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Погода в Туле 17 сентября: без осадков и до +27°С
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Погода в Туле 17 сентября: без осадков и до +27°С

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

17 сентября в Туле прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12°С, днем +22…+27°С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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