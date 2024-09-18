«Флирт» в Туле: защитит ли вакцина от нового штамма коронавируса

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С начала июня число заболевших респираторными заболеваниями в Тульской области заметно снизилось, но к концу лета показатели снова стали расти. Это объясняется тем, что многие вернулись из отпусков и с дач и стали активно готовиться к новому учебному году. В результате плотность людей в общественных местах – торговых центрах, офисах, транспорте – увеличилась вместе с риском заразиться острой респираторной вирусной инфекцией, в том числе и коронавирусной.

Александр Ломовцев На сегодняшний день статистика в Тульской области такова: на 37-й неделе (с 9 по 15 сентября) зарегистрировано 123 случая COVID-19 и 3514 случаев ОРВИ. Случаи гриппа не регистрируются, циркуляция данного респираторного вируса в области отсутствует.

«Флирт»

В Тульской области, согласно данным генетических исследований, проводимых на базе референс-центра, субвариант коронавируса «флирт» выделен в 2 пробах из 24 отправленных (8,3%). На данный момент информация о циркуляции этого штамма отсутствует. Обнаружение отмечалось только в мае 2024 года.

– Субвариант коронавируса «флирт» не имеет симптомов, отличных от других его предшественников, заболевание протекает в легкой форме. Симптомы всё те же: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова.

– При штамме «флирт» потеря обоняния встречается нечасто. При этом заразившиеся нередко жалуются на сильную боль в груди, ломоту во всём теле, боль в мышцах, – говорит врач лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Пока нет причин считать, что «флирт» опаснее предыдущих штаммов. Однако он также способен вызвать воспаление лёгких и постковидный синдром – осложнения, которые затрагивают лёгкие, серд­це, сосуды, нервную систему, органы ЖКТ. В группе риска находятся прежде всего люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердца и почек, а также пожилые и онкопациенты.

Врачи говорят, что для профилактики заражения целесообразно вакцинироваться.

Многочисленные исследования подтвердили, что эффективность вакцины сохраняется и для новых штаммов коронавирусной инфекции.

Прививки против COVID-19 вошли в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в случае осложнения ситуации в регионах и в первую очередь рекомендованы лицам из групп риска: пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и т. д.

Грипп

Заболевание гриппом характеризуется острым началом, лихорадкой (с температурой 38 °С и выше), общей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей. Грипп опасен своими осложнениями, поэтому заниматься самолечением не нужно, при первых признаках болезни надо обратиться к врачу.

После перенесенного гриппа могут встречаться осложнения со стороны следующих органов и систем:

дыхательной системы – бронхиты, пневмонии, гаймориты, синуситы, отиты; нервной системы – менингиты, полиневриты, радикулиты, невралгии; сердечно-сосудистой системы – перикардиты, миокардиты; мочеполовой системы – пиелонефриты и пиелоциститы.

На оперативном совещании правительства Тульской области министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский отметил, что самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений – это вакцинация. В этом году в регионе планируется привить более 668 тысяч человек. Уже вакцинировано 128 820 человек (это 19,7% от запланированного количества), из них 98 229 взрослых и 33 494 ребенка.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины против гриппа, применяемые на территории РФ для иммунизации населения, обновлены с учетом рекомендации ВОЗ по наиболее вероятным циркулирующим штаммам вируса гриппа в текущем эпидемическом сезоне 2024-2025 гг.

Для защиты как можно большего числа жителей Тульской области от гриппа ежегодно закупаются вакцины для взрослых трудоспособного возраста, которые не входят в национальную программу прививок, но подвержены высокому риску заражения. В этом году на средства бюджета региона закуплено 10 625 доз вакцины.

Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках по месту жительства и мобильных пунктах в Туле: в МФЦ по адресу ул. Демонстрации, 26-б и возле ТРЦ «Макси» (по выходным), а дети – в поликлиниках, детских садах и школах. Процедура займет около 15 минут. Необходимо предъявить паспорт и полис ОМС. Для вакцинации сотрудников предприятий созданы выездные медицинские бригады, которые проведут вакцинацию на рабочих местах. До ноября планируется охватить более 400 организаций.

Пройти вакцинацию против гриппа и COVID-19 можно в один день. Если получилось сделать прививку только от одной инфекции, вакцинироваться от другой нужно с интервалом не менее месяца, для того чтобы выработался полноценный иммунитет от этих инфекционных заболеваний. Этого времени вполне хватит, чтобы подготовить себя к очередному подъему заболеваемости. Согласно прогнозу Роспотребнадзора, эпидемия простудных заболеваний в Тульской области начнется в декабре 2024 года.

Важно!

Чтобы свести к минимуму риск заражения, помимо вакцинации следует придерживаться правил: не контактировать с людьми, у которых имеются симптомы простуды, как можно чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не прикасаться грязными руками к носу и глазам, регулярно проветривать помещения.

Также важно поддер­живать иммунитет: включить в рацион достаточное количество свежих овощей и фруктов, наладить режим сна, проводить время на свежем воздухе и не забывать о физической активности.

Не стоит легкомысленно относиться к респираторным вирусным инфекциям. Многие переносят болезнь на ногах и пренебрегают лечением, надеясь, что простуда пройдет сама. Но на самом деле ОРВИ может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Организм, ослабленный во время борьбы с вирусной инфекцией, становится уязвим перед действием болезнетворных бактерий. Поэтому в этот период велик риск присоединения бактериальных осложнений, которые нарушают работу органов дыхания и других систем. Если вы почувствовали недомогание, не занимайтесь самолечением и обратитесь за помощью к врачу.