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Центр реабилитации и профилактики в Туле открывает набор на бесплатные занятия для детей
Фото: pixabay.com.
Партнерский материал

Центр реабилитации и профилактики в Туле открывает набор на бесплатные занятия для детей

Дети и подростки от 6 до 18 лет смогут бесплатно заниматься гимнастикой, ходить на массаж и в тренажерный зал.

Центр реабилитации и профилактики в Туле проводит бесплатные занятия для детей. 

Младшая группа (6-10 лет) посещает занятия по понедельникам, средам и пятницам в двух группах – с 16.30 и с 17.30. Специалисты занимаются с ребятами гимнастикой и проводят занятия на тренажерах и массаж. 

Старшая группа (10-18 лет) может заниматься в центре каждый день с 11.00 до 21.00 на тренажерах. В это же время доступен массаж.

Гимнастика для старшей группы проводится по вторникам и четвергам с 16.00.

Все занятия организованы по программе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области.

Каждый ребенок имеет право на посещение группы в течение трех месяцев в году. В месяц доступны 12 занятий.

Все подробности и запись по телефону 47-63-91.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 


Тула, ул. Луначарского, 1.
Тел. 47-63-91.
reabilitaciya71.ru
Режим работы:
пн.-пт.: 11.00 −21.00,
сб.: 10.00 −18.00.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:03 +1
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