Считалочки и русские иммигранты: 5 необычных книг Агаты Кристи

Ее мать запрещала ей читать, но она стала одним из самых публикуемых писателей за всю историю человечества. Она написала более 60 детективов, 6 психологических романов и 19 сборников рассказов.

Она подарила миру Эркюля Пуаро, Мисс Марпл и других гениальных сыщиков. В день рождения Агаты Кристи, 15 сентября, совместно с сетью «Читай-город» представляем 5 книг первой леди детективов, которые вы могли пропустить — а не стоило.

Агата Кристи никогда не боялась затрагивать в своих произведениях отрицательные стороны английского правосудия. Например, в романе «Пять поросят» она поднимает проблему судебных ошибок, связанных со смертной казнью. В этом романе также используется прием, который стал одним из самых узнаваемых в мире детективного кино, — одни и те же события рассказываются разными участниками. А еще этот роман тоже начинается с детской считалочки, совсем как знаменитые «Десять негритят». Детективу Эркюлю Пуаро считалочки помогали сосредоточиться, поэтому они не раз использовались Агатой Кристи в названии произведений.

Многие сыщики Кристи стали героями нескольких романов. Полковник Рейс появляется в четырех: он ездит по миру в поисках международных преступников. Впервые появляется в шпионском детективе «Человек в коричневом костюме», события которого разворачиваются в Южной Африке. После публикации книги Агату раскритиковали за то, что здесь «она обошлась без Эркюля Пуаро». Но нам роман интересен тем, что здесь главные герои выдают себя за русских.

Русские иммигранты вообще пользовались у Агаты Кристи симпатией, она не раз описывала их в своих книгах. В рассказе «Случай с клерком из Сити» клиент мистера Пайна попадает в группу вражеских агентов Великобритании. По решению Пайна для героя придумывается легенда — он спасает от Советской России драгоценности русской аристократки. Этот и другие рассказы сборника раскрывают умение Паркера Пайна делать людей счастливыми: восстанавливать семейные союзы и возвращать вкус к жизни.

Последний роман, написанный Агатой в 1973 году, — «Врата судьбы». Преступление расследуют Томми и Таппенс Бересфорды — семейная пара детективов-любителей. Впервые читатель знакомится с ними в 1922 году в романе «Таинственный противник», когда герои еще не были женаты. И вот спустя 51 год перед нами уже пожилые супруги, покупающие старый дом в тихом английском поселке. Там они находят тайное послание, которое не смогут проигнорировать.

«Врата судьбы» стали последним написанным, но не последним опубликованным романом. Так, в 1977 году, уже после смерти Агаты Кристи, вышла ее увлекательная «Автобиография». Большую часть книги составляют счастливые воспоминания о детстве, взрослении и воспитании. В автобиографии писательница упоминает лишь те произведения, которые перевернули ее творческую жизнь. В книге много сказано о театральном влиянии автора — ей принадлежит рекорд по максимальному числу постановок одного произведения. На сегодняшний день ее пьеса «Мышеловка» поставлена в театре более 25 тысяч раз.