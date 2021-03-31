Пять слагаемых успеха хорошего ремонта квартиры

Ремонт дело непростое, но если подойти к организации грамотно, то можно сэкономить деньги и время, не потеряв в качестве. В новом обзоре от Myslo – компании, которые не словом, а делом доказывают высокий уровень своей работы.

Купить недорого качественные инструменты, выбрать для стен оригинальные обои и современную плитку, заказать натяжные потолки и определиться с компанией, которая сделает ремонт балкона под ключ, – в Туле есть компании, которые предоставляют услуги на высоком уровне и по разумной цене.

Инструменты, встраиваемая техника и товары для дома – магазин «Ситилинк».

Окна и балконы – оконная компания «ГОСТ».

Обои, жалюзи и рулонные шторы – магазин «МухОБОЙка».

Натяжные потолки – студия натяжных потолков Valenti.

Плитка и сантехника – специализированный магазин плитки и сантехники «Керамир».

инструменты, техника и товары для дома

citilink.ru

Собрались делать ремонт? Все необходимое от отвертки до встраиваемой бытовой техники вы найдете в интернет-магазине «Ситилинк».

«Ситилинк» – это не только электроника. Магазин станет вам настоящим помощником в любых выгодных покупках.

Во время ремонта планы часто меняются, и даже если вы изначально планировали просто переклеить обои, то в процессе могут обнаружиться подводные камни: проводку нужно заменить, перенести розетку, или вовсе возникает идея поменять систему отопления или сделать перепланировку помещения, обновить бытовую технику.

Широкий ассортимент «Ситилинк» предлагает на выбор сотни видов инструментов и расходных материалов самых разных категорий, отвечающих запросам как мастеров-любителей, так и профессиональных ремонтных компаний.

Электроинструменты, в том числе и готовые наборы, силовая техника, сантехника, товары для дома и дачи, отопление, а также бытовая техника и многое другое – все необходимое для ремонта и строительства можно найти в специальном разделе.

Задумали поменять электрику в доме или обустроить освещение на приусадебном участке? Лампы, светильники, люстры, фонари и прожекторы можно приобрести в магазине «Ситилинк» по выгодным ценам.

Быстрая доставка – еще один плюс этого магазина.

Основательно занялись отоплением? Нагревательные котлы, радиаторы и теплые полы всегда в наличии и доступны для заказа.

Если ремонт на кухне или в ванной, то «Ситилинк» поможет с выбором мойки, душевых, сантехники, комплектующих, мебели и аксессуаров для ванной. А встраиваемая и невстраиваемая бытовая техника поможет оснастить дом и кухню после ремонта.

Выбирать в интернет-магазине «Ситилинк» – это удобно. Не придется объезжать десяток магазинов и тратить время, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Можно просто открыть на компьютере или телефоне сайт, в поиске написать нужный вам товар и изучать имеющийся ассортимент, не выходя из дома.

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Магазины «Ситилинк» в Тульской области с возможностью купить здесь и сейчас:

Тула, пер. Центральный, 7

Тула, Калужское шоссе, 1а, ТЦ «Платоновский»

Новомосковск, ул. Березовая, 30а

Пункты выдачи заказов «Ситилинк-мини»:

Тула, ул. Пролетарская, 22а, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Алексин, ул. Тульская, 131, ТЦ «Импульс-2», 1-й этаж

Богородицк, ул. Коммунаров, 48, 2-й этаж

Донской, ул. Октябрьская, 44, 2-й этаж

Ефремов, ул. Свердлова, 42, стр. А, 1-й этаж

Узловая, ул. Кирова, 2/1, 2-й этаж

Щекино, ул. Советская, 24, 1-й этаж

Новомосковск, ул. Мира, 11ж, гипермаркет

Окна и балконы

Тула, пр. Ленина, 102, корп. 4, офис 201. Ежедневно без выходных, с 9.00 до 19.00 +7 (902) 698-69-63

