Тулячка убила студентку из-за того, что та отказалась заняться с ней любовью

От проблем — в деревню
Лето 2013 года для 17-летней студентки одного из московских кулинарных колледжей Кати Соповой (все имена героев публикации изменены. — Прим. ред.) началось не очень радужно. Девушка поругалась с подругой, ссора закончилась дракой, на Катю написали заявление в полицию.
Чтобы отвлечься от неприятной ситуации, студентка решила на неделю-другую выбраться из столицы. Тем более близкая подружка Вика постоянно звала её отдохнуть в родительском коттедже в одной из деревень Тульской области. В начале августа Катя приняла приглашение, девчонки сели в автобус и уже через пару часов наслаждались красотами Ясногорской природы.
— 7 августа я проводила Катю, мы договорились, что будем постоянно на телефоне, — рассказывала позже следователям мама студентки. — 12 августа она написала мне, что очень любит меня и что планирует вернуться в Москву 14-го числа. На следующий день я позвонила Кате, но абонент был недоступен. Отправила смс, просила перезвонить, как сможет. Ответа так и не дождалась. 14 августа начала звонить родственникам Вики. Её дедушка сказал, что девочки ушли гулять, а телефоны забыли.
А спустя пару часов меня набрал Викин отец и попросил срочно приехать в Ясногорск: мол, моя дочь убита.
Изуродованное тело Кати обнаружили днем 14 августа в ручье. Поиски девушки, которая ночью не вернулась домой, возглавляла 20-летняя местная жительница Карина Елисеева. Именно она привела компанию молодых людей к месту трагедии, заявляя друзьям, что «чувствует что-то нехорошее».
Как выяснилось позже, «экстрасенсорные» способности Карины имели вполне научное объяснение: этим же вечером девушку и её 19-летнего брата Дмитрия арестовали по подозрению в убийстве Кати.
Фото с места происшествия.
Вечеринка с последствиями
К своим 20 годам Карина пережила две ужасные трагедии. Девушка вышла замуж в 18 лет, дважды беременела, но оба раза всё закончилось внутриутробной гибелью плода. Ее знакомые рассказывали: именно из-за этого Карина, перебрав со спиртным, пускалась в рассуждения о том, насколько проще была бы её жизнь, если бы она могла встречаться с девушкой.
Из показаний Виктории, подруги погибшей Екатерины:
— 13 августа моя знакомая устроила вечеринку у себя дома. Кате на следующий день нужно было возвращаться в Москву, и я уговорила её сходить вместе со мной. Компания была небольшая — человек 7-8. Сначала мы пили пиво и виски на улице, потом перебрались в дом.
Внутри мы разбились по парочкам и периодически отлучались в отдельные комнаты, сами понимаете зачем.
Катя уходила с парнем по имени Дима. Когда они вернулись, сестра Димы Карина, уже изрядно пьяная, начала расспрашивать её о подробностях секса с братом. Неловкий разговор сумели замять и перевести в шутку.
Ближе к 5 часам утра компания молодых людей постепенно начала расходиться, кто-то отправился спать. К этому времени на кухне остались Карина, Дима и Катя. Студентка вспомнила, что утром ей нужно уезжать, и попросила Диму проводить её до дома.
Из показаний Карины Елисеевой:
— Я сказала, что тоже пойду с ними, и снова завела разговор о сексе. Мол, брата моего ты уже попробовала, а не хочешь ли теперь попробовать меня? Катя отказалась, бросив что-то колкое.
Мы вышли из дома, но меня уже не отпускала мысль о том, чтобы переспать с этой москвичкой. Уже на улице, когда мы проходили мимо плотины, я снова сказала Кате, что хочу её. В этот раз она отреагировала слишком бурно, заявила, что расскажет о моих предложениях друзьям и моему мужу.
Это разозлило меня, я шепнула брату, что надо оглушить девку, а потом воспользоваться ей.
Дима поднял с земли булыжник, дал его мне в руки, и я ударила Катю в затылок.
Фото следственного эксперимента.
Жестокое убийство
Получив удар камнем, Екатерина рухнула на землю, потеряв сознание. А пьяная Карина предложила брату добить жертву, «чтобы та не настучала никому про предложение заняться сексом». Дмитрий согласился, и они вдвоем принялись пинать оглушенную москвичку по голове и лицу.
— Посчитав, что Катя умерла, Карина сказала, что нужно скинуть её труп в ручей, предварительно раздев, — чтобы полиция решила, что девушку сначала изнасиловали, а потом убили. Мы сняли с Кати джинсы, кофту и нижнее белье, оттащили к ручью, сбросили в воду, а потом ушли домой, — хладнокровно пояснял следователям Дмитрий.
Проснувшись на следующий день, Вика не обнаружила Катю и забила тревогу, обзванивая всех участников вечеринки. А Карина и Дима предложили организовать поиски пропавшей, делая вид, что искренне переживают за судьбу Кати.
«Обнаружив» тело студентки, Карина зашлась в плаче, выкрикивая, что срочно необходимо вызвать полицию и скорую, — может, девушку еще можно спасти.
— Изучив обстоятельства дела и показания молодых людей, следователи быстро установили подозреваемых. И Карина, и её брат не стали отпираться и быстро во всем сознались. Был единственный пункт, по которому их мнения разошлись: была ли жива Катя, когда они сбрасывали её в ручей. Карина утверждала, что к этому моменту потерпевшая скончалась, а её брат говорил, что жертва хрипела и пыталась оказывать сопротивление, — рассказал Myslo источник, близкий к расследованию.
Фото следственного эксперимента.
Справедливый приговор
Судмедэксперты установили, что смерть 17-летней Кати наступила от утопления в воде на фоне закрытой черепно-мозговой травмы. То есть в тот момент, когда несчастную скидывали в ручей, она еще была жива. «Убийцы не могли не осознавать этого факта», — заявлял в ходе процесса государственный обвинитель.
В свою очередь, адвокаты Карины и Дмитрия настаивали, что все случившееся — не более чем случайность. И просили переквалифицировать действия брата с сестрой со статьи «Убийство» на «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Причинение смерти по неосторожности».
Погибшая Екатерина Сопова.
9 июня 2014 года приговором Тульского областного суда обвиняемым были назначены следующие наказания:
- Карина Елисеева — 13 лет колонии общего режима;
- Дмитрий Елисеев — 16 лет колонии строгого режима.
Кроме этого, суд обязал брата и сестру выплатить матери жертвы 2 миллиона рублей.