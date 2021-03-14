Концерт HammAli & Navai в Туле: было жарко!

Концерт HammAli & Navai несколько раз откладывался из-за пандемии. 12 марта он наконец состоялся на площадке Concert Hall. Интерес к событию подогрело недавнее заявление о распаде дуэта.

Концерт получился эмоциональным, артисты сразу установили контакт со зрителями:

- Мы с вами одна большая семья. Поем все вместе и получаем максимум крутых эмоций!

HammAli & Navai исполнили своих хиты: «А если это любовь?», «Если хочешь, я к тебе приеду», «Как тебя забыть», «Прятки», «Девочка-война», «Ноты», «Пустите меня на танцпол» и др. Каждую композицию зал пел вместе с артистами.

Артисты со сцены делились своими историями, благодаря которым родились некоторые песни.

Историю создания хита «Где ты была?» рассказал HammAli (Александр Алиев):

- В 2016 году я был влюблен в девушку. Тогда работал в офисе юристом, Наваи — таксистом и трактористом. Мы только решили начать исполнять песни. Сами не верили, что будет все круто.

Каждый раз, когда мы писали песню, я приходил домой и показывал ее девушке, к которой испытывал чувства. Ожидал от нее поддержки, но в ответ получал негатив. Она только делала вид, что слушает. Но мы с Наваи не сдавались и продолжали писать.

У нас уже вышла песня «Ноты» и «Пустите меня на танцпол». Они попали в топ, мы были счастливы. Я прихожу с этой новостью к девушке, а она говорит: «Саш, конечно, все понимаю, но ты ведешь себя как самовлюбленный индюк». Меня это расстроило, и я перестал с ней общаться после этого, заблокировал везде.

Прошел примерно год. Мы выступали на площадке Adrenaline Stadium, это знаковое место для артистов. Считается, если ты собрал Adrenaline Stadium, ты состоялся. Был крутой концерт. После него я зашел почитать мнение слушателей о нем в соцсетях. И там с фейковой страницы без подписчиков приходит сообщение: «Саш, привет, это я. Была на концерте, ты молодец, горжусь тобой, плакала под все грустные песни». Я ее заблокировал, конечно. И после этого написал песню «Где ты была?».

Наваи поделился переживаниями, которые вылились в песню:

- Я влюбился в девочку, ухаживал за ней. Потом оказалось, что она любит другого человека, влюбилась в нашего брата JONY. Я попросил его по-братски поставить ей два лайка. Она после этого всем подругам рассказала об этом, придумала историю. После этого родились строчки: «От твоего подъезда до моего подъезда не больше и не меньше — ровно три песни. От твоего сердца до моего сердца не больше и не меньше — всего лишь два лайка». Так появилась песня «Жить, не думаю о тебе».

Я желаю вам никогда не влюбляться в таких людей, дай бог, чтобы на вашем пути встречались только искренние люди, которые будут любить вас. Не бегайте ни за кем, просто старайтесь найти человека, который будет относиться к вам взаимно.

HammAli & Navai исполнили не только хиты, но и песни из нового альбома, который выйдет в конце марта.

Поклонники дуэта поделились впечатлениями с Myslo:

Татьяна, Анна, Елена:

- Мы очень соскучились по таким событиям. В Туле вообще мало мест, где можно потусить. Мы уже год не были на концертах, и рады, что нам выдался такой шанс! Сегодня пришли попрощаться с дуэтом, очень любим HammAli & Navai. Они поют шикарно. Наши любимые песни: «Прятки» и «Девочка-война».

Юлия, Екатерина, Таня, Инна, Екатерина:

- Мы приехали из Куркинского района. Редко выбираемся, но сегодня оставили детей с мужьями и пришли отдыхать. Ждали концерт с ноября, его переносили, но мы не сдавались! Мы уже были на выступлениях HammAli & Navai. Они супер! Мы рады, что выбрались.

Ирина и Оксана:

- Мы очень ждали возвращения концертной жизни! Сегодня последний концерт у дуэта, группа распадается, и мы не могли упустить шанса услышать HammAli & Navai вместе. Мы пришли за нереальными впечатлениями и получили их. Спасибо, что не забываете нас и дарите крутые эмоции в такое непростое время!