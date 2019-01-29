афиша
афиша
Регистрация
Кони привередливые

Кони привередливые

В Тульском драматическом театре пройдет новый спектакль — народная трагикомедия по мотивам рассказов В. Шукшина.

В классики Василия Макаровича Шукшина определил народ. Писатель, актер, режиссер, сценарист, он един и целен во всех ипостасях. Имя Шукшина в афише уже обеспечивает особое внимание публики, открывает сердца к взаимному общению: Шукшин — это правда, живая жизнь человеческих судеб, лишенная фальши, страстная и честная с особенным мудрым юмором.

Наши герои — Степан, Генка и Спиря — из одной деревни, друзья — знакомые, приятели — в общем, одно над ними небо и ступают они по одной родной земле. И душа у них одна — широкая, любящая свободу и красоту! Ершистые, немногословные, они совершают непостижимые здравому уму поступки.

Степка, вроде нормальный человек, рассудительный и добрый, а выкидывает такое коленце, за которое ему придется расплачиваться в тройном размере! Но тоска, душа горит, жаждет любви и родного тепла, вдохнул — и будь, что будет! Или друг его Гена Пройдисвет, правдолюбец, поэт, готовый ради доказательства своей правоты встать под топор. Зачем? А Спиря, поразительно красивый, непутёвый малый, вдруг влюбляется в чужую жену, круша всё на своём пути, а дальше хоть трава не расти!

Герои Шукшина максималисты, как он сам. Они влюбляются, подтрунивают друг над другом, выясняют отношения, ругаются, дерутся, — и вдруг начинают петь общую задушевную песню.

Три героя, три судьбы, три Ангела, стоящие за плечами каждого… Часто ли мы слышим их, наших Хранителей?

Музыкальным фоном спектакля станут песни Владимира Высоцкого и романсы в пронзительном исполнении Евгении Смольяниновой.

В спектакле заняты :

Народный артист России Борис Заволокин; заслуженные артисты России Геннадий Вершинин, Игорь Небольсин, Ирина Федотова; артисты Ирина Бавтрикова, Ольга Баурина, Юрий Богородицкий, Марина Борисова, Ирина Васина, Ян Воробьёв, Лариса Киеня, Инна Медведева, Мария Попова, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев, Максим Старцев, Мария Соловьева, Александр Халилеев

Стоимость: 200−500 р.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
27 февраля 2019, среда
18:30
 В календарь
 В календарь
28 февраля 2019, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.