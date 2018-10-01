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Гастроли: Принцесса в ослиной шкуре

Гастроли: Принцесса в ослиной шкуре

Артисты Театра драмы «Камерная сцена» из города Самары привезут для маленьких туляков веселую, красочную, музыкальную сказку со множеством танцевальных номеров, фокусов и волшебных превращений, поставленную по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро.

По сюжету, юная Принцесса, спасаясь от злого волшебника Макадабра, наряжается в ослиную шкуру и прячется на кухне среди кастрюль и закопченных сковородок. Но как в таком виде ей очаровать прекрасного Принца? Как Принц разглядел из-под ослиной шкурой красоту Принцессы и благородство ее души? Разумеется, расправился с Макодабром. Злые чары рассеялись, все несчастные были расколдованы, и дело кончилось веселой свадьбой. Сказка будет интересна родителям не менее, чем детям.

Стоимость: 270−300 р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
10 октября 2018, среда
11:00
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