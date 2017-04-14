Моя прекрасная леди (Пигмалион)
Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик — Ирина Блохина.
Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.
Балетмейстер — Марина Макарова.
Эта история о том, как простая необразованная цветочница Элиза Дулиттл силой своей удивительно искренней души, трогательности и таланта превращает своего учителя, убежденного холостяка, неисправимого эгоиста и хама Генри Хиггинса в настоящего мужчину, который однажды с удивлением обнаруживает, что перед ним не объект научного исследования, а прекрасная женщина, с чутким и любящим сердцем.
Действующие лица и исполнители:
Элиза Дулитл — Виктория Кузнецова
Генри Хиггинс — Алексей Яблонский
Полковник Пикеринг — Максим Игнатов
Миссис Хиггинс, мать профессора — Засл. арт. РСФСР Светлана Таршис
Миссис Пирс, экономка Хиггинс — Юлия Барабаш
Альфред Дулитл — Вадим Нефёдов
Миссис Эйнсфорд — Засл. арт.
Фредди, её сын — Егор Гречнев
Гарри — Артём Майдуров
Джимми — Дмитрий Сокольцов
Трактирщик — Артём Александров
Сожительница Дулитла — Светлана Дубовская
Разносчики, Прохожие, Цветочницы: Артём Александров, Николай Вострецов, Екатерина Кузнецова, Наталья Илецкая, Светлана Дубовская, Нинель Платонова, Дмитрий Сокольцов, Артём Майдуров.