афиша
афиша
Регистрация
Между небом и землей

Между небом и землей

Спектакль из программы гастрольного спецпроекта «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра», приуроченный к Году Театра в России.

Зрители увидят женскую трагикомедию о любви и измене, о выборе, который дает судьба, о возможности изменить себя.

В центре сюжета — три американские актрисы, которые попадают в автокатастрофу. Пока реаниматоры пытаются их спасти, они оказываются в прихожей Рая, у своего Ангела-хранителя. Здесь выясняются тайные обстоятельства личной жизни Джулии, звезды Голливуда, ее сестры — исполнительницы ролей второго плана и племянницы — начинающей актрисы. И Ангел тоже не остается в стороне от земных страстей!

Стоимость: 250 р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
24 апреля 2019, среда
18:30
 В календарь
 В календарь
25 апреля 2019, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.