Фестиваль «Тургенев. Сегодня!» посвящен 200-летию со дня рождения великого русского писателя и драматурга Ивана Сергеевича Тургенева, мастера художественного слова. Тургенев один из немногих авторов, чьи пьесы, созданные для театра, стали первым шагом на пути развития нового этапа русской драматургии. В честь юбилея И. С. Тургенева был организован театральный флешмоб «Тургеневский февраль», который объединит театры Москвы и областей Центрального федерального округа.

Единственный в своем роде спектакль — спектакль ужасов. Действие спектакля разворачивается в Чернском уезде Тульской губернии. Главный герой рассказывает историю о том как однажды возвращаясь домой заблудился и, оказавшись в котлообразной лощине с пологими боками, увидел в темноте горит костер, у которого коротали ночь пастухи. Парнишки рассказывают друг другу жуткие истории. Неизменно что-то мистическое и страшное происходит с героями мальчишеских рассказов… Будет страшно интересно

Стоимость билетов: от 100Р.