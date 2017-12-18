Вкусное предложение, от которого невозможно отказаться!
Согласно поверьям, стол на Новый год должен быть особо изобилен, полон «разных мяс». И здесь продукция торговой марки «Лазаревское» будет как нельзя кстати!
Для начала поговорим о всяких-разных мясных деликатесах, которые, как известно, рекомендуется подавать в качестве закусок холодных.
Настоящее украшение новогоднего меню — разложенные на сервировочных тарелках тонкие ломтики «лазаревских» сырокопченостей. Тут и балычок, и грудинка, и карпаччо, и окорочок, и шейка… Говядины желаете? Обратите внимание на «Гусарскую» — исключительно хороша! Заметим, что эти гастрономические изыски можно использовать не только в нарезке, но и для приготовления оригинальных канапе, горячих блюд и салатов.
Копчёно-варёные деликатесы от «Лазаревского» тоже готовы занять своё место в праздничном меню! Свинина «Люкс», буженина «Любительская», карбонад, несколько видов грудинки плюс рулет из неё, «орехи» (свиной и говяжий), корейка, окорока «Тамбовский», «Любительский» и «Европейский»… От одного только перечисления названий буквально слюнки капают!
Весьма кстати на новогоднем и рождественском столе придутся варёно-копчёные и полукопчёные колбасы. Впрочем, они в рекламе не нуждаются — их туляки знают и покупают с удовольствием не только к праздникам, но и в будние дни.
А всё почему? Да потому что знают: в «Лазаревском» всю продукцию делают по честным технологиям, с искренней заботой о потребителях, то есть, о нас с вами!
Мясо, господа!
Редкий новогодний стол обходится без мясных горячих блюд. И тут рекомендуем обратить внимание на крупнокусковые полуфабрикаты. Отборная свинина и говядина уже готовы к тому, чтобы стать подлинными кулинарными шедеврами в руках умелых хозяек: ни одной ненужной жилки, ни кусочка лишнего жира! Корейка, шейка, лопатка, задок, вырезка — все свежайшее, натуральное, высочайшего качества! Фото тут
Еще не решили, чем порадовать в Новый год своих гостей и домашних? Предлагаем оригинальный рецепт
700 гр. свиного карбоната, 1 банка консервированных ананасов (кружочками), большая луковица, 200 г майонеза, 200 г сыра, соль по вкусу.
Свинину порезать на ломтики, равные кружкам ананаса, посолить. В глубокую миску сложить мясо, поверх каждого кусочка положить кружок ананаса, залить сиропом из банки с ананасами. Оставить мариноваться на сутки. Затем на противень, слегка смазанный маслом выложить мясо, поверх — 2−3 кружочка лука, ананас, смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Залить маринадом, в котором настаивалось мясо. Запечь в духовке до зарумянивания.
Накрывая новогодний и Рождественский стол, не забудьте поставить на него по-настоящему вкусные и качественные изделия от ООО ПХ «Лазаревское» — они доставят Вам и Вашим гостям истинное удовольствие!
Сеть магазинов «Лазаревская лавка» постоянно расширяется, поэтому вкусные и полезные продукты можно купить рядом с домом.
Приходи за натуральными полуфабрикатами по адресам:
Тула:
- Центральный рынок, пав. 30;
- ул. Михеева, 23;
- ул. 9 Мая, 5;
- Калужское шоссе, 2;
- Новомосковское ш., 54;
- ул. Металлургов, 43-б;
- ул. Ложевая, 133;
- ул. Кутузова, 33;
- ул. М. Горького, 12;
- ул. Дм. Ульянова, 2;
- ул. Первомайская, 9;
- ул. Марата, в районе д. № 2 (Плехановский рынок);
- пр. Ленина, 131-в;
- ул. Демидовская, 179;
- пр. Ленина, 30.
Ленинский район:
- п. Молодёжный, ул. Шоссейная, 18;
- п. Иншинский, кольцо дороги.
Щекинский район:
- п. Лазарево, ул. Тульская Старая, 10;
- Щёкино, ул. Емельянова, 28;
- Щёкино, ул. Ленина, 36-б;
- д. Лопатково.
Поселок Теплое
- п. Тёплое, ул. Фролова, 104, поворот на автостанцию;
Поселок Заокский:
- п. Заокский, ул. Ленина, 43-в;