+7 (4872) 58-69-63 balkon-v-tule.ru

Хотите подчеркнуть индивидуальность своей квартиры и сэкономить на отоплении? Пластиковые окна и ремонт балконов от компании «Городские строительные технологии» (ГОСТ) — идеальное решение! Компания работает на рынке остекления балконов уже более 10 лет. За эти годы ее сотрудники изучили потребности заказчиков, отработали производственные и логистические процессы, наладили взаимодействие с лучшими поставщиками. Это позволило занять лидирующие позиции на рынке услуг по остеклению балконов, их ремонту, реконструкции, благоустройству и другим работам, связанным с данной сферой. Компания имеет собственную площадку в Туле по производству оконных блоков, что позволяет держать цены на минимальном уровне, гарантировать качество и не только выполнять стандартные заказы, но и изготавливать дизайнерские проекты. Компания предлагает на выбор покупателя как алюминиевые, так и пластиковые оконные блоки. Высокий уровень тепло- и шумоизоляции создадут невероятный комфорт в доме и избавят вас от лишних трат и хлопот. Теплое остекление сохранит комнатную температуру на балконе в любое время года. Рабочий кабинет, оранжерея или зона отдыха – оконная компания «ГОСТ» в короткие сроки выполнит заказ любой сложности, смонтирует систему отопления и учтет остальные пожелания заказчика. При необходимости можно заказать также шкафы и тумбы для балконов. Хотите увеличить площадь балкона? А может, балконная плита требует реставрации или вовсе замены? Оконная компания «ГОСТ» готова в этом помочь. Можно даже объединить лоджию с комнатой и увеличить жилое пространство. Важно, что все работы выполняются в максимально короткие сроки: от замера до приема работ всего несколько дней. Срок службы окон от компании «ГОСТ» – до 30 лет. Преимущества оконной компании «ГОСТ»:

Энергосберегающий стеклопакет. Уникальные энергосберегающие стекла со специальным покрытием, увеличивающим теплоизоляцию в 1,5 раза! Монтаж по ГОСТ. Применение качественных материалов, соблюдение всех норм при установке окон позволят избежать проблем при дальнейшей эксплуатации. Улучшенная звукоизоляция. Качественные стеклопакеты с повышенной защитой от шума (до 27 дБ) обеспечивают комфорт внутри помещения. Цветовые решения. Огромный выбор цветовых решений на любой вкус и под любой интерьер не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя. Высокая теплоизоляция. Использование профильных систем, адаптированных к российским климатическим условиям, с высоким показателем сопротивления теплопередаче. Немецкая фурнитура. Сертифицированная фурнитура класса А+ обеспечит надежную работу запорных механизмов на долгие годы. Экологичный профиль. Использование только экологически чистых материалов, не имеющих запаха, износостойких и безопасных.

Обои

Тула, Староникитская, 37

пн. – сб. 10.00–18.00, вс. 11.00–16.00

+7 (905) 115-30-15

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Обои в интерьере квартиры играют крайне важную роль. Современный дизайн позволяет кардинально изменить пространство, скорректировать его, зрительно расширить или создать дополнительные акценты, да и просто способен задать тон настроению помещения. А значит, мелочей при их выборе быть не должно.

Еще одно, не менее важное свойство качественных обоев – скрывать мелкие дефекты стен.

Если вы хотите купить обои в Туле с оригинальным дизайном, то вам в магазин «МухОБОЙка». Тут вы найдете в наличии сотни вариантов обоев – от дешевых до уровня премиум.

Ассортимент в «МухОБОЙке» для Тулы практически уникальный: многих видов обоев вы просто не найдете даже в крупных сетевых магазинах.

Дизайн, фактура, высочайшее качество печати обоев реально поражают воображение даже самых привередливых покупателей.

Это просто рай для дизайнеров, потому что такое разнообразие текстур и оттенков, собранных вместе, сложно найти. К созданию многих из них приложили руку известные во всем мире дизайнеры: Karim Rashid, Luigi Colani, Gloockler.

Ампир, классика, барокко, фьюжн, модерн, минимализм, ар-деко или лофт – магазин «МухОБОЙка» подберет обои для любого интерьера.

Филигранные и утонченные, цветочные и игривые, фактурные и мерцающие – благодаря своим текстильным поверхностям и искусно выполненным структурам такие обои привнесут естественную атмосферу уюта в ваш интерьер.

Всегда в наличии есть мягкие цвета, такие как бежевый, светло-серый, голубовато-синий и пастельно-зеленый. Они мягко подчеркивают воздушную минималистичность дизайнов в скандинавском стиле.

Смелые цветовые решения с добавлением антрацита, оливково-зеленого, золотого и неоновых оттенков синего создают шикарную атмосферу стильного и оригинального интерьера.

С магазином «МухОБОЙка» даже самые смелые дизайнерские решения легко воплотить в жизнь!

При желании можно заказать полностью эксклюзивные обои, на которых будет изображен созданный дизайнером рисунок, фотография и др.

Руководство магазина всегда следит за актуальными трендами индустрии дизайна интерьеров, посещает все крупные выставки. На следующей неделе в Москве состоится одна из них – Международная выставка строительных и отделочных материалов MosBuild 2021, а значит, магазин пополнится новинками!

Работа напрямую с производителями или официальными представителями в России позволяет держать цены на минимальном уроне, а индивидуальные скидки для каждого покупателя сделают покупку еще более выгодной!

