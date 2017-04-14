Моя прекрасная леди (Пигмалион)

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.

Балетмейстер — Марина Макарова.

Эта история о том, как простая необразованная цветочница Элиза Дулиттл силой своей удивительно искренней души, трогательности и таланта превращает своего учителя, убежденного холостяка, неисправимого эгоиста и хама Генри Хиггинса в настоящего мужчину, который однажды с удивлением обнаруживает, что перед ним не объект научного исследования, а прекрасная женщина, с чутким и любящим сердцем.

Действующие лица и исполнители:

Элиза Дулитл — Виктория Кузнецова

Генри Хиггинс — Алексей Яблонский

Полковник Пикеринг — Максим Игнатов

Миссис Хиггинс, мать профессора — Засл. арт. РСФСР Светлана Таршис

Миссис Пирс, экономка Хиггинс — Юлия Барабаш

Альфред Дулитл — Вадим Нефёдов

Миссис Эйнсфорд — Засл. арт. Р. Ф. Наталья Жданова

Фредди, её сын — Егор Гречнев

Гарри — Артём Майдуров

Джимми — Дмитрий Сокольцов

Трактирщик — Артём Александров

Сожительница Дулитла — Светлана Дубовская

Разносчики, Прохожие, Цветочницы: Артём Александров, Николай Вострецов, Екатерина Кузнецова, Наталья Илецкая, Светлана Дубовская, Нинель Платонова, Дмитрий Сокольцов, Артём Майдуров.