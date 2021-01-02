Врачи, акушерка, полицейский и водители: А мы работали в новогоднюю ночь!

фельдшер скорой помощи

Татьяна Суворовцева:



- В целом, дежурство прошло в штатном режиме. За исключением, конечно, того, что в этом году я работаю в составе эпидбригады. Не могу сказать, что вызовов было больше, чем в обычный день. У кого-то температура поднялась, кто-то хотел проконсультироваться, у третьих ухудшилось состояние… Всю ночь ездили к пациентам, менее чем за полчаса до полуночи нам дали очередной вызов, поэтому наша бригада встретила новый год в пути: с телефона включили трансляцию, поставили на приборную панель и слушали, пока ехали, поздравление Президента.

Я привыкла Новый год отмечать дома с родными. Но совсем не расстроилась, что именно так встретила 2021 год. Со мной рядом были коллеги, они тоже для меня очень близкие люди, и мне приятно было в этот момент находиться с ними.

В наступившем году хочу всем пожелать стабильной зарплаты, здоровья крепкого и чтобы коронавирус уже отступил!

акушер-гинеколог роддома № 1

Дарья Зенякина:



- Под бой курантов поздравляла женщину в родзале — уже как мамочку! Она родила в 23.35 — надеялись, что успеем до полуночи все закончить, но надо было ещё швы наложить. О том, что полночь, кстати, поняли, когда с улицы до нас донесся бой курантов — на площади, наверное, транслировали обращение президента.

А через несколько минут уже приехала скорая с новой роженицей, потом ещё две. Следующая родила в два часа ночи. Так что всю ночь мы работали. За сутки приняли 8 малышей: одна девочка, а все остальные мальчики. Было две операции, одна из них завершилась как раз в 23.40. В общем родов на наше дежурство пришлось много. 2014-й год тоже встречала на рабочем месте, но тогда было очень спокойное дежурство, всего одни роды были под утро.

Не могу сказать, что я пожалела о том, что встретила новый год на работе. Встретить год на рабочем месте, буквально у ног женщины, которая практически только родила, в этом есть что-то символическое. И все женщины были активные, позитивные, настроенные на хорошее родоразрешение. Здорово начать новый год с того, что ты помогаешь кому-то, а не сидишь просто за столом.

Надеюсь, что год сложится отлично. Желаю, чтобы он был более предсказуем. Всем хочу пожелать здоровья, чтобы отступили все эти тяготы, связанные с коронавирусом, чтобы мы могли вдохнуть полной грудью и свободно встречаться друг с другом!

Зам. главного врача БСМП им. ваныкина

Виктория Данильченко:



- Новогодняя ночь прошла достаточно спокойно: без ЧП, насильственных травм, ножевых ранений, инсультов и т. д. В общем, начали год неплохо. Может быть, как раз из-за того, что не было гуляний массовых, и из-за эпидемиологической обстановки многие находятся дома.

Тулякам желаю здоровья, чтобы пережить уже скорее этот сложный период пандемии. Советую как только начнётся массовая вакцинация, обязательно привиться — не нужно её бояться, она очень хорошо переносится пациентами. Соблюдайте эпидемиологические требования и берегите себя и близких. Надо немного потерпеть, и все будет хорошо!

Водитель троллейбуса

Александр Калинин:

- В этом году мне впервые довелось поработать в этот удивительный праздник, и мне это очень понравилось! Было приятно возить пассажиров, ведь все были такие доброжелательные. Поздравляли с Новым Годом, веселились, улыбались и желали счастья. Могу сказать, что эта ночь пролетела незаметно и я даже удивился, когда посмотрел на часы и увидел, что смена закончилась.

вожу кислород в ковидные госпитали

Кирилл Гомозов, водитель:

- Я тружусь на предприятии «Артон», это центр технических газов. В том числе мы производим кислород для больниц. С тех пор, как началась пандемия, у нас добавились ночные смены: кислород в госпитали должен поставляться бесперебойно, круглосуточно. Я работаю в ночь с ноября. Заступаю в восемь вечера, в восемь утра — домой.

Так получилось, что этот Новый год мне пришлось встретить за рулем своего манипулятора. За ночь мы с напарником-грузчиком развозим в среднем 360 баллонов: это несколько рейсов в городские больницы, в госпиталь в Маслово, а также в Щекино, Алексин, Ефремов. Всю ночь за рулем!

В новогоднюю полночь мы собрались за столом, послушали речь Президента — куда ж без нее, — попили чаю и в путь. Ночь прошла так же, как и все остальные. Никакого волшебства, только работа!

Заметил, что в городе машин было много, как днем. Всё думал — куда ж все едут-то, безумцы, сидели бы дома, за праздничным столом.

То, что пришлось встречать Новый год на работе, меня не сильно расстроило: куда деваться, время диктует такие условия.

водитель пожарной машины

Дмитрий Арбузов:

- Я работаю в специализированной пожарно-спасательной части. В этом году мое дежурство выпало на новогоднюю ночь. Слава Богу, дежурство прошло без происшествий, хоть мы и ожидали вызов каждую минуту. А вот днем 31 декабря мои товарищи успели спасти хозяйственный гараж в Левобережном. Мы же, во время дежурства, готовили к работе новенькую технику, которая недавно к нам поступила.







полицейский

Сергей Ефимов, Начальник дежурной части УМВД России по г. Туле:



- В новый год можно ожидать что угодно: с одной стороны это праздник, а с другой — если дежурный отвлечется например, съесть апельсин, или мандарин, это может привести к трагедии. Поэтому в праздник работаем вдвойне внимательнее и ответственнее. Бывает, что граждане звонят, чтобы поблагодарить за помощь, или поздравить с праздником. Это конечно приятно, но лучше так не делать — в это время может звонить другой человек, который нуждается в помощи. Однажды позвонила женщина, которая сообщила, что ее муж уехал на дачу, чтобы привезти что-то к новогоднему столу и не вернулся. Это было в Привокзальном районе. Сотрудники полиции выехали и обнаружили, что этот дедушка застрял на автомобиле, а связь в этом месте была плохой. Успели, помогли и он смог встретить Новый год дома.