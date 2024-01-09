Бизнесмен убил жену с тёщей из-за угроз разорить его. После приговора у него остановилось сердце

Фото из материалов уголовного дела

Утром 15 августа 2011 года на окраине Волгограда случайные прохожие могли лицезреть довольно странную картину: подвыпивший грузный мужчина несколько минут неторопливо ходил вдоль заброшенных железнодорожных путей, а потом улегся на рельсы. На вопрос, долго ли он собирается лежать, мужчина, тяжело выдохнув, ответил, что до тех пор, пока его не переедет поезд.

Опешив от такого ответа, прохожие тем не менее заявили потенциальному самоубийце, что движение поездов на этом участке уже несколько лет как прекращено. Выругавшись, мужчина поднялся на ноги и побрел в ближайшее кафе. Там попросил администратора позвонить в полицию и сказать, что его зовут Дмитрий Серов (имена героев публикации изменены. — Прим. ред.) и он находится в розыске за убийство двух человек в Туле.

Займы на бизнес и начало конфликта

К 58 годам за плечами у Дмитрия Серова было два неудачных брака и несколько таких же попыток запустить свой бизнес. С женами мужчина расходился из-за того, что не сошлись характерами, а предпринимательская деятельность загибалась от огорчения, вызванного бракоразводными процессами. Так мужчина описывал свою жизнь 37-летней Кристине Никитиной непосредственно перед тем, как сделать ей предложение. Женщина, влюбившаяся до беспамятства в довольно харизматичного коммерсанта, убедила его переехать из Надыма в Тулу — поближе к родителям, проживающим в столице.

— Мама Кристины, 61-летняя Вероника Павловна, была успешным коммерсантом. Суммами владела солидными и ни в чём не отказывала дочери. Поначалу Дмитрий ей даже понравился: проявлял заботу и внимание к детям Кристины, оставшимся от ее первого брака, горел желанием заработать и впахивал с утра до ночи.

Вероника, видя такое отношение, начала ему помогать финансово: вложила в бизнес зятя около 16 миллионов рублей.

Чтобы у налоговых не возникало вопросов, деньги выдавались под расписку — как займы. Подписи на них за мужа ставила Кристина — это же просто формальность была, — рассказывали позже близкие родственники Никитиных следователям.

За несколько лет работы в Туле дела у Серова пошли в гору — мужчина стал уделять деловым вопросам меньше времени, сосредоточившись на покупках дорогих машин, антиквариата и элитного алкоголя.

Из показаний родственников Никитиных:

— Вероника, подарившая дочери дом на окраине Тулы, раз в месяц приезжала к ней в гости. И если сначала это были уютные семейные посиделки, то потом они превратились в поток жалоб на Дмитрия от соседей. То он напьется и палит по воробьям из ружья, то бьет стёкла на участке, то еще какую-то дичь вытворяет. Окончательно он черту перешел, когда в июле 2011 года поднял руку на Кристину — в пьяном угаре, конечно же.

Месть тёщи и двойное убийство

Получив от мужа несколько оплеух и ряд оскорблений, Кристина забрала детей и уехала к родителям в Москву. Две недели женщина размышляла о дальнейших действиях и в конце концов решила подать на развод.

— Это была идея Вероники Павловны. Мол, нечего жить с человеком, который посмел тебя ударить. Но если Кристина хотела просто уйти от Дмитрия, то Вероника настаивала на том, что ему нужно отомстить. И если уж не засадить за побои, то хотя бы лишить имущества и денег, — из показаний родственников Никитиных.

11 августа Кристина вместе с мамой и младшим сыном вернулась в Тулу — сообщить мужу, что подает на развод. С порога Вероника Павловна начала угрожать Серову иском на те самые 16 миллионов — говорила, что с удовольствием пустит его по миру за то, что он осмелился ударить её дочь. Дмитрий, вместо того чтобы найти мирное решение проблемы, заявил тёще, что «застрелит её, если она еще раз раззявит свой рот».

В ответ на это пенсионерка вызвала полицию, заявив, что ей угрожают убийством. Правоохранители конфисковали ружье и патроны Серова, после чего уехали: Кристина убедила маму не писать заявление.

— Когда менты уехали, мы какое-то время не разговаривали. Я сидел в комнате на втором этаже, пил коньяк и думал, что дальше делать. А тёща с Кристиной что-то бурно обсуждали в гостиной этажом ниже. Ближе к ночи я задремал, а проснулся от того, что тёща толкает меня и кричит: мол, я храпом своим не даю выспаться. На этот шум прибежала Кристина, я как раз в этот момент оттолкнул Веронику Павловну от себя. Она увидела это и тоже на меня ругаться начала.

Я терпел-терпел, потом заметил молоток с отверткой, которые в комнате на столе лежали. Схватил их и начал без разбору наносить удары, лишь бы они заткнулись. Опомнился только через пару минут, когда руки дрожать начали от усталости, — заявлял позже следователям Серов.

Побег и смерть убийцы

Выпустив из рук молоток, мужчина ушел в душ смыть с себя кровь. Зашел в гостиную и выпил водки, после чего решил поджечь дом, чтобы скрыть убийство.

— Раскидал по полу журналы, облил их водкой. Уже чиркнул зажигалкой, а потом вспомнил, что в доме сын Кристины. Ну, я решил, что пацана надо вывести из дома, он ни в чём не виноват. Поднялся в его комнату, сказал, что с бабушкой беда приключилась и надо бежать. Вывел его в гараж, угрожая пневматическим пистолетом, обмотал руки и ноги скотчем, заклеил рот и вернулся в дом. Забрал оттуда карточку, наличку и сумку с документами. Поджег журналы и на попутках уехал, — из показаний Дмитрия Серова.

Уже в городе мужчина позвонил личному водителю и попросил его сначала заехать в магазин за коньяком, а потом отвезти в Волгоград. Через пару часов поездки пьяный Серов сознался в двойном убийстве — водитель отказался ехать дальше и высадил его где-то в Рязанской области.

— Я вызвонил такси и двинул в сторону Волгограда. Один раз нас тормознули сотрудники ГИБДД, спросили фамилию мою, но документы не попросили. Я соврал, и нас отпустили. В Волгоград приехал ночью 14 августа. Позвонил сестре, рассказал, что натворил. Та заклинала меня сдаться полиции, но я этого отчаянно не хотел. Снял номер в гостинице, еще выпил. Написал предсмертную записку, порезал запястье одноразовой бритвой и уснул. 15 августа снова пытался покончить с собой, но безуспешно. Только тогда принял решение сдаться и ответить в суде за свои поступки, — из показаний Серова.

Судебный процесс по делу Дмитрия Серова длился с июля по ноябрь 2012 года. Мужчина полностью признал свою вину и просил лишь учесть, что совершил двойное убийство «в состоянии душевного волнения, в которое его вогнала тёща».

Единогласным вердиктом присяжных мужчина был признан виновным, но наказание он так и не отбыл. 7 ноября 2012 года, на следующий день после оглашения вердикта, Дмитрий Серов скончался в СИЗО от острой сердечной недостаточности.