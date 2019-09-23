Как Кощей Бессмертный на Василисе женился 2019

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Татьяна Матус

Режиссер по пластике — Максим Авдеев

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

Баба Яга — Елена Смолина

Кощей Бессмертный — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов

Василиса — Евгения Назарова

Иван-Богатырь — Артем Васюков

Добрая русская сказка с любимыми героями народного эпоса. Забавные персонажи разыграют перед вами чудесную историю, об исходе которой можно только догадываться. И пусть вас не смущает название - в наших сказках финал непредсказуем! Заинтригованы? Тогда смотрите уникальную русскую сказку-наоборот, сдобренную порцией современных хитов и хорошего настроения!

Стоимость: 320−350 р.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут