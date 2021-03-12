100 децибелов во рту и антистресс: тульский этномузыкант играет на диджериду

Анна Чекмазова, фото из архива героя материала.

Диджериду — один из старейших духовых инструментов, сделанный самой природой. Йедаки, бамбу, камбу, пампу, йираки, мартба и еще 40 названий имеет этот инструмент. При этом каждый экземпляр совершенно уникален по форме и тембру, так как главный материал — ствол дерева. Каждый — со своими размерами, плотностью и толщиной.

Создатели диджериду — термиты, а затем аборигены Австралии. Сначала насекомые в засушливый сезон выедают мягкую сердцевину эвкалиптового дерева. В стволах образуется полость. Потом люди срубают такие деревья, убирают всю труху, присоединяют мундштук из пчелиного воска, раскрашивают получившиеся инструменты и – играют!

Диджериду имеют внутренний диаметр 5-10 сантиметров, длину 1-3 метра и вес 1,5-2,5 килограмма. Сейчас их делают не только из эвкалипта, но и из бамбука, березы, клена, вяза, ольхи, ясеня и даже пластика и винила.

Этномузыкант, мультиинструменталист, экс-участник тульского проекта YARuGA Александр Григорьев играет на необычных и довольно редких музыкальных инструментах – диджериду, ханг, джембе, уду, варган, калимба и других, способствующих глубокому расслаблению человека. Проводит медитации, выступает с концертами в родной Туле и в других городах. Принимал участие в международном фестивале «Театральный дворик» в Туле, международной акции «Ночь музеев», фестивале «Купала на Красном лугу» под Москвой.

– Александр, расскажи, как выбор пал на диджериду? Как ты учился играть?

– Впервые довелось поиграть и познакомиться с диджериду примерно 8 лет назад, в новогоднюю ночь, когда один мой хороший друг привез с собой на праздник загадочную трубу с очень интересным и завораживающим звучанием. Что-то сыграть сразу у меня не получилось, но возникло большое желание понять, каков принцип игры. И следующие пару лет, приезжая в гости к своему товарищу, я каждый раз просил инструмент и пытался понять, как же на нём играют.

Позже как-то само собой получилось, что другой главный праздник, а именно мой день рождения, свел с инструментом еще ближе. Играть в то время уже стало получаться, но своего диджериду у меня не было, а изучать и познавать инструмент хотелось всё больше. Ведь, как говорят, когда чего-то очень сильно желаешь, оно как раз и происходит, главное — искренне захотеть этого. Тогда и пришло решение — приобрести ко дню рождения профессиональный инструмент, да еще и разборный, – такой вид тогда был довольно редким явлением. Изготавливали его целых полгода. На это время я взял у знакомого пластиковый диджериду и упорно тренировался на нем почти каждый день.

Постепенно уровень моей игры повышался. Хотелось как-то еще разнообразить и дополнить звучание. И, наверное, вновь от большого желания и снова в дни рождения (в следующие два года) ко мне стали притягиваться и другие инструменты, органично сочетающиеся с диджериду. Друзья подарили настоящий африканский уду-драм (керамический барабан-горшок. – Прим. ред.), калимбу и крутые перкуссии. Думаю, это ещё не предел! (Улыбается)

– Сколько у тебя диджериду?

– У меня их шесть, два из которых разборные. Это позволяет менять тон инструмента. Если говорить про разные, отличные друг от друга варианты звучания, то их около пятнадцати благодаря сменным мундштукам на разборных диджериду.

– Играть тяжело? Каковы принципы?

– Играть легко, если понять, как. А вот с пониманием звукоизвлечения придется повозиться. При игре используется принцип циркулярного дыхания. Вдох и выдох происходит синхронно и одновременно. Поначалу сложно. Это большая отдельная тема.

Интересный факт: гул во рту исполнителя на диджериду может достигать ста децибелов, что приравнивается к грохоту отбойного молотка.

– Есть какие-то легенды и истории, связанные с диджериду?

– Диджериду обладает живительной силой. Его звук способен резонировать с ритмами головного мозга, тем самым даря исцеление. Уникальность инструмента заключается еще и в том, что на нем, звуча только на одной ноте, можно извлекать широкий спектр украшающих звучание обертонов. С помощью звука, эффективно погружая в состояние медитации, он помогает снять стресс.

Легенд и мифов об этом инструменте много. Вот один из них. В книге «Целительные звуки» Джонатан Голдмен пишет о том, что в те времена, когда не было ничего и даже самого Времени, были Ванджина — божественные сущности. Им приснился этот мир, тем самым он и был создан. Тогда Ванджина покинули Землю и переселились в духовный мир. Но в дар людям они оставили диджериду. Гул диджериду создает особое пространство, некое окно или коридор, посредством которого Ванджина могут посещать мир людей и наоборот. Поэтому аборигены Австралии благосклонно относятся к распространению диджериду. Они считают, что инструмент поможет навести мосты над пропастью между нашими мирами.

– Саша, что для тебя музыка?

– Это удовольствие. Как для себя, так и для окружающих. Искусство. А также хороший способ для развития мозга и снятия напряжения в теле.