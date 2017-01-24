Школа Райкина в Ясной Поляне: Над Балаганом – Небо!
Константин Райкин представит в Ясной Поляне поэтический моноспектакль «Над Балаганом — Небо!». По словам самого мэтра, это высокая поэзия, пропущенная через сердце.
«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи», — говорит Константин Аркадьевич.
Название спектакля одноименно сборнику произведений Давида Самойлова. Именно его стихи, посвященные театру и людям театра, и составляют основу выступления. Также прозвучат стихотворения Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого и других созвучных душе артиста поэтов. Константин Райкин читает их со сцены, пропустив через себя и превратив в монологи, небольшие миниатюры, увлекающие зрителя за собой и заставляющие задуматься о вечном…
Стоимость билета — 1300 Р.
Билеты можно приобрести:
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Галерея «Ясная Поляна»
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