Евгений Макалов, президент БФ «Не молчи»: «Помогать больным детям может каждый человек»

Именно люди с большим сердцем сплотились вокруг 34-летнего туляка Евгения Макалова, который основал благотворительный фонд «Не молчи». Глубокая личная драма перевернула жизнь Евгения, но в то же время позволила узнать, сколько на свете добрых и отзывчивых людей.

В 2011 году в семье молодоженов Евгения и Светланы Макаловых родилась дочка Танечка. Девочке поставили страшный диагноз: ДЦП с аутическими расстройствами, очень плохое зрение и микроцефалия — состояние, когда мозг развивается не на должном уровне. Макаловым сказали, что у девочки будут серьезные проблемы в развитии.

- Первые полгода после рождения Тани я не мог выходить из дома и смотреть в глаза людям, я не мог принять, что у меня родился такой ребенок, — рассказывает Евгений Макалов. — Я всегда старался быть успешным человеком, лидером, парнем, у которого всё хорошо. И тут, когда такая беда пришла в наш дом, меня просто раздавило. Я не мог, как раньше, общаться с друзьями. У них тоже начали появляться дети, и все обычные. Их малыши уже активно играли на площадке, а я всё гулял с коляской — потому что моя дочка еще не то чтобы не ходила, но даже не ползала. А потом я перестал себя жалеть, начал больше внимания уделять развитию Тани. Долгое время практически никто не знал, что с нашим ребенком. Но когда мы собрались на реабилитацию в Китай и нам озвучили неподъемную сумму, я решился и выложил нашу историю в соцсети. Тане было полтора года. Тогда впервые друзья и знакомые узнали о нашей ситуации. Реакция была потрясающая! Я получил колоссальную поддержку. Мы с Таней на полгода улетели в Китай, после реабилитации дочка начала самостоятельно ходить. Я понял, что не нужно было замыкаться в себе, бояться рассказать о своей проблеме.

Этот успех подтолкнул Евгения к идее, что ведь можно помогать и другим детям.

- Я прекрасно помню момент, когда начал задумываться о создании фонда. Помню, я сидел в поликлинике и чувствовал, что у меня столько энергии, столько сил, которые я мог бы применить и воплотить во что-то хорошее. И у меня родилась мысль — может, попробовать основать благотворительный фонд? Я понимал, что это сложно: захотеть и сделать — это две разные вещи.

Находясь в Китае, я увидел в интернете видеоролик туляка Артема Муницына, инвалида с ДЦП, передвигающегося на инвалидной коляске. Он проверял доступную среду в городе, мне это так понравилось! Мы списались с Артемом, встретились, и я начал помогать ему в деятельности общественной организации «Могу». Я набирался опыта, умения организовывать людей, вести за собой команду. За четыре года деятельности при общественной автономной некоммерческой благотворительной организации «Могу» я начал реализовывать свои проекты — помогать детям с особенностями развития до 18 лет.





Когда Евгений основывал свой проект, на экраны вышел новый клип Димы Билана на песню «Не молчи». Там рассказывалась история про маму, воспитывающую дочку с синдромом Дауна. Клип настолько вдохновил всех родителей особых детей, что проект они так и решили назвать — «Не молчи».

- Кстати, я рассказал об этом самому Диме Билану, который приезжал в сентябре 2017 года с концертом в Тулу, — улыбается Евгений. — Для него это стало неожиданностью, но он был рад, что песня сыграла важную роль в появлении проекта «Не молчи». Проект вырос и теперь является благотворительным фондом. Я решил зарегистрировать фонд — это дает возможность собирать деньги на реабилитацию детей. Мы заявляем — не надо молчать! Скиньте с себя этот груз. Рядом с вами живут люди, которые готовы помогать. Но пока вы им об этом не расскажете, они будут думать, что вы справляетесь.

Большое заблуждение — думать, что для благотворительности нужны крупные суммы и помогать другим может только богач-альтруист. На самом деле тут очень точно срабатывает поговорка: с миру по нитке — голому рубашка.

Даже небольшие суммы, помноженные на большое количество участников, позволяют совершать поистине серьезные дела.

На данный момент фонд уже помог девяти детям пройти реабилитацию в Туле.

- Наш город достоин того, чтобы развивать его изнутри, — убежден Евгений. — И родителям не приходится выезжать из Тулы, тратить деньги на дорогу и проживание, да и детки все разные, кто-то плохо переносит дорогу. К тому же я полностью могу отслеживать, куда и на что идут средства фонда. Хочу отметить, что туляки — активные и щедрые благотворители. Но мне всё же хочется донести до людей, что даже 20, 30, 50 рублей — это очень важное и нужное пожертвование. И если так сделает большое количество, то мы быстро наберем нужную сумму. Самые популярные платежи — 300−500 рублей, эти суммы люди могут отдать без ущерба для своего бюджета.

Фонд Евгения Макалова «Не молчи» занимается не только реабилитацией детей с ДЦП. В сообществе — более 400 семей с детьми-инвалидами. Для них устраиваются чаепития, поездки в аквапарк, зоопарк, океанариум, на новогоднее шоу в Москве, концерты, театральные постановки… И для особенных детей всё это не менее важно, чем лекарства.



- У нас 10 разных проектов, но есть два новых. В проекте «Мамы» мы устраиваем розыгрыши для мам детей-инвалидов. Победительницы ходят бесплатно в театр, делают маникюр и процедуры красоты, ездят в Москву на спектакли. Ведь условия жизни, стиль жизни с появлением в семье ребенка-инвалида меняются, родители забывают о себе и всё время посвящают детям. Тем более, по статистике, 70% мам детей-инвалидов — одиночки. К сожалению, многие отцы не выдерживают и покидают такие семьи. Зато те, кто не ушли, — это люди со стержнем.

Еще один наш проект — «Помогаторы». Два раза в неделю обычные дети занимаются с особыми. Они всё делают вместе: рисуют, лепят, конструируют… Я убежден, что если мы, родители, сейчас не покажем ту любовь, теплоту, заботу, с которой нужно относиться к людям, потом нам же будет сложнее. Хочется, чтобы родители проводили беседы со своими детьми, чтобы они адекватно воспринимали появление особенных детей, например, на детской площадке.

Однажды жена пришла с прогулки и рассказала, что какой-то ребенок бросил в Таню шишечку. А завтра это уже может быть камешек?

- Когда Таня была маленькой, у нее на веках был птоз — они всегда были полуопущены, и многие люди думали, что Таня засыпает. Но сейчас я понимаю — если бы Таня не появилась в моей жизни, я бы еще долго заблуждался во многих вещах и не настолько бы хорошо понимал людей. Она мне открыла глаза на многие вещи. Это у меня был птоз. Я узнал, какие это удивительные дети, насколько они честные, добрые, как сильно они умеют любить.

Таню мы ласково называем Танчик, она пробивная, тащит нас за собой и учит жизни не только меня, но и других.

Хотя фонд Евгения Макалова называется «Не молчи», семилетняя Таня пока молчит.

- Я мечтаю о том дне, когда дочка назовет меня папой, — улыбается Евгений.

Слоган фонда «Не молчи»: «Добро приходит в мир через ваши руки». Ведь на самом деле каждый человек может протянуть руку помощи другому, и получится хоровод, звенья которого не должны расцепляться. Мы должны быть готовы все друг другу помочь, и если кто-то упадет, мы его обязательно вытянем.