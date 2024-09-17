Игра не понарошку: что такое страйкбол и где в него поиграть в Туле?

Фото Алексея Семина и из личного архива Алексея Веселкина.

Домохозяин по сути, страйкболист по любви

Разобраться в том, что такое страйкбол, нам помог Алексей Веселкин — организатор страйкбольных игр (серия игр «Зона конфликта» по мотивам компьютерной игры Battlefield) и участник команды Diamond Dogs.

Алексею 39 лет, по образованию он режиссер театра и театральных мероприятий. Работает на телевидении режиссером монтажа, а свободное время посвящает семье и домашним делам. «Домохозяин, по сути» — говорит про себя Алексей.

В армии Алексей не служил из-за проблем со здоровьем, хотя с самого детства тянуло к военной тематике. С возрастом интерес к солдатикам перерос в увлечение компьютерными играми — стратегиями и шутерами.

— А в последствии узнал о страйкболе, — рассказывает Алексей. — Начал я в далеких 2002–2003 годах. Получается, уже более 21 года живу этой темой! Играю со своей командой Diamond Dogs, выбираюсь в соседние регионы с ней или без. Всегда есть с кем и где поиграть.

Сейчас я увлекся дайвингом: хочу получить сертификат аквалангиста для глубоководных погружений. Если совсем меня переклинит (такое порой бывает), внедрю новое умение в игру! Из года в год я стараюсь привнести что-нибудь новое: в том году начал использовать электронику для захвата точек, в начале этого года — бомбы с зарядами, сейчас — лодки. В планах — в дальнейшем приобрести багги (небольшие и легкие автомобили для езды по бездорожью. — Прим. авт.).

Страйкбол — хобби специфическое, поэтому окружающим понять и принять увлечение страйкболиста трудно:

— Претензии родственников сводятся к банальному: «Ерундой занимаешься, делать тебе больше нечего» и так далее. А жене моей просто не понятно — трата времени и только. Впрочем, так про все хобби можно сказать, как мне кажется. Кому-то нравится скакать на концертах, а кому-то — прыгать в яму с грязью, бегать в мыле до боли в мышцах. У каждого свой способ получать эмоции.

Среди игроков очень много как бывших, так и действующих людей из органов и военных. Кто-то так снимает стресс, кто-то — за компанию, а кто-то делится тактическим опытом.

Кстати, многие мои друзья и знакомые уже полтора года на передовой СВО: кого-то мобилизовали, кто-то ушел добровольцем. Сейчас они командиры и отличившиеся бойцы!

Думаю, благодаря нашему увлечению они были лучше подготовлены к реальным военным действиям — как в плане снаряжения, так и понимания картины боя.

Сам я отправляю часть снаряжения в качестве гуманитарной помощи для ребят.

Шары в привод — и погнал!

Страйкбол — это не причуда взрослых мужичков, играющих в «войнушку». В 2018 году его официально признали видом спорта. Суть командной спортивной игры заключается в выполнении военной миссии, обозначенной сюжетом (к этому мы вернемся).

Главное отличие страйкбола от пейнтбола и лазертага — специальное оружие: маломощные пневматические копии реальных автоматов и пистолетов. В страйкболе такое оружие вне зависимости от его типа называют приводом, а пули — пластиковые снаряды диаметром 6 мм — шарами. Из-за того, что следов от «ранений» не видно, страйкбол нередко называют игрой на честность.

— Страйкбол, на мой взгляд, это сочетание реконструкции и спортивных игр по типу «Зарницы». Разновидностей страйкбола хватает — каждый выбирает то, что ему по душе. Есть милсимные игры (от англ. Military Simulation. — Прим. авт.) с полной симуляцией боя: ранения, охолощенка (оружие, которым нельзя вести огонь боевыми патронами. — Прим. авт.), местами даже ПТРК (противотанковые комплексы или огнеметные системы) используются. Есть спид софт — соревновательные игры в закрытом помещении с укрытиями, для которых характерен динамичный бой с прыжками и перекатами. Есть даже страйкбол с луком — арчертаг. Форматов игр много — все зависит от организатора.

Снаряд запросто может рассечь кожу, поэтому без должной экипировки (или хотя бы ее аналогов) играть нельзя. В зависимости от того, какую военную форму носит страйкболист, его относят к «светлым» войскам (Вооруженные силы Российской Федерации и союзные войска) или к «темным» (моделируют вооружение и обмундирование войск противостоящих сил в лице стран НАТО).

— Для начала надо обзавестись обязательным защитным снаряжением: очки или маска, наколенники, перчатки. С 18 лет можно купить оружие. Те, кто младше, обязаны играть с сопровождающим, так как игра все же травмоопасная, а ответственность в нашей стране никто не отменял.

Особых проблем с приобретением и транспортировкой привода нет: сотрудники уже давно знают, что такое страйкбольное оружие. Посмотрят, что боевыми патронами невозможно пользоваться, и отпускают с богом. Документы на приводы не нужны. Главное — не переносить его в открытом виде: негласное правило, общественность не поймёт.

Касаемо формы: кто-то берет оригинальную, кто-то — качественную реплику, кто-то вообще не заморачивается и бегает в охотничьей «снаряге». Есть и хендмейды всякие — Кулибины на нашем веку не перевелись! Я, как реконструктор, покупал оригинальное снаряжение.

