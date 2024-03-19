Тулячка убила студентку из-за того, что та отказалась заняться с ней любовью

Фото из материалов уголовного дела.

От проблем — в деревню

Лето 2013 года для 17-летней студентки одного из московских кулинарных колледжей Кати Соповой (все имена героев публикации изменены. — Прим. ред.) началось не очень радужно. Девушка поругалась с подругой, ссора закончилась дракой, на Катю написали заявление в полицию.

Чтобы отвлечься от неприятной ситуации, студентка решила на неделю-другую выбраться из столицы. Тем более близкая подружка Вика постоянно звала её отдохнуть в родительском коттедже в одной из деревень Тульской области. В начале августа Катя приняла приглашение, девчонки сели в автобус и уже через пару часов наслаждались красотами Ясногорской природы.

— 7 августа я проводила Катю, мы договорились, что будем постоянно на телефоне, — рассказывала позже следователям мама студентки. — 12 августа она написала мне, что очень любит меня и что планирует вернуться в Москву 14-го числа. На следующий день я позвонила Кате, но абонент был недоступен. Отправила смс, просила перезвонить, как сможет. Ответа так и не дождалась. 14 августа начала звонить родственникам Вики. Её дедушка сказал, что девочки ушли гулять, а телефоны забыли.

А спустя пару часов меня набрал Викин отец и попросил срочно приехать в Ясногорск: мол, моя дочь убита.

Изуродованное тело Кати обнаружили днем 14 августа в ручье. Поиски девушки, которая ночью не вернулась домой, возглавляла 20-летняя местная жительница Карина Елисеева. Именно она привела компанию молодых людей к месту трагедии, заявляя друзьям, что «чувствует что-то нехорошее».

Как выяснилось позже, «экстрасенсорные» способности Карины имели вполне научное объяснение: этим же вечером девушку и её 19-летнего брата Дмитрия арестовали по подозрению в убийстве Кати.



Фото с места происшествия.

Вечеринка с последствиями

К своим 20 годам Карина пережила две ужасные трагедии. Девушка вышла замуж в 18 лет, дважды беременела, но оба раза всё закончилось внутриутробной гибелью плода. Ее знакомые рассказывали: именно из-за этого Карина, перебрав со спиртным, пускалась в рассуждения о том, насколько проще была бы её жизнь, если бы она могла встречаться с девушкой.

Из показаний Виктории, подруги погибшей Екатерины:

— 13 августа моя знакомая устроила вечеринку у себя дома. Кате на следующий день нужно было возвращаться в Москву, и я уговорила её сходить вместе со мной. Компания была небольшая — человек 7-8. Сначала мы пили пиво и виски на улице, потом перебрались в дом.

Внутри мы разбились по парочкам и периодически отлучались в отдельные комнаты, сами понимаете зачем.

Катя уходила с парнем по имени Дима. Когда они вернулись, сестра Димы Карина, уже изрядно пьяная, начала расспрашивать её о подробностях секса с братом. Неловкий разговор сумели замять и перевести в шутку.

Ближе к 5 часам утра компания молодых людей постепенно начала расходиться, кто-то отправился спать. К этому времени на кухне остались Карина, Дима и Катя. Студентка вспомнила, что утром ей нужно уезжать, и попросила Диму проводить её до дома.

Из показаний Карины Елисеевой:

— Я сказала, что тоже пойду с ними, и снова завела разговор о сексе. Мол, брата моего ты уже попробовала, а не хочешь ли теперь попробовать меня? Катя отказалась, бросив что-то колкое.

Мы вышли из дома, но меня уже не отпускала мысль о том, чтобы переспать с этой москвичкой. Уже на улице, когда мы проходили мимо плотины, я снова сказала Кате, что хочу её. В этот раз она отреагировала слишком бурно, заявила, что расскажет о моих предложениях друзьям и моему мужу.

Это разозлило меня, я шепнула брату, что надо оглушить девку, а потом воспользоваться ей.

Дима поднял с земли булыжник, дал его мне в руки, и я ударила Катю в затылок.



Фото следственного эксперимента.

Жестокое убийство

Получив удар камнем, Екатерина рухнула на землю, потеряв сознание. А пьяная Карина предложила брату добить жертву, «чтобы та не настучала никому про предложение заняться сексом». Дмитрий согласился, и они вдвоем принялись пинать оглушенную москвичку по голове и лицу.

— Посчитав, что Катя умерла, Карина сказала, что нужно скинуть её труп в ручей, предварительно раздев, — чтобы полиция решила, что девушку сначала изнасиловали, а потом убили. Мы сняли с Кати джинсы, кофту и нижнее белье, оттащили к ручью, сбросили в воду, а потом ушли домой, — хладнокровно пояснял следователям Дмитрий.

Проснувшись на следующий день, Вика не обнаружила Катю и забила тревогу, обзванивая всех участников вечеринки. А Карина и Дима предложили организовать поиски пропавшей, делая вид, что искренне переживают за судьбу Кати.

«Обнаружив» тело студентки, Карина зашлась в плаче, выкрикивая, что срочно необходимо вызвать полицию и скорую, — может, девушку еще можно спасти.

— Изучив обстоятельства дела и показания молодых людей, следователи быстро установили подозреваемых. И Карина, и её брат не стали отпираться и быстро во всем сознались. Был единственный пункт, по которому их мнения разошлись: была ли жива Катя, когда они сбрасывали её в ручей. Карина утверждала, что к этому моменту потерпевшая скончалась, а её брат говорил, что жертва хрипела и пыталась оказывать сопротивление, — рассказал Myslo источник, близкий к расследованию.



Фото следственного эксперимента.

Справедливый приговор

Судмедэксперты установили, что смерть 17-летней Кати наступила от утопления в воде на фоне закрытой черепно-мозговой травмы. То есть в тот момент, когда несчастную скидывали в ручей, она еще была жива. «Убийцы не могли не осознавать этого факта», — заявлял в ходе процесса государственный обвинитель.

В свою очередь, адвокаты Карины и Дмитрия настаивали, что все случившееся — не более чем случайность. И просили переквалифицировать действия брата с сестрой со статьи «Убийство» на «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Причинение смерти по неосторожности».



Погибшая Екатерина Сопова.

9 июня 2014 года приговором Тульского областного суда обвиняемым были назначены следующие наказания:

Карина Елисеева — 13 лет колонии общего режима;

Дмитрий Елисеев — 16 лет колонии строгого режима.

Кроме этого, суд обязал брата и сестру выплатить матери жертвы 2 миллиона рублей.