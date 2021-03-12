Центр реабилитации и профилактики в Туле открывает набор на бесплатные занятия для детей

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Дети и подростки от 6 до 18 лет смогут бесплатно заниматься гимнастикой, ходить на массаж и в тренажерный зал.

Центр реабилитации и профилактики в Туле проводит бесплатные занятия для детей.

Младшая группа (6-10 лет) посещает занятия по понедельникам, средам и пятницам в двух группах – с 16.30 и с 17.30. Специалисты занимаются с ребятами гимнастикой и проводят занятия на тренажерах и массаж.

Старшая группа (10-18 лет) может заниматься в центре каждый день с 11.00 до 21.00 на тренажерах. В это же время доступен массаж.

Гимнастика для старшей группы проводится по вторникам и четвергам с 16.00.

Все занятия организованы по программе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области.

Каждый ребенок имеет право на посещение группы в течение трех месяцев в году. В месяц доступны 12 занятий.

Все подробности и запись по телефону 47-63-91.

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