Ася – почти спаниель и немного хулиганка

Принцесса Ася – хулиганка и забияка. Очень любит играть с другими собаками и с людьми.

Фенотип спаниеля. Асе около двух лет. Она стерилизована. Пока не привыкла к поводку, потому что его не знает. Но она быстро всему учится.

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