Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»

1. Почему это нужно сделать?
Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Основным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.
В Туле такой специализированной организацией является АО «Тулагоргаз», на территории Тульской области — АО «Газпром газораспределение Тула».
Кроме того, данные изменения направленны на усиление требований по обеспечению безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО:
- закрепление принципа «один многоквартирный дом (далее — МКД) — одна специализированная организация», когда собственники помещений в МКД будут обязаны заключить договоры на ТО ВКГО с той же специализированной организацией, с которой у управляющей организации (ТСЖ, ЖСК и пр.) заключен договор на ТО ВДГО;
- усиление надзора за соблюдением требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов со стороны органов государственной власти.
2. Откуда очереди? Кто придумал эти сроки?
3. Кому нужно заново перезаключить договоры?
До 31 декабря заключить/перезаключить договоры обязаны все владельцы квартир, в которых есть газовое оборудование. Либо наниматели квартир по договору соцнайма, причем именно наниматели, а не администрация как владелец такого жилья.
Для тех, кто живет в частных домах с газом, четкого срока не установлено. Договор с собственниками индивидуального жилого дома, продолжит действовать до его прекращения или расторжения, после чего его можно будет перезаключить уже по новой форме.
4. У меня уже было в этом году ТО. Нужно ли будет оплачивать его снова?
Нет, только заключить новый договор. Следующее техобслуживание будет проводиться в 2024 году, как обычно, оплата за него придет в квитанции.
5. Кто должен перезаключать договор
Договор о техобслуживании внутриквартирных сетей в многоквартирном доме может быть заключен двумя способами:
- Лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и др.), выступающим от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме.
Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, и уполномочить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) на заключение договора от имени всех собственников помещений.
- Напрямую собственником квартиры (либо нанимателем по договору соцнайма).
6. Как перезаключить договор
С 31 октября «Тулагоргаз» открыл предварительную запись в Единый центр предоставления услуг на перезаключение договоров. Записаться на прием на удобную дату и время жители Тулы могут по телефонам: (4872) 25-36-57, доб. 1444, 1730 и (4872) 33-70-04, доб. 1444, 1730.
Каждый вторник и каждую среду месяца прием клиентов осуществляется с 8.30 до 20.00, каждую третью субботу месяца — с 8.30 до 16.00. Единый центр предоставления услуг работает без перерыва на обед.
Некоторые крупные предприятия Тулы подключились к решению вопроса и позволяют перезаключать договоры с газовиками своим сотрудникам прямо на работе (АО «Тулагорводоканал», НПО «СПЛАВ», завод «Октава», РТИ и др.).
7. А удаленно можно?
- Через сайт «Горгаза». На сайте АО «Тулагоргаз» потребители могут заполнить электронную форму. Далее в 14 дней специалист Единого центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» подготовит договор, свяжется с потребителем и пригласит его для подписания договора в офис компании. В организации говорят, что очереди в это окно минимальные.
- На дому во время техобслуживания или ремонта. Также заключение/перезаключение договора возможно на дому во время выполнения сотрудником АО «Тулагоргаз» планового технического обслуживания или ремонта газового оборудования.
В этом случае абоненту необходимо при подаче заявки на выполнение планового техобслуживания или ремонта газового оборудования сообщить диспетчеру о намерении перезаключить договор. Слесарь придет к абоненту с уже готовой формой договора. А абоненту нужно будет заранее подготовить копии всех необходимых документов.
- Через Госуслуги. Возможность переоформить договор через сайт Госуслуги с помощью мобильного приложения «Госключ», конечно, есть. Но пока — лишь теоретическая. Воспользоваться «Госключом» и оформить договор, минуя визит в газовую организацию, пока не получится: обратная пересылка документов через Госулуги предполагает сохранность персональных данных. Для этого нужен защищенный канал передачи информации. Сейчас над решением этого вопроса работают специалисты. Когда такая возможность появится, пока информации нет.
8. Какие документы нужны?
Для перезаключения договора собственнику необходимо предоставить: паспорт, документ о праве собственности на квартиру, данные о СНИЛС, ИНН, о составе ВКГО (марка, год выпуска).
9. Почему требуют данные о СНИЛС, ИНН и как защитят мои персональные данные?
Согласно п. 18 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 для заключения договора необходима информация о заявителе, в том числе СНИЛС и ИНН.
Все передаваемые документы (информация, сведения) содержат персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для которых они переданы, с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.
10. А если я не перезаключу, что будет?
Договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.
Договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.
Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа. В адрес потребителей, не заключивших договоры на техобслуживание ВДГО и ВКГО с газораспределительной организацией, поставщиком газа будут направлены соответствующие уведомления.
В случае игнорирования уведомления поставщик газа в соответствии с пп. 45-46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, вправе в одностороннем порядке инициировать приостановление подачи газа потребителю.