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Где в Туле посмотреть кино
Фото и текст Екатерины Савельевой, заглавная картинка ru.freepik.com

Где в Туле посмотреть кино

Ретро, классика и «запрещёнка». Собрали для вас 10 мест Тулы, где можно посмотреть кино на любой вкус.

«Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»)

Адрес: ул. Советская, 47.
Цена билета: от 170 рублей.

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«Люксор» — это новый кинотеатр, который недавно открылся на 5-м этаже «Гостиного двора». Студентам билет в кино обойдётся в 150 рублей (в будние дни, при предъявлении студенческого), а в честь дня рождения — скидка 50%. Ещё здесь можно снять целый зал!

В прокате: «Ёлки-10»; «Феррари»; «Вредная привычка»; «Новогодний ол инклюзив»; «Мальчик и птица»; «Тёща»; «Моя жена — киллер»; «Манюня: Новогодние приключения»; «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»; «Новогодний шеф»; «Пять ночей с Фредди»; «Шмяк. Волшебная лавка Есении».

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«Синема Стар» (ТРЦ «РИО»)

Адрес: ул. Пролетарская, 22-а, 2-й этаж.
Цена билета: от 220 рублей, действует Пушкинская карта.

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В кинотеатре, расположенном в «РИО», есть скидки 50% для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров. В прокате фильмов немного, в основном самое популярное кино.

В прокате: «Новогодний шеф», «Феррари», «По щучьему велению», «Тёща», «Ёлки 10».

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«Алмаз Синема» (ТРЦ «Платоновский»)

Адрес: Калужское ш., 1-а, этаж 5.
Цена билета: от 150 рублей, действует Пушкинская карта.

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«Алмаз» славится показами в рамках предсеансового обслуживания. Это значит, что вам продают билет на фильм, у которого есть прокатное удостоверение, а перед ним как бы бесплатно показывают «запрещёнку».

В прокате: «Ёлки-10»; «Тёща»; «Моя жена — киллер»; «Крик. Ночь перед Рождеством»; «Феррари»; «Вредная привычка»; «Гномы. Новогодний беспредел»; «Новогодний шеф»; «Заветное желание»; «Мальчик и птица»; «Пять ночей с Фредди»; «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»; «По щучьему велению».

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Ретрокинотеатр «Майский»

Адрес: ул. 9 Мая, 1-а.
Цена билета: 180 рублей, действует Пушкинская карта.

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Единственный ретрокинотеатр Тулы открылся в 2016 году. Помимо основного проката, здесь каждую неделю проходят бесплатные показы.

В прокате: «Помилование»; «Большое путешествие. Специальная доставка»; «Папы против мам»; «Царство против разбойников».

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«Синема парк» (ТРЦ «Макси»)

Адрес: ул. Пролетарская, 2, 2-й этаж.
Цена билета: от 120 рублей, действует Пушкинская карта.

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«Синема парк» оснащён залом IMAX, специальным детским залом KIDS и залом повышенной комфортности RELAX.

В прокате: «Крик. Ночь перед Рождеством»; «Вредная привычка»; «Феррари»; «Новогодний шеф»; «По щучьему велению»; «Манюня: новогодние приключения»; «Тёща»; «Ёлки-10»; «Одна дома»; «Мальчик и птица»; «Новогодний ол инклюзив»; «Кентервильское привидение»; «Хоккейные папы»; «Гномы. Новогодний беспредел»; «Феррари»; «Дунки»; «Врата ада»; «Заклятие. Зарождение зла».

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Аzaza

Вход: бронь стола без депозита.
Адрес: Красноармейский проспект, 7-б.

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В ресторане уже традицией стали кинопоказы, которые проходят 3 раза в месяц.

Показывают разное: от мультфильмов и комедий до триллеров и драм.

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«Флигель»

Вход: свободный.
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 53.

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В баре смотрят кино по воскресеньям несколько раз в месяц.

Показывают Ларса фон Триера, Орсона Уэллса, Акиру Куросаву, Алехандро Гонласеса Иньярриту и многих других.

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«Октава»

Адрес: Центральный переулок, 18.
Вход: от 100 до 800 рублей, бывают бесплатные показы.

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В рамках проекта «Кино в Октаве» показывают кино, обсуждают его с киноведами, режиссёрами, художниками, устраивают перформансы, проводят психологический киноклуб.

Ближайшие показы: 29 декабря в 19:00 — психологический киноклуб, обсуждение темы выгорания (бесплатно).

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«Дом Души»

Вход: 550 рублей.
Адрес: ул. Каминского 24/24-а, 4-й этаж, пространство 423.

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В психологическом центре «Дом души» два раза в месяц проходит «фильмотерапия». Зрители смотрят кино, а потом разбирают его с психологом.

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Типография

Вход: свободный взнос.
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 70-а.

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В культурном центре показывают и обсуждают кино XX века. Проект посвящён истории развития мирового классического кинематографа, который оказал огромное влияние на нашу жизнь.

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