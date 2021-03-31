Пять слагаемых успеха хорошего ремонта квартиры
Ремонт дело непростое, но если подойти к организации грамотно, то можно сэкономить деньги и время, не потеряв в качестве. В новом обзоре от Myslo – компании, которые не словом, а делом доказывают высокий уровень своей работы.
Купить недорого качественные инструменты, выбрать для стен оригинальные обои и современную плитку, заказать натяжные потолки и определиться с компанией, которая сделает ремонт балкона под ключ, – в Туле есть компании, которые предоставляют услуги на высоком уровне и по разумной цене.
- Инструменты, встраиваемая техника и товары для дома – магазин «Ситилинк».
- Окна и балконы – оконная компания «ГОСТ».
- Обои, жалюзи и рулонные шторы – магазин «МухОБОЙка».
- Натяжные потолки – студия натяжных потолков Valenti.
- Плитка и сантехника – специализированный магазин плитки и сантехники «Керамир».
Собрались делать ремонт? Все необходимое от отвертки до встраиваемой бытовой техники вы найдете в интернет-магазине «Ситилинк».
«Ситилинк» – это не только электроника. Магазин станет вам настоящим помощником в любых выгодных покупках.
Во время ремонта планы часто меняются, и даже если вы изначально планировали просто переклеить обои, то в процессе могут обнаружиться подводные камни: проводку нужно заменить, перенести розетку, или вовсе возникает идея поменять систему отопления или сделать перепланировку помещения, обновить бытовую технику.
Широкий ассортимент «Ситилинк» предлагает на выбор сотни видов инструментов и расходных материалов самых разных категорий, отвечающих запросам как мастеров-любителей, так и профессиональных ремонтных компаний.
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Если ремонт на кухне или в ванной, то «Ситилинк» поможет с выбором мойки, душевых, сантехники, комплектующих, мебели и аксессуаров для ванной. А встраиваемая и невстраиваемая бытовая техника поможет оснастить дом и кухню после ремонта.
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Хотите подчеркнуть индивидуальность своей квартиры и сэкономить на отоплении? Пластиковые окна и ремонт балконов от компании «Городские строительные технологии» (ГОСТ) — идеальное решение!
Компания работает на рынке остекления балконов уже более 10 лет. За эти годы ее сотрудники изучили потребности заказчиков, отработали производственные и логистические процессы, наладили взаимодействие с лучшими поставщиками. Это позволило занять лидирующие позиции на рынке услуг по остеклению балконов, их ремонту, реконструкции, благоустройству и другим работам, связанным с данной сферой.
Компания имеет собственную площадку в Туле по производству оконных блоков, что позволяет держать цены на минимальном уровне, гарантировать качество и не только выполнять стандартные заказы, но и изготавливать дизайнерские проекты.
Компания предлагает на выбор покупателя как алюминиевые, так и пластиковые оконные блоки. Высокий уровень тепло- и шумоизоляции создадут невероятный комфорт в доме и избавят вас от лишних трат и хлопот.
Теплое остекление сохранит комнатную температуру на балконе в любое время года.
Рабочий кабинет, оранжерея или зона отдыха – оконная компания «ГОСТ» в короткие сроки выполнит заказ любой сложности, смонтирует систему отопления и учтет остальные пожелания заказчика.
При необходимости можно заказать также шкафы и тумбы для балконов.
Хотите увеличить площадь балкона? А может, балконная плита требует реставрации или вовсе замены? Оконная компания «ГОСТ» готова в этом помочь. Можно даже объединить лоджию с комнатой и увеличить жилое пространство.
Важно, что все работы выполняются в максимально короткие сроки: от замера до приема работ всего несколько дней.
Срок службы окон от компании «ГОСТ» – до 30 лет.
Преимущества оконной компании «ГОСТ»:
- Энергосберегающий стеклопакет. Уникальные энергосберегающие стекла со специальным покрытием, увеличивающим теплоизоляцию в 1,5 раза!
- Монтаж по ГОСТ. Применение качественных материалов, соблюдение всех норм при установке окон позволят избежать проблем при дальнейшей эксплуатации.
- Улучшенная звукоизоляция. Качественные стеклопакеты с повышенной защитой от шума (до 27 дБ) обеспечивают комфорт внутри помещения.
- Цветовые решения. Огромный выбор цветовых решений на любой вкус и под любой интерьер не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя.
- Высокая теплоизоляция. Использование профильных систем, адаптированных к российским климатическим условиям, с высоким показателем сопротивления теплопередаче.
- Немецкая фурнитура. Сертифицированная фурнитура класса А+ обеспечит надежную работу запорных механизмов на долгие годы.
- Экологичный профиль. Использование только экологически чистых материалов, не имеющих запаха, износостойких и безопасных.
Обои в интерьере квартиры играют крайне важную роль. Современный дизайн позволяет кардинально изменить пространство, скорректировать его, зрительно расширить или создать дополнительные акценты, да и просто способен задать тон настроению помещения. А значит, мелочей при их выборе быть не должно.
Еще одно, не менее важное свойство качественных обоев – скрывать мелкие дефекты стен.
