Не проспи лето 2018
Ты знаешь о том, что каждую пятницу тебя ждет отличная ночь вместе с нами в клубе МЁД. Вы сможете себя почувствовать в уютной домашней атмосфере, насладиться коктейлями и отведать нашу кухню. Мы постараемся сделать все что бы следующую пятницу именно вас мы увидели снова!
За пультом — резиденты клуба.
Человек с микрофоном — Руслан Кагарманов.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
3 августа 2018, пятница
21:00