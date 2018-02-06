Кощей XXI века

Премьера спектакля о вечных человеческих ценностях. Главная героиня постановки - простая девочка Майя, которая переживает смерть отца и холодность матери. Но всё меняется, когда в её жизни появляется новый неприметный персонаж Кощей. В обычной жизни он собирает тележки супермаркета, но на самом деле он – волшебник, хоть и забыл об этом. Вместе им предстоит пройти через испытания, чтобы спасти от уничтожения сосновый парк.

В сюжете спектакля затрагивается множество острых тем, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек, начиная от ситуаций детской травли в школе, заканчивая классической проблемой отцов и детей.

Цена билета: 150Р.