Погода в Туле 17 сентября: без осадков и до +27°С

17 сентября в Туле прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12°С, днем +22…+27°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
17 сентября в Туле прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12°С, днем +22…+27°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
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