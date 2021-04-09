Актер Сергей Степин: «Я комедийный актер, а мне хотелось бы сыграть в триллере!»

В главных ролях – молодые актеры Анастасия Евграфова, Виталийс Семеновс, Иван Мулин и наш земляк Сергей Степин. Режиссером кинокартины выступила Алла Елисеева. Для нее эта работа стала дебютной.

Фильм о 32-летней Саше, которая мечтает завоевать сердце своего тренера по беготерапии Кирилла. Рассказывая об этом парне своей семье, Саша выдает его за своего возлюбленного. Паша, лучший друг и муж ее сестры, узнает о махинациях Саши и, чтобы ей помочь, записывается в ту же секцию по бегу, чтобы начать убегать от проблем вместе. Героям предстоит сделать решительные шаги к собственному счастью, пока они не поймут, что убежать от настоящей любви ни у одного из них не получится.

Сергей Степин сыграл в фильме одну из эпизодических ролей. Накануне премьеры корреспонденты Myslo пообщались с артистом.

— Сергей Васильевич, расскажите о съемках фильма. Кто он — Ваш герой?

- Это одна из первых больших работ молодого режиссера Аллы Елисеевой. Прекрасная девушка! Приятно было наблюдать, как она всем рулит на съемочной площадке. Четко понимает, что нужно делать какой кадр снять. В фильме я играю эпизодическую роль. Самым большим праздником для меня стала встреча и знакомство с замечательной актрисой Ириной Розановой. Мы сыграли мужа и жену. Как же прекрасно было с ней работать! Ирина — удивительный, интересный, обаятельный, тонкий человек. Как только мы встречались на площадке, сразу придумывали, что могло быть за экраном в повседневной жизни наших героев и как это могло отразиться в кадре здесь и сейчас. С Аллой и Ириной работать — одно удовольствие. Даже немного грустно, что фильм так быстро сняли и пришлось со всеми расставаться. Я благодарен судьбе, что мне преподнесли такой замечательный подарок. — Этот фильм — комедия. Всё же комедийный жанр вам ближе?

- Так по судьбе идет, что меня используют как комедийного артиста. Я, собственно, и не против. С другой стороны это не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Для меня в любой комедии, которую я ставлю в театре или играю в кино, основой основ остается такая вещь. Нужно обязательно понять, рассудить, придумать драму, которая происходит с персонажем за кадром. А уже потом дополнить это смешным текстом. Тогда, на мой взгляд, получается целостность, инь и ян. По-моему, это и есть настоящая комедия. Что касается других киножанров, конечно, мне хотелось бы попробовать себя и в триллере, и в фильмах о войне. Надеюсь, мое желание осуществится.

— Месяц назад состоялась премьера фильма «Пара из будущего». У вас был замечательный актерский состав — Мария Аронова, Сергей Бурунов. Какая атмосфера царила на съемочной площадке? Довольны ли тем, как кинокартину восприняли зрители?

- Рад, что получилось классное, замечательное, доброе кино. Я был на премьере, было интересно наблюдать, как зал взрывается от хохота. В то же время есть трогательные сцены, где зал просто плакал. Рядом со мной сидела женщина и рыдала навзрыд. Маша Аронова, Сергей Бурунов отлично играют!

У нас была замечательная атмосфера на площадке. Режиссер и сценарист Алексей Нужный всех сплотил. Он позволял импровизировать, даже исправлять тексты и предлагать мизансцены. Получилось хорошее кино. Рекомендую всем возрастам посмотреть этот фильм. Уверен, что всем будет интересно, смешно и трогательно.

— Сергей Васильевич, у вас десятки ролей в кино и театре. А какая роль самая запоминающаяся для вас, самая важная?

- Есть такая поговорка в театре: «На больших ролях актер растет». Для меня такой работой стал сериал «Мир! Дружба! Жвачка», где я сыграл роль деда. Благодарен продюсерам, которые доверили мне возрастную роль. Я играю деда, который прошел через войну.

Съемки проходили в Туле в нескольких районах — в Центральном парке, Заречье. Кстати, в Пролетарском районе я жил, жил мой дядя. У него был такой же гараж, мотоцикл, шлем, палка для ходьбы. Всё для меня было близко и трогательно.

Мой дядя прошел войну. Мы с ним много общались, он рассказывал интересные, памятные вещи о тех событиях. Надеюсь, что расскажу и повторю это своим детям и внукам.

Эта роль для меня самая памятная. Еще и потому, что надо было преодолевать возрастные моменты — играть глубокого старика. Роль замечательная — при всем трагизме она где-то даже комична. При этом очень узнаваема. Те, кто смотрел сериал, говорил мне: «Вот мой дед был точно таким!» Мне кажется, эта высшая похвала, которую может слышать артист.

— Вы родом из Тулы. Расскажите, как часто удается побывать в родных краях?

- Стараюсь приезжать хотя бы раз в месяц. Проведываю маму, общаюсь с сестрой, племянниками, друзьями. Чаще, к сожалению, не получается. Но мы каждый день с ними созваниваемся. Ну, а в Тулу приехать — для меня праздник. При первой возможности еду в Ясную Поляну. Очень ее люблю! В любое время года здесь можно погулять, подышать свежим воздухом, подумать, рассудить. Прекрасное место.

— Раньше вы сотрудничали с тульскими театрами. А как сейчас с этим обстоят дела?

- Вы знаете, у моих друзей был частный театр, но он не пережил пандемию. Я тоже ставил там спектакли. Но тяжелые времена не прошли просто так. Будем надеяться, что он откроется.

— Расскажите, как следите за здоровьем?

- Самое главное — хорошее настроение. Когда у меня есть время, обязательно занимаюсь йогой. Это еще началось, когда я занимался в студии у Александра Константиновича Белова в Туле. Он нам, будущим артистам, преподавал йогу. Мне кажется, это полезно для артиста.

Недавно первый раз попробовал трехдневное голодание. Для моего тела это был просто праздник! Такой легкости, ясности, полезности я давно не ощущал. Кстати, мне совсем не хотелось есть. В организме были удивительно новые ощущения. Но к голоданию надо подходить осторожно. Сначала я попробовал один день, потом сразу три.

Хочу попробовать повторить еще несколько раз. Настроение улучшается, снижается вес. Советую всем, но аккуратно. Прекрасное настроение всем гарантировано!

из досье myslo

Сергей Васильевич Степин

Родился 3 октября 1965 года в Туле.

Закончил Тульское культпросветучилище, Саратовский Государственный Театральный институт.

Женат, двое детей.

Избранная фильмография: «Водитель для Веры», «Кадетство», «И всё-таки я люблю», «Ранетки», «Ёлки 2», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Чоп».