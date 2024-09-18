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Туляки: «Сколько можно терпеть извращенца в женском белье под мостом у «Макси»?»

Туляки: «Сколько можно терпеть извращенца в женском белье под мостом у «Макси»?»

Жители не на шутку озлоблены бездействием правоохранительных органов.

Примерно в мае 2024 года под мостом через Упу туляки впервые заметили извращенца. Мужчина выходил из кустов почти голым, из одежды на нем традиционно был только женский бюстгальтер. Никого особенно не стесняясь, белым днем он мастурбировал на прохожих.

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Посты с изображением онаниста то и дело стали появляться в соцсетях. Сначала над ним просто подшучивали, надеясь, что правоохранительные органы рано или поздно поймают возмутителя спокойствия. 

Но время шло, мужчина продолжал заниматься любимым делом. И останавливать его, кажется, никто не собирается.

«Сколько можно терпеть извращенца? — пишут наши подписчики. — Неужели полиция не видит этих постов? Пусть тогда прочитают об этом в СМИ. Предайте эту историю огласке!»

Очевидно, что у мужчины есть проблемы с психикой. Можно ли считать его опасным для окружающих и требующим изоляции от общества — неизвестно. Тем не менее позитивный прецедент в похожей истории есть.

Как только Myslo стал писать про вуайериста на пляже Центрального парка, его немедленно поймала полиция.

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После этого мужчину отправили на лечение в психбольницу. И на какое-то время «подглядывающий» затих, перестав пугать посетительниц парка. Как говорится, можем повторить?

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