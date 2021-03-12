Центр реабилитации и профилактики в Туле открывает набор на бесплатные занятия для детей
Дети и подростки от 6 до 18 лет смогут бесплатно заниматься гимнастикой, ходить на массаж и в тренажерный зал.
Центр реабилитации и профилактики в Туле проводит бесплатные занятия для детей.
Младшая группа (6-10 лет) посещает занятия по понедельникам, средам и пятницам в двух группах – с 16.30 и с 17.30. Специалисты занимаются с ребятами гимнастикой и проводят занятия на тренажерах и массаж.
Старшая группа (10-18 лет) может заниматься в центре каждый день с 11.00 до 21.00 на тренажерах. В это же время доступен массаж.
Гимнастика для старшей группы проводится по вторникам и четвергам с 16.00.
Все занятия организованы по программе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области.
Каждый ребенок имеет право на посещение группы в течение трех месяцев в году. В месяц доступны 12 занятий.
Все подробности и запись по телефону 47-63-91.
Тула, ул. Луначарского, 1.
Тел. 47-63-91.
reabilitaciya71.ru
Режим работы:
пн.-пт.: 11.00 −21.00,
сб.: 10.00 −18.00.