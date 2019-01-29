Кони привередливые

В Тульском драматическом театре пройдет новый спектакль — народная трагикомедия по мотивам рассказов В. Шукшина.

В классики Василия Макаровича Шукшина определил народ. Писатель, актер, режиссер, сценарист, он един и целен во всех ипостасях. Имя Шукшина в афише уже обеспечивает особое внимание публики, открывает сердца к взаимному общению: Шукшин — это правда, живая жизнь человеческих судеб, лишенная фальши, страстная и честная с особенным мудрым юмором.

Наши герои — Степан, Генка и Спиря — из одной деревни, друзья — знакомые, приятели — в общем, одно над ними небо и ступают они по одной родной земле. И душа у них одна — широкая, любящая свободу и красоту! Ершистые, немногословные, они совершают непостижимые здравому уму поступки.

Степка, вроде нормальный человек, рассудительный и добрый, а выкидывает такое коленце, за которое ему придется расплачиваться в тройном размере! Но тоска, душа горит, жаждет любви и родного тепла, вдохнул — и будь, что будет! Или друг его Гена Пройдисвет, правдолюбец, поэт, готовый ради доказательства своей правоты встать под топор. Зачем? А Спиря, поразительно красивый, непутёвый малый, вдруг влюбляется в чужую жену, круша всё на своём пути, а дальше хоть трава не расти!

Герои Шукшина максималисты, как он сам. Они влюбляются, подтрунивают друг над другом, выясняют отношения, ругаются, дерутся, — и вдруг начинают петь общую задушевную песню.

Три героя, три судьбы, три Ангела, стоящие за плечами каждого… Часто ли мы слышим их, наших Хранителей?

Музыкальным фоном спектакля станут песни Владимира Высоцкого и романсы в пронзительном исполнении Евгении Смольяниновой.

В спектакле заняты :

Народный артист России Борис Заволокин; заслуженные артисты России Геннадий Вершинин, Игорь Небольсин, Ирина Федотова; артисты Ирина Бавтрикова, Ольга Баурина, Юрий Богородицкий, Марина Борисова, Ирина Васина, Ян Воробьёв, Лариса Киеня, Инна Медведева, Мария Попова, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев, Максим Старцев, Мария Соловьева, Александр Халилеев

Стоимость: 200−500 р.