город
город
Регистрация
Тусовки / События

«Animal ДжаZ» подарили тулякам «электроакустический» вечер

Фото Алексея Пирязева.

«Animal ДжаZ» подарили тулякам «электроакустический» вечер

22 апреля рок-клуб «М2» был забит под завязку желающими услышать питерских джазменов.

22 апреля в тульском рок-клубе «М2» выступила петербургская группа «Animal ДжаZ». Парни уже несколько раз приезжали на различные тульские площадки, но в 2016 лидер группы Александр Красовицкий отметил, что в Туле появилось место где можно петь (до этого проходилось видеть группу в местных ДК, и это сплошные расстройства)! Звук был действительно хорош, как и прошлый раз, так и вчера вечером. Тулякам была представлена музыкальная программа «Электроакустика», которая представляет собой сплав тончайших акустических вибраций с мощным и сокрушительным электрическим натиском.
 
 
Как всегда на концертах этой великолепной пятёрки была создана особенная пронзительная атмосфера временами сотрясаемая эмоциональными/электрическими разрядами.
 
 
 
Очень легко определить качество подаваемого материала и его искренность — если есть мурашки, то всё правильно и честно. И этот концерт не исключение. Особенно приятно было услышать реверанс в сторону других талантливых музыкантов. Два пронзительных кавера — «Без бою» группы «Океан Ельзи» и «Война» на стихи Ильи Кормильцева. Огромная благодарность за исполнение этих двух композиций, особенно здесь и сейчас. Все музыканты группы «Animal ДжаZ» (слышатели, думаю, присоединятся) считают, что политика никогда не должна вмешиваться в музыку и наоборот.
 

Текст и видео Алексея Пирязева.

Галерея
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 1
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 2
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 3
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 4
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 5
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 6
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 7
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 8
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 9
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 10
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 11
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 12
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 13
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 14
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 15
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 16
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 17
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 18
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 19
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 20
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 21
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 22
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 23
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 24
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 25
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 26
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 27
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 28
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 29
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 30
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 31
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 32
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 33
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 34
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 35
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 36
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 37
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 38
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 39
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 40
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 41
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 42
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 43
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 44
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 45
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 46
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 47
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 48
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 49
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 50
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 51
Концерт Animal ДжаZ, Фото: 52
показать все фотографии
сегодня, в 21:18 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
концертAnimal ДжаZ
Топ-10 от «Чемодан»: парфюм, еда и автосервисы
Топ-10 от «Чемодан»: парфюм, еда и автосервисы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика