Зарубил топором и поджег: туляк сам привел убийцу в дом матери

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1 сентября 1998 года размеренная жизнь деревни Старое Алопово Белевского района была нарушена самым неожиданным образом. Спасатели, приехавшие тушить пожар на летней кухне гражданки Баниной, (все имена героев публикации изменены по этическим соображениям. — Прим. ред.) обнаружили в жилом доме изувеченный труп хозяйки.

Соседи Тамары Павловны заявили милиционерам, что с середины августа у пенсионерки проживал парень из Москвы по имени Гоша — к приезду спецслужб молодой человек успел испариться. Задержали его спустя пару часов на автовокзале в Белёве — мужчина не стал отпираться и хладнокровно признался в убийстве, разбое и поджоге.

Благие намерения

26-летний Георгий Ильин освободился из колонии в 1997 году — отмотал пятилетний срок за кражи. Начать новую жизнь мужчина решил в деревне Поповка Чернского района, где проживала его сестра. Ильин устроился на завод, но вскоре был уволен за систематическое пьянство и прогулы.

— Я честно старался исправиться, но алкоголизм мешал сосредоточиться на работе. В мае 1998 года сестра заявила, что не собирается мне потакать и больше не будет финансово поддерживать. Это меня сильно подкосило. Я плюнул на все и уехал в Москву. Там просил милостыню, воровал на рынках, лазил в квартиры. Крутился как мог, в общем, — из показаний Ильина.

В начале июля мужчина планировал «обнести» квартиру в одной из столичных высоток, но провалился в вентиляционную шахту. Один из сотрудников городской службы спасения, Антон Савельев, помогавший спасти горе-воришку, разговорился с Георгием, пытаясь узнать, как его угораздило оказаться в своеобразном плену.

— Я сразу понял, что он добрейшей души человек — постоянно про Бога мне что-то талдычил.

Мол, не бывает закоренелых злодеев — есть только те, кому не дали шанс исправиться.

Ну, я и наплёл, что по глупости попал на зону, теперь хочу работать, а мне никто не верит. Слово за слово — и вот я уже живу в его квартире, как у Христа за пазухой, — рассказывал Георгий следователям.

Антон долго пытался пристроить нового знакомого на работу, но так как Ильин оставил паспорт в деревне у сестры (в качестве залога за выпитую, но неоплаченную водку), потенциальные работодатели не горели желанием трудоустраивать зека без документов. В конце концов Савельев, посовещавшись с мамой, решил отвезти Гошу на лето к ней в деревню Старое Алопово.

Пьянство и угрозы

62-летняя Тамара Павловна положительно восприняла новость о грядущем визите гостя. Женщина, как и её сын, была верующей и стремилась оказывать поддержку каждому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Пенсионерку нисколько не смутило криминальное прошлое Георгия, и она с радостью согласилась предоставить ему для проживания летнюю кухню.

Позже Антон Савельев вспоминал:

— 16 августа я выкупил паспорт Гоши, а он решил это дело отметить. Занял у меня деньги, купил водки. На жаре его моментально развезло. Начал мне криминальные байки травить, кричать, что он известный вор и еще всем покажет. Я смог его успокоить, сказал, что маме неприятно будет встречать пьяного гостя, и она его прогонит. Гоша осознал и извинился. Пока ехали в деревню, окончательно протрезвел и смог очаровать маму.

Получив 7 классов образования, Ильин специализировался на работе каменщика. В Белёве подходящей вакансии для мужчины не нашлось, а вот в деревне соседи не раз пользовались его услугами.

Из показаний соседки:

— В конце августа по рекомендации Тамары я предложила Гоше работу — переделать русскую печь на печь-плиту. Дала авансом 250 рублей, но так и не дождалась начала работ. Зато парень каждый ходил пьяным и только кормил меня завтраками. 31 августа я пожаловалась на него Тамаре, так он прямо в бешенство пришёл.

Глаза кровью налились, как заорал дурниной: «Я на многое способен. Мне терять нечего, суки старые».

Тамара Павловна прогнала молодого человека из дома на летнюю кухню. Сказала привести себя в порядок, так как скоро почтальон принесет пенсию — нечего позориться перед чужими людьми. Георгий послушался наказа пенсионерки, но пробурчал, что с таким отношением он лучше в Москву вернётся, но перед отъездом хорошенько её проучит.

«Начал бить топором, лишь бы она замолчала…»

В летней кухне мужчина первым делом выпил ещё водки, а потом уселся у окна, вооружившись топором. Позже он заявлял, что именно обидные слова пенсионерки подтолкнули его к жестокой расправе.

Из показаний Ильина:

— Я дождался, пока уйдёт почтальонша, и вышел на улицу. Во мне злоба кипела, надо было выпустить пар. Для начала я подозвал собаку старухи и наотмашь ударил топором — попал вскользь и псина убежала от меня. Злость не уходила, так что я пошёл напрямую в дом. Бабка спиной стояла у стола, ну я её обухом и приложил пару раз. А потом лезвием — для верности.

Воспользовавшись тем, что пенсионерка потеряла сознание, Георгий обыскал дом в поиске драгоценностей и денег. Надев на себя золотую цепочку и кольцо с бриллиантом, мужчина вытряхнул комод и достал оттуда около 100 рублей. Взбешенный отсутствием значительных сумм, мужчина снова сходил выпить на кухню, а потом вернулся к жертве.

— Я её привел в сознание и сначала спокойно предложил рассказать, где деньги.

Бабка молчала, и мне пришлось еще пару раз ударить её топором. Тогда она поползла в спальню — мол, все отдам, только уйди.

Меня бормотание это разозлило еще больше, и я придушил её. Только после этого она рассказала про схроны с долларами, попутно оскорбив меня. Я снова схватил топор двумя руками и начал бить по голове, лишь бы она замолчала, — из показаний Ильина.

Зарубив пенсионерку, мужчина еще раз осмотрел дом. Зачем-то взял газовый баллончик, солнцезащитные очки и три столовых ножа. После этого Ильин переоделся, окровавленные вещи спрятал в печке, а сам завалился спать. На следующее утро Георгий поджёг сначала летнюю кухню, а потом и жилой дом, после чего на попутке доехал до автовокзала, где и был чуть позже задержан.

По совокупности совершенных преступлений в ноябре 2000 года Георгию Ильину было назначено окончательное наказание в виде 17 лет исправительной колонии строгого режима.