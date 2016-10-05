Единственный в своем роде спектакль — спектакль ужасов.

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. Множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. Алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на небе вечерняя звезда.

В этот день рассказчик охотится в Чернском уезде Тульской губернии. Домой он возвращается под вечер и, заблудившись, оказывается над обрывом, где в темноте горит костер, у которого коротают ночь ребятишки, пасущие лошадей.

Мальчишки-пастухи рассказывают друг другу жуткие истории. Неизменно что-то мистическое и страшное происходит с героями мальчишеских рассказов.

Приходите посмотреть, если не боитесь!

Режиссёр-постановщик — В. Шинкарев

Художник-постановщик — Д. Ляпин

Балетмейстер — Д. Ляпин

Постановщик сценических боёв — М. Авдеев

Помощник режиссёра — О. Позднякова

Действующие лица и исполнители:

Рассказчик — М. Головко

Сочинитель — И. Алёшин

Плотник Гаврила — Е. Кудрявцев

Русалка — А. Лучихина

Вакханки — Ю. Лупандина, Е. Честина, В. Олейникова

Леший — Е. Кашин

Лесные страхи — А. Васюков, А. Козенков

Псарь Ермил — С. Ковырьянов

Неупокоенные души — А. Чуков, Е. Застражников, А. Козенков, А. Щеглова, Е. Честина

Тришка — Д. Ляпин

Бочар Вавила — Д. Казаков

Барин — Д. Локтионов

Дворовые люди — М. Авдеев, А. Васюков, Е. Кашин

Странники — В. Олейникова, А. Чуков, Е. Застражников, А. Козенков

Ульяна — В. Силко

Феклиста — А. Щеглова

Стоимость билетов: 300 руб (1−13 ряд), 270 руб (14−17 ряд).