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Школа Райкина в Ясной Поляне: Над Балаганом – Небо!

Школа Райкина в Ясной Поляне: Над Балаганом – Небо!

Константин Райкин представит в Ясной Поляне поэтический моноспектакль «Над Балаганом — Небо!». По словам самого мэтра, это высокая поэзия, пропущенная через сердце.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи», — говорит Константин Аркадьевич.

Название спектакля одноименно сборнику произведений Давида Самойлова. Именно его стихи, посвященные театру и людям театра, и составляют основу выступления. Также прозвучат стихотворения Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого и других созвучных душе артиста поэтов. Константин Райкин читает их со сцены, пропустив через себя и превратив в монологи, небольшие миниатюры, увлекающие зрителя за собой и заставляющие задуматься о вечном…

Стоимость билета — 1300 Р.

Билеты можно приобрести:

  • Галерея «Ясная Поляна»
    +7 (4872) 47-35-80, +7−905−622−82−35
    Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»
    Режим работы: вторник — воскресенье 11.00 — 19.00, выходной — понедельник
  • Дом культуры «Ясная Поляна»
    Ясная Поляна, 142-а
    +7−915−690−01−55
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Тел.:
18 февраля 2017, суббота
17:00
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