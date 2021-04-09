Актер Сергей Степин: «Я комедийный актер, а мне хотелось бы сыграть в триллере!»
В российских кинотеатрах вышел в прокат романтический фильм «Будь моим Кириллом».
- Это одна из первых больших работ молодого режиссера Аллы Елисеевой. Прекрасная девушка! Приятно было наблюдать, как она всем рулит на съемочной площадке. Четко понимает, что нужно делать какой кадр снять. В фильме я играю эпизодическую роль. Самым большим праздником для меня стала встреча и знакомство с замечательной актрисой Ириной Розановой. Мы сыграли мужа и жену. Как же прекрасно было с ней работать! Ирина — удивительный, интересный, обаятельный, тонкий человек. Как только мы встречались на площадке, сразу придумывали, что могло быть за экраном в повседневной жизни наших героев и как это могло отразиться в кадре здесь и сейчас.
С Аллой и Ириной работать — одно удовольствие. Даже немного грустно, что фильм так быстро сняли и пришлось со всеми расставаться. Я благодарен судьбе, что мне преподнесли такой замечательный подарок.
— Этот фильм — комедия. Всё же комедийный жанр вам ближе?
- Так по судьбе идет, что меня используют как комедийного артиста. Я, собственно, и не против. С другой стороны это не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Для меня в любой комедии, которую я ставлю в театре или играю в кино, основой основ остается такая вещь. Нужно обязательно понять, рассудить, придумать драму, которая происходит с персонажем за кадром. А уже потом дополнить это смешным текстом. Тогда, на мой взгляд, получается целостность, инь и ян. По-моему, это и есть настоящая комедия.
Что касается других киножанров, конечно, мне хотелось бы попробовать себя и в триллере, и в фильмах о войне. Надеюсь, мое желание осуществится.
— Месяц назад состоялась премьера фильма «Пара из будущего». У вас был замечательный актерский состав — Мария Аронова, Сергей Бурунов. Какая атмосфера царила на съемочной площадке? Довольны ли тем, как кинокартину восприняли зрители?
- Рад, что получилось классное, замечательное, доброе кино. Я был на премьере, было интересно наблюдать, как зал взрывается от хохота. В то же время есть трогательные сцены, где зал просто плакал. Рядом со мной сидела женщина и рыдала навзрыд. Маша Аронова, Сергей Бурунов отлично играют!
У нас была замечательная атмосфера на площадке. Режиссер и сценарист Алексей Нужный всех сплотил. Он позволял импровизировать, даже исправлять тексты и предлагать мизансцены. Получилось хорошее кино. Рекомендую всем возрастам посмотреть этот фильм. Уверен, что всем будет интересно, смешно и трогательно.
— Сергей Васильевич, у вас десятки ролей в кино и театре. А какая роль самая запоминающаяся для вас, самая важная?
- Есть такая поговорка в театре: «На больших ролях актер растет». Для меня такой работой стал сериал «Мир! Дружба! Жвачка», где я сыграл роль деда. Благодарен продюсерам, которые доверили мне возрастную роль. Я играю деда, который прошел через войну.
Съемки проходили в Туле в нескольких районах — в Центральном парке, Заречье. Кстати, в Пролетарском районе я жил, жил мой дядя. У него был такой же гараж, мотоцикл, шлем, палка для ходьбы. Всё для меня было близко и трогательно.
Мой дядя прошел войну. Мы с ним много общались, он рассказывал интересные, памятные вещи о тех событиях. Надеюсь, что расскажу и повторю это своим детям и внукам.
Эта роль для меня самая памятная. Еще и потому, что надо было преодолевать возрастные моменты — играть глубокого старика. Роль замечательная — при всем трагизме она где-то даже комична. При этом очень узнаваема. Те, кто смотрел сериал, говорил мне: «Вот мой дед был точно таким!» Мне кажется, эта высшая похвала, которую может слышать артист.
— Вы родом из Тулы. Расскажите, как часто удается побывать в родных краях?
- Стараюсь приезжать хотя бы раз в месяц. Проведываю маму, общаюсь с сестрой, племянниками, друзьями. Чаще, к сожалению, не получается. Но мы каждый день с ними созваниваемся. Ну, а в Тулу приехать — для меня праздник. При первой возможности еду в Ясную Поляну. Очень ее люблю! В любое время года здесь можно погулять, подышать свежим воздухом, подумать, рассудить. Прекрасное место.
— Раньше вы сотрудничали с тульскими театрами. А как сейчас с этим обстоят дела?
- Вы знаете, у моих друзей был частный театр, но он не пережил пандемию. Я тоже ставил там спектакли. Но тяжелые времена не прошли просто так. Будем надеяться, что он откроется.
— Расскажите, как следите за здоровьем?
- Самое главное — хорошее настроение. Когда у меня есть время, обязательно занимаюсь йогой. Это еще началось, когда я занимался в студии у Александра Константиновича Белова в Туле. Он нам, будущим артистам, преподавал йогу. Мне кажется, это полезно для артиста.
Недавно первый раз попробовал трехдневное голодание. Для моего тела это был просто праздник! Такой легкости, ясности, полезности я давно не ощущал. Кстати, мне совсем не хотелось есть. В организме были удивительно новые ощущения. Но к голоданию надо подходить осторожно. Сначала я попробовал один день, потом сразу три.
Хочу попробовать повторить еще несколько раз. Настроение улучшается, снижается вес. Советую всем, но аккуратно. Прекрасное настроение всем гарантировано!
Сергей Васильевич Степин
Родился 3 октября 1965 года в Туле.
Закончил Тульское культпросветучилище, Саратовский Государственный Театральный институт.
Женат, двое детей.
Избранная фильмография: «Водитель для Веры», «Кадетство», «И всё-таки я люблю», «Ранетки», «Ёлки 2», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Чоп».