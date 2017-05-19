Алые паруса (Ивановский музыкальный театр)

Композитор: М. Дунаевский.

Либретто и стихи: М. Бартенев и А. Усачев.

Режиссер-постановщик: А. Лободаев.

Дирижер-постановщик: Д. Щудров.

Художник-постановщик: засл. работник культуры России В. Новожилова.

Балетмейсер-постановщик: В. Лисовская.

Хормейстер: Я. Бабурина.

Звукорежиссер: В. Решетов.

Художник по свету: Т. Ижевская.

Музыка Максима Дунаевского — сама как парус, рождающая благородные эмоции о неиссякаемой человеческой надежде на победу добра над злом! Романтическая история Александра Грина — «на все времена», она всегда актуальна, потому что — это любовь, потому что — это мечта, потому что — это вера! Ярко, талантливо, самобытно и современно написана пьеса для мюзикла драматургами — Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым. Романтическая повесть — феерия Грина обретает под их пером новое, во многом неожиданное звучание — новые герои, обстоятельства, сюжетные линии. Романтика этого мюзикла не поверхностно — возвышенна, она исходит из обстоятельств реальной жизни с её страстями и не очень привлекательными историями. Захватывающий сюжет, яркая символика, красивейшая музыка — у спектакля есть всё, чтобы стать настоящим «Гвоздём сезона». Гимн любви, не всегда логичной и рассудительной, часто отчаянной и порывистой, готовой ждать вечность и превозмогать все испытания — вот чем наполнена музыка «Алых парусов».