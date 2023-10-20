Эмир Кустурица в Ясной Поляне: «Буду снимать „Преступление без наказания“ на русском языке!»

Фото Алексея Пирязева.

Первая школа кинокритики проходит с 19 по 23 октября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала Кино ТВ.

Это первая Школа, посвященная исключительно критике кино. Знаменитый режиссер Эмир Кустурица и один из самых популярных сейчас писателей Евгений Водолазкин проведут в ней занятия для 28 молодых литературных критиков из Нальчика, Чебоксар, Челябинска, Ялты, Краснодара, Иваново, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

А в пятницу, 20 октября, в рамках Школы, Эмир Кустурица, Евгений Водолазкин и советник Президента России по культуре Владимир Толстой пообщались с тульскими журналистами.

Отметим, что Эмир обходился без переводчика и прекрасно общался на русском языке.

Стало известно, что Кустурица хочет экранизировать роман Водолазкина «Лавр», и журналисты уточнили — кто будет сценаристом фильма и на каком языке он хочет его снимать?

Кустурица:

— Фильм будет на русском языке, по-другому это невозможно. Сценаристом будет сам Водолазкин, его надо пинать (смеется). Он написал книгу, которая мне очень нравится. Но сначала я буду работать над фильмом по Достоевскому «Преступление без наказания». А вот после этого уже будет «Лавр».

Водолазкин:

— Я избегаю писать сценарии, по крайней мере, по своим вещам. «Лавр» — это, пожалуй, единственный роман, который я понял, как нужно снимать. У меня нет амбиций самовыражаться в киноискусстве, это не моя сфера. Но бывают случаи, когда даже на территории чужой ты понимаешь, как это должно выглядеть. Я уже написал примерно треть сценария и показал Эмиру, ему понравилось. Летом я дописал его до конца, если ему понравится, тогда мы будем работать с ним дальше.

Главным стимулом для меня стало желание Эмира снять кино по «Лавру». Ну уж если такой великий режиссер снимает, я должен был попробовать написать сценарий.

Сценарий — это только основа, здесь главнокомандующий — режиссер. Он может парить над сценарием и в этом заключается гений режиссера.

— Но вещь еще хотят экранизировать ваш роман «Авиатор»?

Водолазкин:

— Да, сейчас все на мази! «Авиатор» начинает взлетать. Фильм будет снимать кинокомпания «Кино ТВ», режиссером фильма будет Егор Кончаловский, уже подписан договор с Константином Хабенским — он сыграет одну из главных ролей.

— Эмир, расскажите подробнее о картине «Преступление без наказания», которую Вы будете снимать.

Кустурица:

— Первый сценарий я написал 20 лет назад.

И когда я встретился с Джонни Деппом, он сказал, что хочет играть Раскольникова. Я ему сказал, что это невозможно, потому что я хочу снимать на сербском языке. Он меня не понял, расстроился…

Джонни сказал: «Я могу играть на том языке, на котором ты хочешь!» Я хотел снимать в Сербии, но потом решил, что современную версию, историю Раскольникова и Сони Мармеладовой, я сделаю здесь, в России. Мне надо увидеть здесь хороших актеров и актрис и снять фильм. Это будет мой первый фильм на русском языке. Без Джонни Деппа (улыбается).

— Эмир, Вы не первый раз в Ясной Поляне, поделитесь вашими впечатлениями. Что вы рассказываете друзьям об этих местах, насколько это место можно назвать вдохновляющим вас?

Толстой:

— Эмир прилетел вчера и сюда приехал поздно вечером, сегодня его «терзают» весь день, и пока до Ясной Поляны, до усадьбы Эмир не добрался. Поэтому, к сожалению, никаких свежих впечатлений нет. Но он был здесь несколько лет назад.

Кустурица:

— Я хочу увидеть завтра Ясную Поляну! Для меня это очень эмоциональный момент, потому что я вырос на книгах Толстого, прочитал все, что он написал. Толстой — великий автор, одна из его лучших повестей — «Казаки».

— Евгений Германович, зачастую бывает, что между любителями литературы и киноманами возникают споры, что же лучше: фильм или текстовый первоисточник? Вы чаще всего на какой стороне бываете?

Водолазкин:

— Я стараюсь бывать на двух сторонах одновременно. Книга и фильм могут сопоставляться только в своем общем сюжете, названии, еще в каких-то элементах… Но вообще, это представители совершенно разных стихий. Они по-разному созданы, они преследуют разные цели, и сделаны независимо. Я стараюсь уж ни в коем случае не смотреть с точки зрения автора и не высчитывать, сколько у меня взяли слов, а сколько не взяли… Но я пытаюсь смотреть и с точки зрения киношной, понимать, что не все для кино интересно в романе, не все способно быть выражено киносредствами. И вот если существовать на такой сбалансированной позиции, то всякий спор между кино и литературой снимается.

10 лет назад Эмир Кустурица приезжал в Тулу со своей рок-группой The No Smoking Orchestra. Затем маэстро кинематографа прибыл в город оружейников в 2015 году: по его словам, ему понравилось на родине любимого писателя Льва Толстого. Тогда он пообещал приехать в наш регион ещё раз. И вот повод появился: в конце августа стало известно, что в Ясной Поляне проведут Школу кинокритики.