Если вы хотите купить обои в Туле с оригинальным дизайном, то вам в магазин «МухОБОЙка». Тут вы найдете в наличии сотни вариантов обоев – от дешевых до уровня премиум.
Ассортимент в «МухОБОЙке» для Тулы практически уникальный: многих видов обоев вы просто не найдете даже в крупных сетевых магазинах.
Дизайн, фактура, высочайшее качество печати обоев реально поражают воображение даже самых привередливых покупателей.
Это просто рай для дизайнеров, потому что такое разнообразие текстур и оттенков, собранных вместе, сложно найти. К созданию многих из них приложили руку известные во всем мире дизайнеры: Karim Rashid, Luigi Colani, Gloockler.
Ампир, классика, барокко, фьюжн, модерн, минимализм, ар-деко или лофт – магазин «МухОБОЙка» подберет обои для любого интерьера.
Филигранные и утонченные, цветочные и игривые, фактурные и мерцающие – благодаря своим текстильным поверхностям и искусно выполненным структурам такие обои привнесут естественную атмосферу уюта в ваш интерьер.
Всегда в наличии есть мягкие цвета, такие как бежевый, светло-серый, голубовато-синий и пастельно-зеленый. Они мягко подчеркивают воздушную минималистичность дизайнов в скандинавском стиле.
Смелые цветовые решения с добавлением антрацита, оливково-зеленого, золотого и неоновых оттенков синего создают шикарную атмосферу стильного и оригинального интерьера.
С магазином «МухОБОЙка» даже самые смелые дизайнерские решения легко воплотить в жизнь!
При желании можно заказать полностью эксклюзивные обои, на которых будет изображен созданный дизайнером рисунок, фотография и др.
Руководство магазина всегда следит за актуальными трендами индустрии дизайна интерьеров, посещает все крупные выставки. На следующей неделе в Москве состоится одна из них – Международная выставка строительных и отделочных материалов MosBuild 2021, а значит, магазин пополнится новинками!
Работа напрямую с производителями или официальными представителями в России позволяет держать цены на минимальном уроне, а индивидуальные скидки для каждого покупателя сделают покупку еще более выгодной!
По самой низкой цене можно найти обои шириной 53 см. Ценник на некоторые из них начинается от 50 рублей с учетом скидки.
Также в магазине можно заказать жалюзи и рулонные шторы по индивидуальным размерам. В каталогах вас ждет большой выбор тканей и оттенков!
Натяжные потолки – это удобно, долговечно и красиво. Именно поэтому они пользуются такой популярностью. Монтаж натяжного потолка занимает всего несколько часов, а служит он минимум 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид.
По разнообразию цветов и фактур, а также возможностям дизайна натяжным потолкам нет равных.
Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти в компании Valenti.
- Работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля.
- Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.
- Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.
- Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.
- Заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.
- На все виды работ предоставляется гарантия.
Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.
Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!
ул. Мосина, 2б 9.00–18.00, без обеда и выходных 8 (4872) 70-08-22
Превратить ванную в стильное и комфортное помещение, где все продумано до мелочей, легко с сетью магазинов «Керамир». Компания работает на рынке уже 10 лет и знает, как сделать так, чтобы ваш ремонт был легким, а результат превзошел все ожидания.
«Керамир» – это пять специализированных магазинов плитки и сантехники, где можно найти все – от основных отделочных материалов до необходимых мелочей. Надежными партнерами компании являются топовые бренды керамической плитки и сантехники: KERAMA MARAZZI, Kerranova, Laparet, Aquatek, AM.PM, RАVAK, Aquanet, RIHO, IDDIS и т. д.
Просто зайдите в любой из магазинов «Керамир» – и будете приятно удивлены ассортиментом, разнообразием цветовой гаммы, стилей и форм. Можно приобрести все необходимое для ванны под ключ, быть уверенными в качестве и оценить демократичность цен.
Регулярные акции и скидки делают покупку еще более приятной.
Покупатель с любыми потребностями и идеями сможет найти в «Керамире» все для создания интерьера мечты. Ассортимент подобран так, чтобы в нем были представлены как актуальные новинки, так и традиционные, классические решения.
Ассортимент сети магазинов:
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керамическая плитка и керамогранит;
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плиточные клеи и затирки;
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сантехника и санфаянс;
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теплый пол и люки-невидимки;
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полотенцесушители, мелочи для интерьера ванных комнат и многое другое.
В ремонте очень важны сроки, с компанией «Керамир» можно быть уверенным: даже эксклюзивные варианты будут доставлены максимально быстро.
Заказ можно забрать самостоятельно из магазина или оформить доставку до адреса.
Есть уже дизайнерский проект или пока нет конкретного плана ремонта– в обоих случаях вам в «Керамир». Любой сотрудник компании – эксперт в мире плитки и сантехники, покупатель может рассчитывать на грамотный совет и всестороннюю помощь в подборе товаров.
В «Керамир» можно бесплатно сделать 3D-проект и до покупки посмотреть, как будет выглядеть ванная комната.
Благодаря тому что проект учитывает параметры помещения, вы сможете максимально точно подобрать виды материалов, цвета, декоративные элементы, рассчитать их необходимый объем, а заодно оценить будущий интерьер. Проект можно забрать с собой и после показать строителям свои желания.
ул. Мосина, 2б
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