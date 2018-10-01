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Гастроли: Капитанская дочка

Гастроли: Капитанская дочка

Самарский театр драмы «Камерная сцена» представит спектакль «Капитанская дочка» в рамках своих гастролей. Спектакль создан по мотивам знаменитой повести А.С. Пушкина о России, о невозможности понять ее историю, о непостижимой тайне русского характера, в котором уживаются столько противоположностей: романтизм, мечтательность, стремление в горные выси, широта души и лень, тяга к хаосу и беспорядку, иррациональная тоска. Конечно, это спектакль о любви – чистой, юношеской, самоотверженной, бескомпромиссной.

Спектакль удостоен премий в номинациях:

  • «За лучшую режиссуру» на фестивале «Виват, театр!» (г. Тамбов, 2014 г.);
  • «За оригинальное воплощение русской классики» на фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы» (г. Ульяновск, 2014 г.).

 

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
10 октября 2018, среда
17:00
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