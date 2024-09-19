19 сентября: эстонский канатоходец покорил Босфорский пролив и Солнечный «спектакль»

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Без облаков не обойдется. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха составит до +23 градусов.

Эстонский спортсмен Яан Руз, трехкратный чемпион мира по слэклайну, стал первым человеком, который пересек Босфорский пролив по канату длиной 1074 метра, натянутому на высоте 165 метров. На это у него ушло 47 минут.

32-летний Руз, занимающийся хождением по стропе с 18 лет, оценил невероятную красоту и непредсказуемые погодные условия этого места, делающие его уникальным для слэклайна. "Я очень счастлив войти в историю", - сказал спортсмен.

Руз является единственным спортсменом, который смог выполнить двойное сальто назад на канате. Его достижение стало знаковым событием в мире экстремальных видов спорта.

Сегодня слушаем группа Linkin Park в обновленном составе с песней The Emptiness Machine.

Астрофотограф Эндрю Маккарти впечатлил зрителей своей потрясающей съемкой солнечной активности, проведенной прямо из своего заднего двора в Аризоне с помощью огромного самодельного телескопа. Короткий таймлапс-ролик, созданный из пяти часов материала, демонстрирует мощные солнечные взрывы и грандиозные потоки плазмы, которые могли бы поглотить целую планету.

Такая интенсивная солнечная активность вызвала на Земле геомагнитную бурю, что привело к появлению ярких северных сияний далеко за пределами их обычной зоны наблюдения. Это захватывающее зрелище стало настоящим праздником для любителей астрономии и всех, кто восхищается красотой и мощью нашей звезды - Солнца.

Диваны — это настоящие произведения искусства, которые могут добавить в интерьер каплю юмора и оригинальности. Они бывают самых разных форм: от диванов в виде губ, которые словно приглашают вас на поцелуй, до моделей, напоминающих животных или даже предметы повседневной жизни, такие как фрукты или облака.

Смелого настроения!