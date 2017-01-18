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Vasya Berezin

Vasya Berezin

Моноспектакль при участии музыкантов Марии-Тефера Марченковой и Даши Стрелковой

Поэма о сломе и трансформации моментов — деталей, о возникновении образов как объектов, на расмотрении действия. Возникновение принципа, как структуризация, стихотворного действия, как на социально-изменный тип, как условно-посредственный. Трансификация памяти на бессознательный анализ — логики, культивируя — двойственность, а иногда и многозначность одних и тех же объектов. Путь исследования, и разговора с Богом на «ты», психологический видо-измененный объект.

Стоимость билета: 400 Р. Забронировать билеты можно в комментариях под постом.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
19 февраля 2017, воскресенье
19:00
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