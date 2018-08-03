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Не проспи лето 2018

Не проспи лето 2018

Ты знаешь о том, что каждую пятницу тебя ждет отличная ночь вместе с нами в клубе МЁД. Вы сможете себя почувствовать в уютной домашней атмосфере, насладиться коктейлями и отведать нашу кухню. Мы постараемся сделать все что бы следующую пятницу именно вас мы увидели снова!

За пультом — резиденты клуба.

Человек с микрофоном — Руслан Кагарманов.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
3 августа 2018, пятница
21:00
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