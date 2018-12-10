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Благотворительный спектакль «Особые люди»

Благотворительный спектакль «Особые люди»

На «Октаве» состоится спектакль «Особые люди» — совместный проект
Творческого объединения мастерских Голомазова и Театра на Малой Бронной.

Постановка посвящена родителям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями и основана на документальных материалах — текстах, письмах, дневниках и многочисленных интервью с мамами и папами. Спектакль был задуман молодыми актерами, заинтересовавшимися историями семей, в которых растут детьми с аутизмом и другими особенностями развития. Вместе они провели целое лето — ездили с ними в летние лагеря и много разговаривали. И в результате получился спектакль, посвященный не медицинским проблемам, а вопросу: как научиться слушать и понимать тех, кто видит окружающий мир чуть иначе, чем остальные.

Спектакль «Особые люди» в 2016 году стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший социальный проект». Спектакль был на гастролях в Германии, Латвии, Абхазии; показы проходили в Екатеринбурге, Снежинске, Воронеже.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
17 декабря 2018, понедельник
19:00
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