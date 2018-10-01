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Гастроли: Недоросль

Гастроли: Недоросль

Самарский театр драмы «Камерная сцена» в рамках гастролей представит тульским зрителям спектакль по мотивам знаменитой пьесы Д. И. Фонвизина.

Спектакль «Камерной сцены» — для взрослого зрителя, но он будет интересен и юным. Это веселая комедия, где театр смеется как над пройдохами Простаковыми и Скотиниными, так и над прекраснодушными персонажами, которые верят, что все проблемы легко решить. Это спектакль о России, которую умом не понять, о наших национальных особенностях. Сатира здесь будет соседствовать с доброй улыбкой.
Словом — о России с любовью!

Спектакль был создан в 2016 году в честь 235-летия знаменитой пьесы Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль».

«Недоросль» ассоциируется у современного читателя и зрителя, в первую очередь, с литературой для детей, поскольку это произведение изучается в школе. Но Фонвизин писал для взрослых, критически настроенных зрителей, мало того, он надеялся, что его комедию увидят на сцене те, в чьих руках была тогда судьба России, и судьба ее изменится.

 

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
11 октября 2018, четверг
17:00
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