все найденные недочеты можно устранить.

Всего во втором доме «Современника» ключи получат 442 семей. А скоро начнется строительство следующей очереди.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:35 +3
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