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Обнови интерьер и создай настроение своего дома с «Леруа Мерлен»
Партнерский материал

Обнови интерьер и создай настроение своего дома с «Леруа Мерлен»

Новогодние каникулы – прекрасное время для обновления интерьера в квартире или доме. Сделать это можно быстро и не затратно: обновить обои или украсить стены постерами или стильным зеркалом, а может, поменять шторы. 

Стильные обои и шторы, мягкие подушки и пледы, оригинальные часы, фоторамки и воздух, наполненный магией ароматических свечей... Весь этот декор делает дом уникальным и создает в нем атмосферу уюта и тепла.

Современный и модный декор дома, будь то городская квартира, дача или загородный дом, – это обязательное сочетание общего стиля и вашей индивидуальности.

Подчеркнуть индивидуальность вашей семьи и персонально каждого ее члена поможет отдел декора «Леруа Мерлен». Здесь представлены сотни товаров самых разных стилевых решений, цветовых вариаций и их комбинаций для любой комнаты в доме. 

Шторы

Оформление окна – важный момент в создании интерьера любой комнаты. Фактура материала портьер и аксессуары в совокупности образуют единую концепцию. В магазине «Леруа Мерлен» представлено широкое разнообразие стилевых решений штор и тюля. Богатая цветовая палитра позволит подобрать шторы разных стилевых коллекций.

Также есть возможность заказать пошив штор по индивидуальному проекту.

Дизайнер «Леруа Мерлен» обсудит с вами детали, уточнит все нюансы. Вам останется лишь подождать несколько дней, получить заказ и наслаждаться результатом. 

В «Леруа Мерлен» также вы найдете карнизы для штор и различные аксессуары. 

Пледы и подушки

Нежные пастельные или яркие озорные, мягкие на ощупь – подушки и пледы создают настроение комнаты и делают ее невероятно уютной. Например, за окном непогода, а ты укутываешься в свой любимый плед вместе с книгой и сразу настроение поднимается! 

В «Леруа Мерлен» более сотни интерьерных подушек и пледов самых разных цветов, оттенков и фактуры. К ним в тон можно подобрать пледы. 

Интерьерные предметы

Настенные часы, подсвечники, арома- или просто свечи, зеркала настенные или в виде мозаики, различные рамки для фотографий – все эти на первый взгляд мелочи делают интерьер комнаты завершенным и уравновешенным.

В «Леруа Мерлен» вы найдете большой выбор ароматов для дома. Они не только наполнят воздух приятным ароматом, но и станут оригинальным интерьерным акцентом.

Также всегда в наличие капсульные коллекции предметов декора – это готовые варианты решений.

Обои

Обои продолжают оставаться самым популярным и доступным способом финальной отделки стен. Это удобно, практично, а большое разнообразие фактур и принтов может позволит сделать любое помещение уникальным. 

Обои под покраску, виниловые, флизелиновые, или бумажные, экологичные и гипоаллергенные, широкие и узкие. В «Леруа Мерлен» представлены все виды обоев российских и зарубежных производителей разных стилевых коллекций:  неоклассика, дизайн, природа, шарм, детские, однотонные, кухня и коридор., гостиной и кухни. Всех цветов и даже светящиеся в темноте! 

В «Леруа Мерлен» сможете найти обои по приемлемой цене. Консультанты помогут с выбором, подскажут какие обои могут подойти к тому или иному стилевому решению. 

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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