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Кощей XXI века

Кощей XXI века

Премьера спектакля о вечных человеческих ценностях. Главная героиня постановки - простая девочка Майя, которая переживает смерть отца и холодность матери. Но всё меняется, когда в её жизни появляется новый неприметный персонаж Кощей. В обычной жизни он собирает тележки супермаркета, но на самом деле он – волшебник, хоть и забыл об этом. Вместе им предстоит пройти через испытания, чтобы спасти от уничтожения сосновый парк.

В сюжете спектакля затрагивается множество острых тем, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек, начиная от ситуаций детской травли в школе, заканчивая классической проблемой отцов и детей.

Цена билета: 150Р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
24 февраля 2018, суббота
11:00
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24 февраля 2018, суббота
13:30
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9 марта 2018, пятница
11:00
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