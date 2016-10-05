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Бежин луг

Бежин луг

Единственный в своем роде спектакль — спектакль ужасов.

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. Множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. Алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на небе вечерняя звезда.

В этот день рассказчик охотится в Чернском уезде Тульской губернии. Домой он возвращается под вечер и, заблудившись, оказывается над обрывом, где в темноте горит костер, у которого коротают ночь ребятишки, пасущие лошадей.

Мальчишки-пастухи рассказывают друг другу жуткие истории. Неизменно что-то мистическое и страшное происходит с героями мальчишеских рассказов.

Приходите посмотреть, если не боитесь!

Режиссёр-постановщик — В. Шинкарев

Художник-постановщик — Д. Ляпин

Балетмейстер — Д. Ляпин

Постановщик сценических боёв — М. Авдеев

Помощник режиссёра — О. Позднякова

Действующие лица и исполнители:

  • Рассказчик — М. Головко
  • Сочинитель — И. Алёшин
  • Плотник Гаврила — Е. Кудрявцев
  • Русалка — А. Лучихина
  • Вакханки — Ю. Лупандина, Е. Честина, В. Олейникова
  • Леший — Е. Кашин
  • Лесные страхи — А. Васюков, А. Козенков
  • Псарь Ермил — С. Ковырьянов
  • Неупокоенные души — А. Чуков, Е. Застражников, А. Козенков, А. Щеглова, Е. Честина
  • Тришка — Д. Ляпин
  • Бочар Вавила — Д. Казаков
  • Барин — Д. Локтионов
  • Дворовые люди — М. Авдеев, А. Васюков, Е. Кашин
  • Странники — В. Олейникова, А. Чуков, Е. Застражников, А. Козенков
  • Ульяна — В. Силко
  • Феклиста — А. Щеглова

Стоимость билетов: 300 руб (1−13 ряд), 270 руб (14−17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
22 февраля 2017, среда
18:00
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24 февраля 2017, пятница
18:00
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3 марта 2017, пятница
16:00
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