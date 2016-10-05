Бежин луг
Единственный в своем роде спектакль — спектакль ужасов.
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. Множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. Алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на небе вечерняя звезда.
В этот день рассказчик охотится в Чернском уезде Тульской губернии. Домой он возвращается под вечер и, заблудившись, оказывается над обрывом, где в темноте горит костер, у которого коротают ночь ребятишки, пасущие лошадей.
Мальчишки-пастухи рассказывают друг другу жуткие истории. Неизменно что-то мистическое и страшное происходит с героями мальчишеских рассказов.
Приходите посмотреть, если не боитесь!
Режиссёр-постановщик — В. Шинкарев
Художник-постановщик — Д. Ляпин
Балетмейстер — Д. Ляпин
Постановщик сценических боёв — М. Авдеев
Помощник режиссёра — О. Позднякова
Действующие лица и исполнители:
- Рассказчик — М. Головко
- Сочинитель — И. Алёшин
- Плотник Гаврила — Е. Кудрявцев
- Русалка — А. Лучихина
- Вакханки — Ю. Лупандина, Е. Честина, В. Олейникова
- Леший — Е. Кашин
- Лесные страхи — А. Васюков, А. Козенков
- Псарь Ермил — С. Ковырьянов
- Неупокоенные души — А. Чуков, Е. Застражников, А. Козенков, А. Щеглова, Е. Честина
- Тришка — Д. Ляпин
- Бочар Вавила — Д. Казаков
- Барин — Д. Локтионов
- Дворовые люди — М. Авдеев, А. Васюков, Е. Кашин
- Странники — В. Олейникова, А. Чуков, Е. Застражников, А. Козенков
- Ульяна — В. Силко
- Феклиста — А. Щеглова
Стоимость билетов: 300 руб (1−13 ряд), 270 руб (14−17 ряд).