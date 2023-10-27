Страсти по металлу: головорезы застрелили торговца платиной ради 2 тысяч долларов и пары икон

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Теневой бизнес

Коммерсанты Сергей Шереметьев и Алексей Голиков (все имена героев публикации изменены по этическим соображениям. — Прим. ред.) познакомились в конце 90-х. Мужчины пробовали себя в различных сферах бизнеса, но не получали ощутимого дохода. Денег хватало исключительно на то, чтобы жить не впроголодь, но мужчины мечтали о виллах и автомобилях премиум-класса.

В середине 2000-го года Сергей и Алексей, наконец-то, нашли свою нишу — скупка и перепродажа драгоценных металлов. Приобретая товар в ювелирных магазинах, ломбардах или различных аукционах они в достаточно быстрые сроки смогли сколотить основательный капитал. Не забывая делиться с «крышующими» их бандитами, мужчины спокойно занимались прибыльным делом до тех пор, пока один из «братков» не рассказал им о возможностях «черного рынка».

Провернув несколько покупок и удостоверившись, что они не попадают в поле зрения правоохранителей, коммерсанты окончательно ушли из легального бизнеса в теневой. Жизнь на широкую ногу вызвала зависть у знакомых Сергея и Алексея.

Один из их общих друзей, Дмитрий Захаров, так вообще, как бы в шутку, не раз и не два заявлял, что когда-нибудь они доиграются и однажды их тела найдут в лесу.

В конце сентября 2001 года Захаров в беседе с Евгением Мироновым, не так давно освободившимся из колонии, в который раз позавидовал успеху друзей-коммерсантов, между делом позлорадствовав, что те договорились о крупной сделке, но им не хватает нужного количества платины. В этот момент Захаров даже не подозревал, что безобидная болтовня запустит цепочку событий, из-за которых он окажется на скамье подсудимых в качестве пособника в совершении убийства.

План убийства

Миронов, отчаянно нуждающийся в деньгах после выхода на свободу, перебивался случайными заработками и мелкими кражами. Информация о бизнесменах, которые отчаянно нуждаются в платине и осуществляют сделки вдалеке от любопытных глаз, не давала ему покоя. Рассказав паре приятелей про Шереметьева и Голикова, Евгений предложил связаться с коммерсантами, рассказать им о наличии нужного им товара и ограбить. План был принят единодушно, но с одним уточнением: мужчины решили не оставлять в живых свидетелей и убить бизнесменов.

Договорившись о деталях, преступники развили бурную деятельность: Миронов связался с Шереметьевым и поведал ему историю о 4 кг платины, которые он готов уступить за «смешные» деньги — 20 000 долларов (по курсу Центрального банка РФ на октябрь 2001 года 590 000 рублей), а его подельники купили однозарядное охотничье ружье и патроны к нему.

Бизнесмены повелись на историю Миронова и договорились о встрече у заброшенной церкви на окраине города 2 октября. Уже на месте Сергей Шереметьев попросил показать товар, добавив при этом, что денег с собой не брал — просто хотел удостовериться в наличии у продавцов драгоценного металла. Казалось, сделка находится под угрозой срыва, но Миронов, проявив чудеса риторики, убедил бизнесменов встретиться еще раз. Мужчина заявил, что не привез товар, так как опасается «ментовской» слежки и «делать бизнес» нужно вдали от города.

Новую встречу назначили на 5 октября — у одной из автозаправочных станций за чертой города. Там Миронов вместе с подельниками пересел в машину бизнесменов и завел с ними беседу, параллельно указывая маршрут к частному дому, где якобы и хранилась платина.

Кошмар на обочине

Отъехав от Тулы примерно на 70 километров, Миронов попросил притормозить на обочине — сразу же после этого один из подельников выстрелил из ружья Шереметьеву в голову. От полученного ранения Сергей скончался на месте. Второй подельник в это время несколько раз ударил ножом Голикова — в голову, шею, туловище.

Алексей сопротивлялся и сумел выбить нож из рук бандита, одновременно открывая дверь автомобиля и уворачиваясь от Миронова, который пытался его задушить.

Перезарядив ружьё, убийца Шереметьева выстрелил Голикову в плечо. Тот вывалился из машины на землю, а озверевшие преступники еще несколько минут продолжали пинать мужчину — до тех пор пока он не потерял сознание. Посчитав, что бизнесмен мертв, Миронов с подельниками принялись неторопливо обыскивать машину.

Увлеченные поисками ценностей, бандиты не заметили, что Голиков пришёл в себя — Алексей из последних сил рванул в сторону леса и скрылся в чаще. Посчитав, что тот все равно не жилец, преступники не стали преследовать жертву, полагая, что он скоро истечет кровью от полученных ранений, и вернулись к обыску авто.

«Улов» головорезов оказался не таким значительным: 2 600 долларов, 16 000 рублей, золотая цепь, пневматический пистолет, несколько мобильных телефонов, тройка телефонных карт и две иконы, залитые кровью коммерсантов. Общая сумма «добычи» составила 96 700 рублей.

Арест преступников и откровения о «наводчике»

Избавившись от трупа Шереметьева, подельники вернулись в Тулу, предвкушая, как будут делить наживу. Но уже через несколько часов бандитов задержали сотрудники милиции. Оказалось, что Алексей Голиков не только выжил, но и сумел поймать попутку, на которой доехал до ближайшего райотдела.

Мужчина подробно описал приметы головорезов, назвал их имена, так что установить их личности и адреса для правоохранителей оказалось парой пустяков.

Не отпираясь от предъявленных обвинений, Миронов уже в ходе судебного процесса неожиданно заявил, что действовал по наводке… Дмитрия Захарова! Якобы он и есть главарь их банды, который, собственно, и придумал весь разбойный план и помогал в его осуществлении.

К этому времени Дмитрий переехал работать в другую страну и даже не подозревал, что его разыскивают тульские опера. Мужчину задержали только спустя 10 лет — сразу после возвращения в Россию. Захарова забрали в участок и предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: «Пособничество в убийстве», «Пособничестве в покушении на убийство» и «Пособничестве в совершении разбоя». Мужчина наотрез отрицал свою вину, утверждая, что всего раз говорил с Мироновым о коммерсантах. Тем не менее дело в отношении Захарова было возбуждено, расследовано и направлено в областной суд.

Коллегия присяжных заседателей в течение двух месяцев рассматривала дело в отношении Захарова. В итоге мужчина был оправдан за непричастностью к совершению преступлений.

А Миронов и его подельники, чьё дело ранее также рассматривалось в областном суде, были признаны виновными в «Разбое», «Покушении на убийство» и «Убийстве группой лиц». Свои сроки они отбывали в колонии строгого режима.