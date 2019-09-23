Как Кощей Бессмертный на Василисе женился 2019
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Татьяна Матус
Режиссер по пластике — Максим Авдеев
Балетмейстер — Денис Ляпин
Действующие лица и исполнители:
- Баба Яга — Елена Смолина
- Кощей Бессмертный — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
- Василиса — Евгения Назарова
- Иван-Богатырь — Артем Васюков
Добрая русская сказка с любимыми героями народного эпоса. Забавные персонажи разыграют перед вами чудесную историю, об исходе которой можно только догадываться. И пусть вас не смущает название - в наших сказках финал непредсказуем! Заинтригованы? Тогда смотрите уникальную русскую сказку-наоборот, сдобренную порцией современных хитов и хорошего настроения!
Стоимость: 320−350 р.
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
28 сентября 2019, суббота
12:00
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-3500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-1300 ₽
28 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