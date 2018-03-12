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Большое сердце маленького Хрю

Большое сердце маленького Хрю

Маленький герой этого спектакля, поросёнок по имени Хрю, живёт с открытым сердцем, доверяя и радуясь всему, что происходит вокруг.

Важным событием в его жизни становится первая настоящая дружба с девочкой-цыплёнком Ми-Ми, с которой он делится своими сокровенными мечтаниями. Друг Ми-Ми, гусь Гари, прямо противоположен в своих взглядах на жизнь. В отличие от Хрю, он приземлён, практичен и успешен. Ещё бы! Ведь у него даже есть красивая новая машина!

Кого выберет девочка Ми-Ми – мечтателя или реалиста? И кто в итоге окажется способным на настоящий подвиг в реальности? Эта простая и яркая история расскажет маленьким зрителям озорным и музыкальным языком о добре, храбрости и настоящих ценностях в жизни.

Стоимость: от 150Р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
17 марта 2018, суббота
12:00
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