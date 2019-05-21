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Фронтовичка

Фронтовичка

В Новомосковском филиале театра драмы покажут премьеру военной пьесы «Фронтовичка» по сценарию Анны Батуриной.

Режиссёр-постановщик Дмитрий КРАСНОВ
Художник-постановщик Ирина БЛОХИНА
Музыкальное оформление Максим МОРОЗОВ

Война осталась в людях навсегда, она кружит их и будоражит, не давая вернуться к обычной жизни и опять научиться счастью. История о сложном послевоенном времени, раскрытая через судьбу молодой женщины, сержанта Марии Петровны Небылицы, вернувшейся победительницей с войны. Войны, которая научила её ценить каждое мгновение жизни, которая привила ей обостренное чувство справедливости и на которой она обрела свою любовь. Но личное сражение с печатью «фронтовички», предательством, страхом, одиночеством ещё впереди, и, как ни странно, именно в мирное время — это сражение во имя жизни, молодости и той самой любви.

В спектакле заняты артисты:
Наталья Александрова, Юлия Барабаш, Дарья Богатова, Николай Вострецов, Егор Гречнев, Светлана Дубовская, Елена Дударь, Любовь Ермакова, Надежда Ермакова, Максим Игнатов, Виктория Кузнецова, Екатерина Кузнецова, Артем Майдуров, Вадим Нефедов, Нинэль Платонова, Василий Попов, Дмитрий Сокольцов, Ирина Товологина.

Стоимость: 300−400 р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
1 июня 2019, суббота
18:00
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