По самой низкой цене можно найти обои шириной 53 см. Ценник на некоторые из них начинается от 50 рублей с учетом скидки.

Также в магазине можно заказать жалюзи и рулонные шторы по индивидуальным размерам. В каталогах вас ждет большой выбор тканей и оттенков!

натяжные потолки

Тула, ул. Марата, 100 Тел. 8 (4872) 58-58-58 valenti71.ru

Натяжные потолки – это удобно, долговечно и красиво. Именно поэтому они пользуются такой популярностью. Монтаж натяжного потолка занимает всего несколько часов, а служит он минимум 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностям дизайна натяжным потолкам нет равных. Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти в компании Valenti. На тульском рынке Valenti работает более 10 лет и за это время накопила большой опыт, зарекомендовав себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно. За что туляки ценят компанию Valenti Работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля.

Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.

Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.

Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.

Заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.

На все виды работ предоставляется гарантия. Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки. Рассчитать примерную стоимость работ можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас при заказе потолков компания дарит клиенту светильники или карниз для штор. Замерщик во время бесплатного выезда расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков. Замерщик приедет к вам домой в необходимой защите — в перчатках и маске. Договор на работы можно будет заключить без посещения офиса. А еще у Valenti всегда действуют различные выгодные акции. С ними всегда можно ознакомиться на сайте компании

Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!

сантехника и плитка

ул. Мосина, 2б

9.00–18.00, без обеда и выходных

8 (4872) 70-08-22

Превратить ванную в стильное и комфортное помещение, где все продумано до мелочей, легко с сетью магазинов «Керамир». Компания работает на рынке уже 10 лет и знает, как сделать так, чтобы ваш ремонт был легким, а результат превзошел все ожидания.

«Керамир» – это пять специализированных магазинов плитки и сантехники, где можно найти все – от основных отделочных материалов до необходимых мелочей. Надежными партнерами компании являются топовые бренды керамической плитки и сантехники: KERAMA MARAZZI, Kerranova, Laparet, Aquatek, AM.PM, RАVAK, Aquanet, RIHO, IDDIS и т. д.

Просто зайдите в любой из магазинов «Керамир» – и будете приятно удивлены ассортиментом, разнообразием цветовой гаммы, стилей и форм. Можно приобрести все необходимое для ванны под ключ, быть уверенными в качестве и оценить демократичность цен.

Регулярные акции и скидки делают покупку еще более приятной.

Покупатель с любыми потребностями и идеями сможет найти в «Керамире» все для создания интерьера мечты. Ассортимент подобран так, чтобы в нем были представлены как актуальные новинки, так и традиционные, классические решения.

Ассортимент сети магазинов:

керамическая плитка и керамогранит;

плиточные клеи и затирки;

сантехника и санфаянс;

теплый пол и люки-невидимки;

полотенцесушители, мелочи для интерьера ванных комнат и многое другое. В ремонте очень важны сроки, с компанией «Керамир» можно быть уверенным: даже эксклюзивные варианты будут доставлены максимально быстро. Заказ можно забрать самостоятельно из магазина или оформить доставку до адреса.

Есть уже дизайнерский проект или пока нет конкретного плана ремонта– в обоих случаях вам в «Керамир». Любой сотрудник компании – эксперт в мире плитки и сантехники, покупатель может рассчитывать на грамотный совет и всестороннюю помощь в подборе товаров.

В «Керамир» можно бесплатно сделать 3D-проект и до покупки посмотреть, как будет выглядеть ванная комната.

Благодаря тому что проект учитывает параметры помещения, вы сможете максимально точно подобрать виды материалов, цвета, декоративные элементы, рассчитать их необходимый объем, а заодно оценить будущий интерьер. Проект можно забрать с собой и после показать строителям свои желания.

Магазины «Керамир» расположены по адресам:



ул. Мосина, 2б

9.00–18.00, без обеда и выходных

8 (4872) 70-08-22



ТЦ «Наш дом»

ул. Коминтерна, 24д, 1-й корпус, 1-й этаж, место 110

8 (4872) 70-60-65

9.00–18.00, без обеда и выходных



ТЦ «Мастер»

ул. Мосина, 29, павильон 112

9.00–18.00, без обеда и выходных

8 (4872) 25-66-36



ТЦ «Стройдвор»

ул. Мосина, 4 (в центре, слева и справа)

9.00–18.00, без обеда и выходных

8 (4872) 70-25-81



ТЦ «Стройпарк»

ул. Мосина, 6/1 (левая половина ТЦ)

9.00–18.00, без обеда и выходных

8 (4872) 70-13-08