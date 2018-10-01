Гастроли: Капитанская дочка

Самарский театр драмы «Камерная сцена» представит спектакль «Капитанская дочка» в рамках своих гастролей. Спектакль создан по мотивам знаменитой повести А.С. Пушкина о России, о невозможности понять ее историю, о непостижимой тайне русского характера, в котором уживаются столько противоположностей: романтизм, мечтательность, стремление в горные выси, широта души и лень, тяга к хаосу и беспорядку, иррациональная тоска. Конечно, это спектакль о любви – чистой, юношеской, самоотверженной, бескомпромиссной.

Спектакль удостоен премий в номинациях: