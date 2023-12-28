Где в Туле посмотреть кино

«Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»)
Адрес: ул. Советская, 47.
Цена билета: от 170 рублей.
«Люксор» — это новый кинотеатр, который недавно открылся на 5-м этаже «Гостиного двора». Студентам билет в кино обойдётся в 150 рублей (в будние дни, при предъявлении студенческого), а в честь дня рождения — скидка 50%. Ещё здесь можно снять целый зал!
В прокате: «Ёлки-10»; «Феррари»; «Вредная привычка»; «Новогодний ол инклюзив»; «Мальчик и птица»; «Тёща»; «Моя жена — киллер»; «Манюня: Новогодние приключения»; «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»; «Новогодний шеф»; «Пять ночей с Фредди»; «Шмяк. Волшебная лавка Есении».
«Синема Стар» (ТРЦ «РИО»)
Адрес: ул. Пролетарская, 22-а, 2-й этаж.
Цена билета: от 220 рублей, действует Пушкинская карта.
В кинотеатре, расположенном в «РИО», есть скидки 50% для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров. В прокате фильмов немного, в основном самое популярное кино.
В прокате: «Новогодний шеф», «Феррари», «По щучьему велению», «Тёща», «Ёлки 10».
«Алмаз Синема» (ТРЦ «Платоновский»)
Адрес: Калужское ш., 1-а, этаж 5.
Цена билета: от 150 рублей, действует Пушкинская карта.
«Алмаз» славится показами в рамках предсеансового обслуживания. Это значит, что вам продают билет на фильм, у которого есть прокатное удостоверение, а перед ним как бы бесплатно показывают «запрещёнку».
В прокате: «Ёлки-10»; «Тёща»; «Моя жена — киллер»; «Крик. Ночь перед Рождеством»; «Феррари»; «Вредная привычка»; «Гномы. Новогодний беспредел»; «Новогодний шеф»; «Заветное желание»; «Мальчик и птица»; «Пять ночей с Фредди»; «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»; «По щучьему велению».
Ретрокинотеатр «Майский»
Адрес: ул. 9 Мая, 1-а.
Цена билета: 180 рублей, действует Пушкинская карта.
Единственный ретрокинотеатр Тулы открылся в 2016 году. Помимо основного проката, здесь каждую неделю проходят бесплатные показы.
В прокате: «Помилование»; «Большое путешествие. Специальная доставка»; «Папы против мам»; «Царство против разбойников».
«Синема парк» (ТРЦ «Макси»)
Адрес: ул. Пролетарская, 2, 2-й этаж.
Цена билета: от 120 рублей, действует Пушкинская карта.
«Синема парк» оснащён залом IMAX, специальным детским залом KIDS и залом повышенной комфортности RELAX.
В прокате: «Крик. Ночь перед Рождеством»; «Вредная привычка»; «Феррари»; «Новогодний шеф»; «По щучьему велению»; «Манюня: новогодние приключения»; «Тёща»; «Ёлки-10»; «Одна дома»; «Мальчик и птица»; «Новогодний ол инклюзив»; «Кентервильское привидение»; «Хоккейные папы»; «Гномы. Новогодний беспредел»; «Феррари»; «Дунки»; «Врата ада»; «Заклятие. Зарождение зла».
Аzaza
Вход: бронь стола без депозита.
Адрес: Красноармейский проспект, 7-б.
В ресторане уже традицией стали кинопоказы, которые проходят 3 раза в месяц.
Показывают разное: от мультфильмов и комедий до триллеров и драм.
«Флигель»
Вход: свободный.
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 53.
В баре смотрят кино по воскресеньям несколько раз в месяц.
Показывают Ларса фон Триера, Орсона Уэллса, Акиру Куросаву, Алехандро Гонласеса Иньярриту и многих других.
«Октава»
Адрес: Центральный переулок, 18.
Вход: от 100 до 800 рублей, бывают бесплатные показы.
В рамках проекта «Кино в Октаве» показывают кино, обсуждают его с киноведами, режиссёрами, художниками, устраивают перформансы, проводят психологический киноклуб.
Ближайшие показы: 29 декабря в 19:00 — психологический киноклуб, обсуждение темы выгорания (бесплатно).
«Дом Души»
Вход: 550 рублей.
Адрес: ул. Каминского 24/24-а, 4-й этаж, пространство 423.
В психологическом центре «Дом души» два раза в месяц проходит «фильмотерапия». Зрители смотрят кино, а потом разбирают его с психологом.
Типография
Вход: свободный взнос.
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 70-а.
В культурном центре показывают и обсуждают кино XX века. Проект посвящён истории развития мирового классического кинематографа, который оказал огромное влияние на нашу жизнь.