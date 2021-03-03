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В Ясной Поляне отреставрируют столетнюю ригу за 14 млн рублей
Фото ypmuseum.ru

В Ясной Поляне отреставрируют столетнюю ригу за 14 млн рублей

В музее-усадьбе Льва Толстого обновят один из объектов ансамбля усадьбы — деревянную ригу, построенную в начале прошлого века.

Администрация музея-заповедника объявила тендер на реставрацию сооружения, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. На восстановление риги направят 14 млн рублей, эти средства музей получил в виде субсидии из федерального бюджета. Предложения от участников тендера принимают до 24 марта, победителя назовут 29 марта. Об этом сообщает RosTender.info.

Рига – деревянное рубленное строение с пристройкой и навесом. Построенная в 1905 году, рига простояла без ремонта до 1951 года, а после ремонта в 1951−1952 годах больше не реставрировалась.

Подрядчик должен будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в строгом соответствии с научно-проектной документацией, подготовленной в 2012 году ООО «Ростехпроект», отмечается в материалах тендера.

В частности, планируется усилить фундаменты под ригой, заменить деревянные балки перекрытий взамен утраченных или пришедших в негодность, заново построить кровлю. При этом новые деревянные элементы искусственно состарят. Также реставраторы изготовят по старому образцу филенчатые двери, проведут мероприятия по гидроизоляции и огнезащите постройки. Реставрацию, как ожидается, завершат к концу декабря 2021 года.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:20 +2
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