Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»

Фото Дмитрия Дзюбина.

До 31 декабря 2023 года жителям многоквартирных домов необходимо перезаключить договор на техобслуживание газового оборудования.

1. Почему это нужно сделать?

С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее — ВКГО/ВДГО).

Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Основным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.

В Туле такой специализированной организацией является АО «Тулагоргаз», на территории Тульской области — АО «Газпром газораспределение Тула».

Кроме того, данные изменения направленны на усиление требований по обеспечению безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО:

закрепление принципа «один многоквартирный дом (далее — МКД) — одна специализированная организация», когда собственники помещений в МКД будут обязаны заключить договоры на ТО ВКГО с той же специализированной организацией, с которой у управляющей организации (ТСЖ, ЖСК и пр.) заключен договор на ТО ВДГО;

усиление надзора за соблюдением требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов со стороны органов государственной власти.

2. Откуда очереди? Кто придумал эти сроки?

Во всем «виноваты» Минстрой и Госдума. Новую форму договора придумали именно там. Сроки тоже: заключить договор по новой форме придется до 31 декабря 2023 года. Сейчас в одной только Туле более 200 тысяч абонентов — потребителей природного газа. Обслужить их всех разом не получится. Отсюда и очереди.

К слову, в АО «Газпром газораспределение Тула» (абоненты по области) такой же алгоритм перезаключения договора, как и в городском «Тулагоргазе», разница только в адресе офиса, где подписать бумаги. Жители области могут найти адрес нужного участка здесь

3. Кому нужно заново перезаключить договоры?

До 31 декабря заключить/перезаключить договоры обязаны все владельцы квартир, в которых есть газовое оборудование. Либо наниматели квартир по договору соцнайма, причем именно наниматели, а не администрация как владелец такого жилья.

Для тех, кто живет в частных домах с газом, четкого срока не установлено. Договор с собственниками индивидуального жилого дома, продолжит действовать до его прекращения или расторжения, после чего его можно будет перезаключить уже по новой форме.

4. У меня уже было в этом году ТО. Нужно ли будет оплачивать его снова?

Нет, только заключить новый договор. Следующее техобслуживание будет проводиться в 2024 году, как обычно, оплата за него придет в квитанции.

5. Кто должен перезаключать договор

Договор о техобслуживании внутриквартирных сетей в многоквартирном доме может быть заключен двумя способами:

Лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и др.), выступающим от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме.

Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, и уполномочить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) на заключение договора от имени всех собственников помещений.

Напрямую собственником квартиры (либо нанимателем по договору соцнайма).

6. Как перезаключить договор

С 31 октября «Тулагоргаз» открыл предварительную запись в Единый центр предоставления услуг на перезаключение договоров. Записаться на прием на удобную дату и время жители Тулы могут по телефонам: (4872) 25-36-57, доб. 1444, 1730 и (4872) 33-70-04, доб. 1444, 1730.

Каждый вторник и каждую среду месяца прием клиентов осуществляется с 8.30 до 20.00, каждую третью субботу месяца — с 8.30 до 16.00. Единый центр предоставления услуг работает без перерыва на обед.

Некоторые крупные предприятия Тулы подключились к решению вопроса и позволяют перезаключать договоры с газовиками своим сотрудникам прямо на работе (АО «Тулагорводоканал», НПО «СПЛАВ», завод «Октава», РТИ и др.).

7. А удаленно можно?

Через сайт «Горгаза» . На сайте АО «Тулагоргаз» потребители могут заполнить . На сайте АО «Тулагоргаз» потребители могут заполнить электронную форму . Далее в 14 дней специалист Единого центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» подготовит договор, свяжется с потребителем и пригласит его для подписания договора в офис компании. В организации говорят, что очереди в это окно минимальные.

На дому во время техобслуживания или ремонта. Также заключение/перезаключение договора возможно на дому во время выполнения сотрудником АО «Тулагоргаз» планового технического обслуживания или ремонта газового оборудования.

В этом случае абоненту необходимо при подаче заявки на выполнение планового техобслуживания или ремонта газового оборудования сообщить диспетчеру о намерении перезаключить договор. Слесарь придет к абоненту с уже готовой формой договора. А абоненту нужно будет заранее подготовить копии всех необходимых документов.

Через Госуслуги. Возможность переоформить договор через сайт Госуслуги с помощью мобильного приложения « . Возможность переоформить договор через сайт Госуслуги с помощью мобильного приложения « Госключ », конечно, есть. Но пока — лишь теоретическая. Воспользоваться «Госключом» и оформить договор, минуя визит в газовую организацию, пока не получится: обратная пересылка документов через Госулуги предполагает сохранность персональных данных. Для этого нужен защищенный канал передачи информации . Сейчас над решением этого вопроса работают специалисты. Когда такая возможность появится, пока информации нет.

8. Какие документы нужны?

Для перезаключения договора собственнику необходимо предоставить: паспорт, документ о праве собственности на квартиру, данные о СНИЛС, ИНН, о составе ВКГО (марка, год выпуска).

9. Почему требуют данные о СНИЛС, ИНН и как защитят мои персональные данные?

Согласно п. 18 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 для заключения договора необходима информация о заявителе, в том числе СНИЛС и ИНН.

Все передаваемые документы (информация, сведения) содержат персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для которых они переданы, с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.

10. А если я не перезаключу, что будет?

Договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

Договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.

Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа. В адрес потребителей, не заключивших договоры на техобслуживание ВДГО и ВКГО с газораспределительной организацией, поставщиком газа будут направлены соответствующие уведомления.

В случае игнорирования уведомления поставщик газа в соответствии с пп. 45-46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, вправе в одностороннем порядке инициировать приостановление подачи газа потребителю.