Все это долгое время собиралось, закупалось с миру по нитке, но с началом СВО поехало на Донбасс. Грустно, печально, досадно, но кому-то жизнь спасло!

Так как ситуация в мире сложная, на волне солидарности действующим российским силам стало намного больше «светлых». «Темное» движение развито слабо, и ввиду политической ситуации его популярность сильно просела. Это, к слову, одна из причин, почему моя команда играет в образе «мелкобриташек»: надо же быть кому-то плохишом!



Алексей в образе бойца специальной авиационной службы Великобритании (образец войны в Ираке 2006 года).

Минимальная сумма для вхождения в страйкбол — 20-30 тыс. руб. Вот необходимый минимум:

желание играть;

привод (в среднем 15-20 тыс. руб.);

очки (самые простые — 1500 руб.) — на них лучше не экономить! Плохие очки — проблемы со зрением;

наколенники (от 1500 руб.);

защитные перчатки (от 1500 руб.) — в руки часто «прилетает», а отбитые костяшки — ни разу не приятно;

униформа (от 2500 руб.) — я бы сказал, что на ней тоже не стоит экономить. Но по опыту могу сказать, что при грамотном подходе можно бегать в джинсах и выглядеть, как крутой наемник из фильмов и игр!

разгрузочная система/бронежилет (от 1500 руб.).

Для тех, кто не готов сразу вложить кучу денег и просто хочет попробовать, тоже есть решение:

— Есть команды, которые дают снаряжение и попробовать пострелять, — тут надо списываться и узнавать. Это лучший вариант для новичков: потратить такую сумму и понять, что это не твое, было бы опрометчиво.

А что по поводу физической подготовки? Все-таки бегать в полном обмундировании по ухабам и кочкам — дело, мягко говоря, трудное. А еще ведь нужно понять, куда бежать и что делать!

— Физические навыки — приобретаемые, вот с тактическими все сложно. Или они есть, или их нет — просто от этого изменится твой стиль игры, не более того. 90% игроков не понимают разницу между тактикой и стратегией. А тех, кто умело ею пользуется, и того меньше.

В первую очередь это игра, от которой люди получают удовольствие, остальное вторично. Если тебе это нравится — все приложится.

Я, когда начинал, весил 70 кг при росте 186 см. Физическими данными не сказать, чтобы обладал, но тактическими — уже более чем! Был обычным пацаном, который дай бог пару часов побегать мог.

А сейчас, спустя годы, не смотря на свой уже немалый возраст, сутками могу носиться по пересеченной местности с 40-60 кг всякого барахла за плечами!

Позвоночник и ноги спасибо не скажут, но если душа горит и где-то чешется — вперед!

Как играть?

Допустим, вы купили все необходимое и уже готовы рваться «в бой». Но как? Где? А главное — с кем?



«Убитый» игрок повязывает красный платок и идет на «мертвяк» — локацию для выбывших участников.

Сначала разберемся, что собой представляет игра. Алексей описал процесс так:

— Собираются люди, делятся на стороны, ставят задачи и пытаются их выполнить, параллельно получая удовольствие от происходящего!

Ни убавить, ни прибавить. Все остальное (количество команд и участников, миссии, правила выбывания и многое другое) регламентируется организатором и самими участниками.

Что нужно, чтобы организовать игру:

найти место для игры;

согласовать мероприятие с администрацией и правоохранительными органами;

написать сценарий (есть и готовые, типовые сценарии);

согласовать дату с соседними регионами (необходимо учитывать игры в других регионах, чтобы не переманивать игроков. «Соседей тоже надо уважать», — подчеркивает Алексей);

создать группу в соцсетях для информации игроков, расписать правила и основные аспекты игры;

создать необходимые условия для проведения игры, назначить игротехнический персонал.

— После этих действий можно начинать игру. Но и там тоже тонны подводных камней! К примеру, месяц назад я проводил игру по мотивам компьютерной игры Escape from Tarkov.

Провел на ногах и без сна около 30 часов, пытаясь удерживать игру в пределах сценария и поддерживать динамику для игроков.

Одному игру крайне тяжело проводить. Этим буквально надо гореть.

Самое главное и нерушимое правило: убирать за собой мусор. Все остальное — частности.

Мне важно организовать именно отдых на природе для участников. Чтобы каждый нашел свой вариант как отдохнуть. Не может человек активно бегать — сидит пьет чай с плюшками, общается с людьми. Так, часто знакомые из Орла и Калуги приезжают.

Как таковой базы у тульского движения нет. Есть основной ресурс, где публикуются анонсы игр, новости и важная информация.

С локациями сложно. Интереснее всего играть в «памятниках индустриализации»: заброшенные базы, хозяйства или заводы.

Но в Туле с этим сейчас из года в год все хуже и хуже: постепенно заброшенные предприятия и территорию скупают и застраивают. Остаются только лесные массивы.

Разрешение на проведение игр я запрашиваю у областной администрации. К слову, в администрации наше увлечение поддерживают и нередко идут к нам навстречу. Не жалуюсь!

Несмотря на разногласия, сообщество в Туле и области все же есть: человек 500 наберется. Помимо игр, существуют частные соревнования и соревнования по стрельбе из газовой мягкой пневматики на базе Федерации практической стрельбы.

А какое хобби захватило вашу жизнь? Делитесь в комментариях!