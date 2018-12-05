Особым детям необходима «Школа жизни»

Евгений и Светлана Макаловы с дочкой Таней.

К сожалению, бывают дети, чьи глазки не видят, уши не слышат, ноги не ходят, пальчики не слушаются… Но любые обстоятельства не должны лишать таких деток прав, присущих остальным, — сюда же относится и право на образование.

Закон об образовании гарантирует всем гражданам страны право на обучение. И выбирать, где и как учиться их ребенку, могут сами родители. Детям с проблемами развития государство создает подходящие условия для обучения.

Но у родителей особых детей из общественной организации «Не молчи» есть свое предложение.

В редакцию «Слободы» обратились туляки Анна Гуськова, Светлана Соколова и Евгений Макалов. Анна воспитывает 8-летнего Мишу, мальчик передвигается в инвалидной коляске, у него серьезные проблемы со здоровьем, задержка развития, Миша практически не говорит. У сына Светланы, 9-летнего Андрея, множественные нарушения развития (двигательные и ментальные). У дочки Евгения, 7-летней Тани, также множественные нарушения развития.



Анна и Виталий Гуськовы с сыном Мишей.

Миша и Андрей уже ходят в школу — в Тульский областной центр образования, отделение № 2 на ул. Бундурина, мальчики посещают класс для детей со сложной структурой дефекта. Тане предстоит пойти в первый класс в следующем году.

Рассказывает Анна Гуськова:

Анна Гуськова Сначала Мишу не хотели брать в школу, но наша настойчивость, привлечение СМИ сделали свое дело. Миша — первый ребенок в инвалидной коляске, который находится не на надомном обучении. В школу мы заезжаем по пандусу, поднимать коляску на второй этаж нам помогает дворник, за что ему огромное спасибо. Когда мы пришли в первый раз, он плакал — не хотел уходить, настолько ему там понравилось. Мише повезло, но десятки детей-колясочников так и сидят дома. Миша очень любит общаться, в школу ходит с удовольствием. В нашем классе учатся дети с синдромом Дауна, с генетическими заболеваниями, с умственной отсталостью, с аутизмом, все дети сложные. У сына руки плохо работают, он слабо держит ручку, карандаш — ему надо помогать. Такие дети кроме тьютора нуждаются еще и в ассистенте, который должен помогать ребенку в приеме пищи, посещении туалетной комнаты, перемещении коляски и т. д.



Светлана Соколова с сыном Андреем.

Говорит Светлана Соколова:

Светлана Соколова К сожалению, на всю Тулу и Тульскую область всего два отделения для обучающихся с нарушением интеллектуальной сферы. Это отделение № 2 на улице Бундурина, 45 и отделение № 1 на улице Замочной, 105. И, к сожалению, таких сложных детей с каждым годом становится все больше, эти центры уже переполнены. Дорога в школу каждый день у нас, например, занимает час-полтора. Люди из Ленинского района, с Косой Горы, из Скуратово едут в школу на улицу Бундурина. Из-за этого очень многие дети находятся на домашнем обучении —

у родителей нет возможности возить детей в школу.

По закону я имею право отдать сына учиться по месту жительства, но кому от этого будет хорошо? Я как адекватная мама прекрасно понимаю, что в общеобразовательной школе моему ребенку будет некомфортно, так как там нет условий, в которых он нуждается, и ради одного ребенка никто их создавать не будет. Мой ребенок достаточно сложный, не говорит, не читает, ему нет смысла находиться в обычном классе.



Миша и Виталий Гуськовы.

Родители особых детей убеждены — для таких ребят надо построить школу нового формата, «Школу жизни», — такого в нашем регионе еще не было.

Говорит Евгений Макалов:

Евгений Макалов В «Школе жизни» не надо бросать все силы на изучение букв и цифр. Для таких детей важнее социальная адаптация, чтобы их научили есть ложкой, расстегивать и застегивать одежду, зашнуровывать ботинки, мыть за собой посуду, помогали приспособиться, адаптироваться к жизни. Это — в первую очередь, а уже потом — образовательная программа. У нас, родителей, в голове этот проект есть, но как донести до чиновников, что нашим детям нужна особенная школа? Как мы себе представляем «Школу жизни»? Это современное многоэтажное здание с лифтами, широкими просторными классами, спортивным залом. Наши дети сложные, им нужно место, где бы они смогли отдохнуть, расслабиться. Для этого идеально подходят сенсорные комнаты, где дети могут попрыгать, поваляться, позаниматься с игрушками-утяжелителями. При школе должна быть база автобусов, в том числе и с подъемниками. Детей можно будет собирать сразу из нескольких районов. В штате должны быть учителя-дефектологи, логопеды, педагоги, прошедшие обучение поведенческому анализу, владеющие навыками коммуникативного общения для неговорящих детей. В «Школе жизни» дети должны ощущать себя максимально комфортно. Планировать школу нужно с учетом пожеланий родителей детей с разными заболеваниями. Мы видим, как меняется Тула, как здесь относятся к людям, знаем, что большие объекты можно возвести быстро и качественно. И очень надеемся, что наше предложение будет замечено!



Танечка Макалова.

Практика показывает, что со временем беспомощность и зависимость от окружающих у детей с ограниченными возможностями здоровья только возрастает, поэтому так важно как можно раньше создавать для них соответствующие условия. Подобный подход способствует снижению потребности в постоянной помощи во взрослом возрасте.