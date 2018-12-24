«С кем поведешься …» — это многочисленные комичные ситуации, пропитанные искрометным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца 19-го века!



Наблюдая за колоритными персонажами, их делами, проблемами, образом мысли, легко понять, что, несмотря на прошедшее время и всяческие изменения, суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев в 19 веке, актуальны и по сей день.



Постановщиком по-настоящему динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссёр Ленкома, ученик Марка Захарова — Роман Самгин, которому поистине удаются постановки в комедийном жанре!

Жанр: Петербуржские анекдоты

Режиссёр: Роман Самгин

В ролях: Мария Аронова, Алексей Маклаков, Владимир Фекленко, Елена Захарова, Олег

Комаров/ Борис Покровский, Владислав Гандрабура/ Александр Бобров/ Сергей Лавыгин

Подробности по тел. 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)