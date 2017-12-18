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Вкусное предложение, от которого невозможно отказаться!

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Вкусное предложение, от которого невозможно отказаться!

Согласно поверьям, стол на Новый год должен быть особо изобилен, полон «разных мяс». И здесь продукция торговой марки «Лазаревское» будет как нельзя кстати!

Для начала поговорим о всяких-разных мясных деликатесах, которые, как известно, рекомендуется подавать в качестве закусок холодных.

Настоящее украшение новогоднего меню — разложенные на сервировочных тарелках тонкие ломтики «лазаревских» сырокопченостей. Тут и балычок, и грудинка, и карпаччо, и окорочок, и шейка… Говядины желаете? Обратите внимание на «Гусарскую» — исключительно хороша! Заметим, что эти гастрономические изыски можно использовать не только в нарезке, но и для приготовления оригинальных канапе, горячих блюд и салатов. 

Копчёно-варёные деликатесы от «Лазаревского» тоже готовы занять своё место в праздничном меню! Свинина «Люкс», буженина «Любительская», карбонад, несколько видов грудинки плюс рулет из неё, «орехи» (свиной и говяжий), корейка, окорока «Тамбовский», «Любительский» и «Европейский»… От одного только перечисления названий буквально слюнки капают!

Галерея
Орех говяжий в/к, Фото: 1
Рулька свиная в/к, Фото: 2
Грудинка к/в,закусочная, Фото: 3
Шейка свиная с/к, Фото: 4
Шейка свиная в/к, Фото: 5
Чипсы мясные из свинины, Фото: 6

Весьма кстати на новогоднем и рождественском столе придутся варёно-копчёные и полукопчёные колбасы. Впрочем, они в рекламе не нуждаются — их туляки знают и покупают с удовольствием не только к праздникам, но и в будние дни.

А всё почему? Да потому что знают: в «Лазаревском» всю продукцию делают по честным технологиям, с искренней заботой о потребителях, то есть, о нас с вами!

Мясо, господа!

Редкий новогодний стол обходится без мясных горячих блюд. И тут рекомендуем обратить внимание на крупнокусковые полуфабрикаты. Отборная свинина и говядина уже готовы к тому, чтобы стать подлинными кулинарными шедеврами в руках умелых хозяек: ни одной ненужной жилки, ни кусочка лишнего жира! Корейка, шейка, лопатка, задок, вырезка — все свежайшее, натуральное, высочайшего качества! Фото тут 

Еще не решили, чем порадовать в Новый год своих гостей и домашних? Предлагаем оригинальный рецепт

рецепт

700 гр. свиного карбоната, 1 банка консервированных ананасов (кружочками), большая луковица, 200 г майонеза, 200 г сыра, соль по вкусу.

Свинину порезать на ломтики, равные кружкам ананаса, посолить. В глубокую миску сложить мясо, поверх каждого кусочка положить кружок ананаса, залить сиропом из банки с ананасами. Оставить мариноваться на сутки. Затем на противень, слегка смазанный маслом выложить мясо, поверх — 2−3 кружочка лука, ананас, смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Залить маринадом, в котором настаивалось мясо. Запечь в духовке до зарумянивания.

Накрывая новогодний и Рождественский стол, не забудьте поставить на него по-настоящему вкусные и качественные изделия от ООО ПХ «Лазаревское» — они доставят Вам и Вашим гостям истинное удовольствие!

Сеть магазинов «Лазаревская лавка» постоянно расширяется, поэтому вкусные и полезные продукты можно купить рядом с домом.

 

Приходи за натуральными полуфабрикатами по адресам:

Тула:

  • Центральный рынок, пав. 30;
  • ул. Михеева, 23;
  • ул. 9 Мая, 5;
  • Калужское шоссе, 2;
  • Новомосковское ш., 54;
  • ул. Металлургов, 43-б;
  • ул. Ложевая, 133;
  • ул. Кутузова, 33;
  • ул. М. Горького, 12;
  • ул. Дм. Ульянова, 2;
  • ул. Первомайская, 9;
  • ул. Марата, в районе д. № 2 (Плехановский рынок);
  • пр. Ленина, 131-в;
  • ул. Демидовская, 179;
  • пр. Ленина, 30.

Ленинский район:

  • п. Молодёжный, ул. Шоссейная, 18;
  • п. Иншинский, кольцо дороги.

Щекинский район:

  • п. Лазарево, ул. Тульская Старая, 10;
  • Щёкино, ул. Емельянова, 28;
  • Щёкино, ул. Ленина, 36-б;
  • д. Лопатково.

Поселок Теплое

  • п. Тёплое, ул. Фролова, 104, поворот на автостанцию;

Поселок Заокский:

  • п. Заокский, ул. Ленина, 43-в;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчера, в 10:37 +3
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