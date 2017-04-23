«Animal ДжаZ» подарили тулякам «электроакустический» вечер

Фото Алексея Пирязева.

22 апреля в тульском рок-клубе «М2» выступила петербургская группа «Animal ДжаZ». Парни уже несколько раз приезжали на различные тульские площадки, но в 2016 лидер группы Александр Красовицкий отметил, что в Туле появилось место где можно петь (до этого проходилось видеть группу в местных ДК, и это сплошные расстройства)! Звук был действительно хорош, как и прошлый раз, так и вчера вечером. Тулякам была представлена музыкальная программа «Электроакустика», которая представляет собой сплав тончайших акустических вибраций с мощным и сокрушительным электрическим натиском.

Как всегда на концертах этой великолепной пятёрки была создана особенная пронзительная атмосфера временами сотрясаемая эмоциональными/электрическими разрядами.

Очень легко определить качество подаваемого материала и его искренность — если есть мурашки, то всё правильно и честно. И этот концерт не исключение. Особенно приятно было услышать реверанс в сторону других талантливых музыкантов. Два пронзительных кавера — «Без бою» группы «Океан Ельзи» и «Война» на стихи Ильи Кормильцева. Огромная благодарность за исполнение этих двух композиций, особенно здесь и сейчас. Все музыканты группы «Animal ДжаZ» (слышатели, думаю, присоединятся) считают, что политика никогда не должна вмешиваться в музыку и наоборот.