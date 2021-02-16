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Пятилетней Агате Еркиной нужны деньги на реабилитацию
Фото предоставлены БФ «Не молчи».

Пятилетней Агате Еркиной нужны деньги на реабилитацию

Необходимо собрать 105 тысяч рублей для реабилитации в физкультурно-оздоровительном центре Logos.

В благотворительный фонд «Не молчи» обратилась семья Еркиных с просьбой помочь дочке Агате. 

Агата – единственный и очень желанный ребенок в семье. Беременность проходила хорошо. Роды начались ровно в 40 недель, но протекали сложно и долго.

Рассказывают родители девочки Владимир и Евгения Еркины:

– Когда Агата родилась, она уже не дышала — у нее была асфиксия (по шкале Апгар дали 2-3 балла). Ее откачали и отправили в реанимацию, двое суток она была на ИВЛ, неделю с зондом. У дочки была пневмония из-за того, что во время родов она заглотила задние воды с меконием. Из роддома перевели в отделение патологии новорожденных. Выписали домой в один месяц, сказали, что всё неплохо, но наш основной врач теперь – невролог.

В два месяца Агата начала проходить реабилитацию в центре детской психоневрологии. В три месяца прибавилось грудничковое плавание. В четыре малышке начали делать массаж на дому. В пять месяцев врач сказал, что ребенок – кандидат в ДЦП.

– Нас накрыли ужас, страх и неверие одновременно, – говорят родители Агаты. – Поехали в Москву на консультацию в Научный центр здоровья детей, по результатам которой нас пригласили приезжать на реабилитацию три раза в год. Дополнительно с этим занимались в частных центрах. Вся наша жизнь превратилась в постоянное посещение больниц и реабилитационных центров вдали от дома. Между всеми поездками постоянно занимались сами и приглашали по возможности специалистов. За эти годы побывали в Санкт-Петербурге в институте Бехтерева, в детском центре «Солнце мое», в «Академии здоровья» в Электростали. Сейчас Агате пять с половиной лет. Мы по-прежнему постоянно занимаемся, но теперь большая часть всех занятий проходит в нашем городе, что не может не радовать.

Регулярные реабилитации необходимы как воздух, т. к. у Агаты довольно сложная форма ДЦП. Каждое малейшее движение, звук, навык вырабатываются очень неспешно, останавливаться нельзя. Мы видим, что все эти годы мы не зря столько трудились. Пусть и медленно, но Агата развивается. На данный момент она ползает, произносит несколько звуков, что позволяет ей объясняться с нами, знает буквы, цифры, учится читать слоги, считать. Мы очень хотим пройти реабилитацию в центре Logos и уверены, что у Агаты будут хорошие результаты.

Помочь Агате можно отправив смс со словом Немолчи пробел сумму на короткий номер 3434. Или на сайте фонда.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:04 +2
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Агата Еркина
Место
Центр реабилитации ЛогосТула

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