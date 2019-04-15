Между небом и землей

Спектакль из программы гастрольного спецпроекта «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра», приуроченный к Году Театра в России.

Зрители увидят женскую трагикомедию о любви и измене, о выборе, который дает судьба, о возможности изменить себя.

В центре сюжета — три американские актрисы, которые попадают в автокатастрофу. Пока реаниматоры пытаются их спасти, они оказываются в прихожей Рая, у своего Ангела-хранителя. Здесь выясняются тайные обстоятельства личной жизни Джулии, звезды Голливуда, ее сестры — исполнительницы ролей второго плана и племянницы — начинающей актрисы. И Ангел тоже не остается в стороне от земных страстей!

Стоимость: 250 р.