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Как Кощей Бессмертный на Василисе женился 2019

Как Кощей Бессмертный на Василисе женился 2019

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Татьяна Матус

Режиссер по пластике — Максим Авдеев

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

  • Баба Яга — Елена Смолина
  • Кощей Бессмертный — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
  • Василиса — Евгения Назарова
  • Иван-Богатырь — Артем Васюков

Добрая русская сказка с любимыми героями народного эпоса. Забавные персонажи разыграют перед вами чудесную историю, об исходе которой можно только догадываться. И пусть вас не смущает название - в наших сказках финал непредсказуем! Заинтригованы? Тогда смотрите уникальную русскую сказку-наоборот, сдобренную порцией современных хитов и хорошего настроения!    

Стоимость: 320−350 р.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
28 сентября 2019, суббота
12:00
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